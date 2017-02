"Si no se resuelven los problemas, el discurso de las personas se queda hueco"

Rafael Blanco (Córdoba, 1958) habla claro de lo bueno y lo malo de la política, de las intrigas de partido y de cómo alguien puede ir hasta contra su propia voluntad por mantenerse en el cargo. Médico de profesión y presidente de Córdoba Ecuestre, fue concejal en el Ayuntamiento en dos etapas distinta, la última como teniente de Cultura en plena lucha por la Capitalidad, y lamenta que no se haya aprovechado nada de esa ilusión que se generó. Blanco reclama también más acción al equipo de gobierno y una solución definitiva a las Caballerizas Reales.

-Es conocido por su etapa como concejal y por ser la cara visible de Córdoba Ecuestre, pero poca gente sabe que es médico.

-Es cierto. Soy médico y trabajo en los equipos de orientación de Educación, ocupo una plaza en Palma del Río. Después de muchos años sin estar en ejercicio profesional, en 2012 pedí el reingreso y decidí volver a mis orígenes. Yo estudié Medicina por vocación y he tenido siempre muy claro que para dedicarse a lo público había que tener siempre un trabajo, una profesión a la que volver. La política no puede ser nunca considerada como un puesto estable porque está sujeta a muchos vaivenes. Siempre pensé que en algún momento tenía que volver y ahora estoy muy contento con el trabajo que hago.

-Lo dice con mucha normalidad, pero no es habitual que en política se tenga un puesto al que volver.

-Es uno de los errores de la vida política. Pasa en todos los partidos, da igual el que sea. Esto es un error porque al final lo que se consigue es que la gente sea esclava de su dedicación política. Mucha de las luchas entre los partidos están motivadas por gente que no tiene donde volver y que hace lo que haga falta para seguir teniendo un cargo público. Esto lo hemos visto en todos los partidos, es uno de los males de la política. Es saludable que la gente entre y salga de la vida política y tome contacto con la vida real. A mí me gusta la vida pública, creo que sirvo y lo hago con pasión, pero entiendo que no se puede ser de manera definitiva político como profesión, salvo muy contadas excepciones. Hay quien tiene que someterse porque necesita seguir trabajando y se somete incluso en contra de sus ideas o de lo que consideraría correcto. Todos conocemos casos. Es como una hipoteca.

-Como médico, ¿qué opinión tiene de las mareas surgidas contra los recortes en sanidad?

-Está faltando honestidad política para contar a la gente lo que está pasando: que cada vez hay menos dinero y se han hecho ajustes duros. Los ciudadanos se han cansado de aguantar tantas medias verdades y han explotado. Tenemos que aprender que la gente tiene derecho a expresar su indignación porque al final la crisis la han pagado y la siguen pagando los sectores más desfavorecidos, las clases medias y los de menos poder económico. Se nos está vendiendo que la crisis ha terminado pero seguimos pagando y esto se nota en sanidad y educación. Cuando no se sustituye un médico, un enfermero o un maestro, el sistema sigue funcionando pero a costa del sacrificio de los profesionales. Y todavía nadie ha agradecido ese esfuerzo.

-¿Cree que puede haber en Córdoba un movimiento así, sobre todo después del proyecto del parking del Reina Sofía?

-Córdoba, en lo que respecta a los servicios sanitarios, se ha mantenido en unos niveles de funcionamiento más altos con respecto a la media. Sólo algunos detalles que se están notando ahora como la saturación de las Urgencias o el aparcamiento, que ha puesto en evidencia cómo las políticas económicas no pueden estar por encima de las políticas de las personas, han tenido una contestación popular. En el asunto del parking al final lo que se ha cuadrado son los números para que dé un dinero que cubra las inversiones, no las personas que van cada día al hospital. Hay que cambiar el discurso.

-También está muy vinculado al mundo del deporte, ¿qué le aporta esa faceta de su vida?

-El deporte te enseña otro tipo de relaciones, aprendes lo contrario de la política, donde a veces tienes que luchar con todos por todo. En el deporte se aprende a ganar ya perder, son relaciones humanamente más positivas, valores mucho más importantes que lo que he aprendido en la política.

-¿Tiene buen recuerdo de su etapa como concejal?

-Tengo un magnífico recuerdo de mi etapa en el Ayuntamiento. Creo que lo más bonito es trabajar por tu ciudad; lo que parece un tópico, para mí es una realidad. La primera vez fue entre los años 1999 y 2003 como concejal de Desarrollo, cargo al que llegué por la dimisión de un compañero. En la segunda etapa fue más la responsabilidad, fui candidato a la Alcaldía y asumí después la Concejalía de Cultura en unos años donde nos jugábamos la Capitalidad de 2016. Mi mal recuerdo es el final porque lo coherente hubiera sido volver a repetir como candidato por mi trabajo y el de mi equipo, ya que recuperamos algo que hacía mucha falta en mi partido y era estar en la calle, con la gente. Ése era el compromiso con el que me vine a Córdoba, venirme de candidato con opción a una segunda oportunidad, pero cuando llegó la hora de la verdad la política es otra cosa y aquello de la noche a la mañana pasó a ser lo contrario. Todo el mundo miró para otro lado y las cosas se hicieron de una manera que no fue la correcta. Sí guardo mal sabor de boca de cómo terminó la etapa municipal, porque creo que el equipo que formamos podría haber afrontado mejor el futuro. La política es así.

-¿Alguien le dijo después que se equivocaron?

-Muchísima gente, pero dicho después no tiene valor ninguno. Yo a todos les dije lo mismo: eso había que haberlo dicho en el momento, después ya no me vale.

-El candidato entonces fue Juan Pablo Durán, ahora presidente del Parlamento y que sigue al frente del PSOE en Córdoba.

-Creo que es urgente que haya una renovación, que además es lógica porque estamos en un año congresual en el PSOE de Córdoba. Creo que es una gran oportunidad para que haya un nuevo impulso en la acción política del PSOE de Córdoba y haya una ejecutiva que sea capaz de contar con todo el mundo, integrar a todo el mundo y dar una imagen nueva, fresca y que dé ilusión.

-Estuvo al frente de Cultura en los años clave de la Capitalidad.

-En aquel momento yo podía haber elegido lo que hubiera querido y mucha gente no entendió que optara por Cultura, porque consideraban que el poder se ejerce desde la economía y el urbanismo. Yo sabía que en la coyuntura que teníamos el futuro pasaba por la cultura y esa apuesta fue muy fuerte, hubo muchas inversiones. La mejora del Gran Teatro, la Axerquía, el Teatro Góngora o el Museo Taurino, por ejemplo. De eso me siento muy satisfecho porque ha quedado para siempre. Después no se ganó la Capitalidad y creo que se fomentó una euforia excesiva cuando los que estábamos dentro sabíamos que era complicado, porque había ciudades que también tenían muchas opciones. La ilusión colectiva que se generó fue buena, lo malo fue perder y abandonar todo. Los responsables públicos hicieron promesas, pero fue todo falso. Nadie volvió a hacer nada, los proyectos se guardaron en un cajón y no se volvieron a abrir. Yo digo siempre que Málaga fue eliminada la primera, pero sí siguió adelante con sus proyectos culturales y ahora está ahí. Nosotros lo abandonamos y seguimos como siempre, en el debate permanente. Córdoba es especialista en debatir las mismas cosas entre la misma gente y llegando a la misma conclusión. En esta ciudad hace falta debatir lo justo pero tomar decisiones, que no se hace. Lo de no ganar no lo podíamos controlar porque dependía de terceros, pero mantener lo que se había empezado era sólo competencia nuestra, pero no se hizo.

-En la teoría todo el mundo tiene claro que el futuro de la ciudad pasa por la cultura.

-Está el discurso, pero la práctica es otra cosa. Creo que ha habido buenos responsables de cultura, pero es que esto debe ser una apuesta vital del Ayuntamiento y el resto de administraciones, y eso no lo hay ahora ni lo habido antes. Moreno Calderón fue un buen concejal de Cultura que navegó lo mejor que pudo con los medios que tenía. Ahora tenemos a David Luque, que lo hará lo mejor que pueda...

-Se ha saltado a alguien...

-A Mar Téllez. Se me habrá olvidado. Ella también ha hecho lo que ha podido.

-Usted también gobernó en coalición con IU, ¿cómo fue?

-Fue un pulso difícil, aunque ambas partes mantuvimos de manera leal el acuerdo. El día a día es muy complicado en un cogobierno y eso sólo lo sabe el que está dentro. En ese periodo, además, ocurre la dimisión de Rosa Aguilar, que de la noche a la mañana se va a la Junta de Andalucía. Eso fue complicado, generó tensiones con IU. El tiempo que estuve de alcalde transitorio y la toma de posesión de Andrés Ocaña jugamos a dar estabilidad, porque ahí dentro hubo marejadas, marejadísimas, y aguantamos, aunque desde fuera se viera fácil. Andrés intentó hacerlo fácil. Un cogobierno siempre es complicado y con Rosa Aguilar además de alcaldesa, tiene su premio. Creo que todos cumplimos.

-¿Y cómo ve el cogobierno de ahora, donde además entra en juego Ganemos?

-Tiene que ser muy complicado. El gobierno en realidad es de dos, pero hay que consultar las decisiones de calado con un tercero. Viéndolo desde fuera, creo que Ganemos no está ejerciendo mucha presión, está haciendo peticiones coherentes con su programa pero es un socio externo cómodo y lo digo como valor para Ganemos, porque si quisieran podrían poner continuamente al cogobierno en situaciones límite, pero creo que están apostando por la gobernabilidd. Lo que veo es que este gobierno necesitaría profundizar más en solidez para afrontar y resolver cosas. Estamos sólo ya a unos meses del ecuador del mandato y el nivel de cumplimiento de proyectos o nuevos que se pongan en marcha es mínimo. Le hace falta tener más tono y tomar decisiones, gobernar, decidir, resolver. Esta ciudad tiene un problema crónico de falta de liderazgo. Necesitamos gente que tire y defienda esta ciudad. Nadie se parte la cara por Córdoba ante la Junta o el Gobierno y esta ciudad tiene unos problemas estructurales que necesita romper y estamos siempre en lo mismo.

-¿Y cómo ve a la alcaldesa, Isabel Ambrosio?

-El equipo de gobierno ha afrontado una situación complicada porque son muy pocos. Hay una coyuntura económica y política complicada, pero tiene necesidad urgente de incrementar la acción de gobierno. El tiempo se acaba. El paso del ecuador del mandato es un buen momento para testar el estado de la ciudad. No basta el discurso de que lo que nos importa son las personas, porque para eso hay que hacer cosas que arreglen la vida de las personas. Si seguimos sin hacer nada que solucione sus problemas, hacemos un discurso que se queda hueco. Están a tiempo todavía, hay tiempo. La docilidad sólo nos lleva al estancamiento en el que estamos. Nos hace falta liderazgo, proyectos y reivindicar con fortaleza.

-¿Le desespera la situación de Caballerizas Reales?

-El Ayuntamiento y Defensa firmaron un protocolo de dos años para negociar qué se iba a hacer con Caballerizas y otras infraestructuras y no se ha hecho nada en ese tiempo. No se ha negociado nada y nadie se pone colorado, no le da vergüenza, nadie pide disculpas. Dos años para negociar y no han sido capaces. Parece que se espera que las cosas se arreglen por inercia, pero hay que gobernar. Esto se traslada a todo, al Metrotrén, al Palacio de Congresos... Los temas se van alargando, eternizando y siempre el mismo mensaje. No basta con pedir una prórroga, me parece una excusa. Exijo que se pongan a negociar, porque si no estaremos igual que estamos cuando pasen los seis meses. Lo que se está haciendo es un paripé de cara a la gente y yo ya estoy cansado de en el Ayuntamiento me digan que no me preocupe y que se va a solucionar.

-¿Cuál debe ser el modelo turístico?

-El turismo es la parte de la economía que ha mantenido nuestra ciudad y carecemos de un modelo. Vamos a Fitur y estamos los de Córdoba vendiendo las mismas cosas a la gente de Córdoba. El Consorcio de Turismo se disuelve y después nos ponemos a pensar en qué organismo lo va a sustituir. Yo apuesto por un modelo de colaboración público privada que genere oportunidades; si no, podemos hacer que la gallina de los huevos de oro se acabe. Nuestras principales competidoras han crecido más, estamos dejando pasar muchas oportunidades y ahí hace falta liderazgo.