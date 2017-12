La respuesta más inmediata

Además del servicio que presta la Administración autonómica de teleasistencia, entidades sociales como Cruz Roja también cuenta con su propio dispositivo, de funcionamiento similar, ya que su sede de atención de llamadas también se encuentra en Sevilla. Una de sus usuarias en Córdoba es María Luisa Palomo, de 52 años y enferma de parkinson desde hace tres lustros. Los efectos de esta patología fueron en aumento y hace ahora 12 años decidió contar con este dispositivo de respuesta inmediata ante cualquier incidencia. Y es que, relata, "me caigo muy a menudo, pulso y vienen enseguida". A la espera de someterse a una operación -en el plazo de un año- para intentar hacer desaparecer los efectos del parkinson, María Luisa Palomo desborda energía y no cesa en destacar la importancia de contar con este sistema.

Cruz Roja ofrece dos modalidades de este servicio: teleasistencia domiciliaria y teleasistencia móvil, ésta última para cuando los usuarios salen a la calle, según explica Valle Lora, responsable de este servicio de la institución humanitaria en Córdoba, quien explica que ambos casos "la respuesta es inmediata". Una afirmación que corrobora María Luisa Palomo, quien asegura que el botón de la teleasistencia "salva la vida". A pesar de esta enfermedad, dice que "no me para nadie" y colabora con numerosas organizaciones sociales; es más hace "dos o tres años -no lo recuerda con exactitud- escribí un libro de poesías, titulado Pensamiento y poesías. "Soy luchadora y si me paro, se me acaba el mundo", sostiene, al tiempo que subraya la importancia de contar con este dispositiva de teleasistencia, que utiliza sólo cuando lo necesita, pero confiesa que su nieta, alguna vez que otra, "pulsa el botón sin querer".

A los dos servicios citados del servicio de teleasistencia de Cruz Roja hay que sumar un nuevo "detector de caídas, que el usuario lleva puesto en la ropa", expone Lora, quien añade que tras una posible caída, ese dispositivo "emite una señal y lo recibe el receptor del servicio".