"Los responsables políticos deberían entender que el flamenco es un negociazo"

Con tan sólo cinco años Javier Latorre (Valencia, 1963) comenzó en el mundo del baile, "y no yendo a la academia, sino haciendo 100 pueblos todos los veranos", aclara este bailaor, bailarín y coreógrafo que a finales de los años 80 llegó a Córdoba por amor y al segundo día de estar aquí decidió que ya no se iría. En 1979 entró en el Ballet Nacional de España, del que fue solista bajo la dirección de Antonio Gades y primer bailarín con María de Ávila, y luego fundó en Córdoba junto a otros profesionales Ziryab Danza, una escuela de la que salió una "cantidad enorme de artistas que hoy son primeras figuras del flamenco". Uno de los máximos reconocimientos a su carrera llegó en 2011 con el Premio Nacional de Danza en la categoría de creación, al que hay que sumar otros como el Juana la Macarrona, Paco Laberinto y el Antonio al bailaor más completo del Concurso Nacional de Córdoba, el Giraldillo a la maestría de la Bienal de Sevilla, el primer premio de baile de La Unión o el Premio al Mejor Bailarín del Festival de Avignon (Francia), entre otros. Las ocasiones en las que ahora sale al escenario son contadas y especiales ya que "la cuota de baile que necesito diariamente para vivir la tengo en los cursos y coreografías, ya no necesito salir al escenario para realizarme", señala. Latorre está volcado en la coreografía y la pedagogía y así recorre el mundo enseñando los conocimientos que ha adquirido a lo largo de casi 50 años de carrera. Precisamente para celebrar su medio siglo en la danza a final de año se unirá a Shoji Kojima para montar una obra en la que también homenajeará a sus maestros.

-¿Cómo describiría el momento que vive ahora?

-Artísticamente el año que viene cumpliré 50 años en el baile y no he tenido, salvo provocados por mí mismo o por la salud, momentos bajos en mi carrera. Ha habido temporadas más altas y menos altas, pero nunca bajas. Ahora conjugo el buen momento artístico con el buen momento personal, físico y mental, y la verdad es que estoy abriendo caminos nuevos, como por ejemplo Rusia, adonde llevo siete u ocho años yendo, dando cursos, bailando y montando coreografías; y China, adonde llegué hace un par de años.

-Es muy complicado encontrarlo por Córdoba, ¿por qué ciudades ha estado en el último año?

-Ha sido un poco de locura, como el año anterior. He estado en Moscú, San Petersburgo, Shanghai, Hong Kong, Toronto, Albuquerque, Vichy, Nuevo México, México DF, donde vuelvo este enero; Düsseldorf, Jerez, Almería o Algeciras.

-Es muy activo en redes sociales y además en ellas se ve el cariño y admiración que sus alumnos sienten por usted.

-Eso es lo más importante de todo. Lo que completa un trabajo bien hecho son las relaciones humanas que estableces, y no sólo la admiración y el respeto que recibes de la gente, sino también el cariño.

-Muchos de ellos son de fuera. ¿Cómo se vive en el extranjero el flamenco?

-Son la inmensa mayoría. Cada vez que voy fuera suelo estar rodeado de gente flamenca, apasionada por esto, por lo tanto la diferencia no es muy grande en ese sentido. El volumen de mi trabajo es de un 90% fuera de España y un 10% aquí, por lo tanto estoy más acostumbrado a estar fuera. Cada vez los campos se abren más, es más evidente y palpable el crecimiento del flamenco en todo el mundo. Espero que los responsables políticos e institucionales se acaben de dar cuenta de que esto no es sólo un ji ji ja ja, sino un negociazo. Pero parece ser que aún no hemos llegado a ese punto.

-¿Hay más pasión por el flamenco fuera?

-Es más evidente porque en Andalucía por ejemplo es algo que tenemos asumido. La gente que está tan lejos de aquí, que no tiene acceso en el día a día a los mejores profesores y tiene una oportunidad única de tomar clases de alguien de fuera, se vuelca. En China por ejemplo, adonde voy en marzo, hay gente que lleva ahorrando todo el año para organizar este tipo de historias. Solamente el viaje cuesta un ojo, y te tratan como a dios.

-¿Qué aprendizaje supone ese contacto con tantas culturas?

-Aparte de los idiomas, es un enriquecimiento y descubrimiento continuo. Después de 50 años viajando y bailando, cada día es nuevo, y eso es una de las cosas maravillosas de mi profesión.

-Este momento también coincide con un cambio visible en su forma física. ¿Cuándo decidió cambiar su estilo de vida?

-Llega un momento en el que el cuerpo te da señales y los años van pasando factura, y mi vida no ha sido un ejemplo de moderación nunca ni en el sentido artístico ni en el personal. Entonces llega un momento en el que se enciende la bombillita roja. El cuerpo es sabio y lo que hace falta es que le hagas caso, y yo soy muy obediente y tengo la gran suerte de que me quiero mucho.

-Es una persona muy comprometida con la danza. El pasado año alzó la voz contra las condiciones laborales que soportan los bailarines del Ballet Nacional de España (BNE). ¿Qué tipo de vinculación sigue teniendo con esta institución y qué piensa de la situación que atraviesa?

-La vinculación que tengo es la que uno puede tener con su casa materna. En el Ballet Nacional me hice artista y persona, entré con 15 años y salí con 24. Lo siento como algo mío y cuando veo lo que pasa me enervo y me preocupo porque esa debería ser la gran cantera de la danza en España y realmente no lo es. Y no voy a entrar en cuestiones artísticas porque para gustos los colores, pero las formas, a nivel laboral, adónde han llegado los límites... Me parece que no es nada justo. He formado parte los tres últimos años del Consejo de Estado para las Artes y las Letras, y he asistido a reuniones en las que los dos directores del Ballet Nacional venían a pasar cuentas de la actividad desarrollada y era todo a empujones, teniendo que suspender actuaciones, que son de dominio público. Allí me enteré de que los bailarines, que deberían ser la élite de la danza en este país, están cobrando 900 euros al mes, y la inmensa mayoría son de fuera, por lo que sólo con pagarse un piso en Madrid están listos. La situación es lamentable. Me levanté en contra de una dirección que había construido esa compañía a su imagen y semejanza y que luego no la defendió cuando la compañía reclamaba cosas lógicas. Me mojé en ese sentido sabiendo que posiblemente me estaba cerrando las puertas del Ministerio de Cultura pero llega un momento en el que uno tiene que dormir tranquilo, y no me podía callar. Sabiendo incluso lo que iba a pasar después; que la inmensa mayoría de esos bailarines que se habían puesto en huelga se iban a volver a presentar a esas audiciones contra las que estaban protestando. Sabía que iba a pasar eso porque es muy difícil hacer corporativa cualquier actividad artística.

-No le importa mojarse.

-No, no, al contrario. Además, mi volumen de trabajo en España es un 10% del total; el mundo es muy grande y no tengo porqué aguantarme ni callarme lo que pasa aquí. Al contrario, creo que mojarme es lo que me corresponde con mi edad, con mi estatus y con los años que llevo.

-También protestó de forma pública cuando se anunció el cierre del Teatro Villamarta de Jerez, una institución con la que está muy ligado.

-Como para no protestar. Son 22 años yendo a Jerez y 20 años sin faltar ni a una sola cita de su festival. Voy por Jerez y es como si fuera por Córdoba, conozco a todo el mundo y todo el mundo me saluda. Aparte, estamos hablando de una ciudad de 250.000 habitantes que se iba a quedar sin un solo teatro. Y no hablamos de un teatro cualquiera, sino de uno que lleva una carga de programación impresionante, y hablamos del Festival de Jerez, que es el más importante del mundo de baile flamenco y danza clásica española. Es una locura y una imagen muy clara de lo que la cultura, y dentro de ella la danza, significa para los responsables políticos de este país: nada. Pero aunque no les importe culturalmente, económicamente es una mina, pero no se enteran ni creo que se enteren en la vida.

-Lleva muchos años siéndolo.

-Desde los años 40 o 50 que empezaron a ir los primeros españoles para Japón. Yo que paso seis meses fuera de España lo digo; es una locura. Pero además ya no es una locura desatada como cuando no había internet. No, ahora la gente selecciona, ya no engañas a nadie porque le dan a un clic y saben quién eres, lo que haces y cómo lo haces. Es muy llamativo que a estas alturas de la película seamos los últimos en enterarnos.

-Ha dicho que el Ballet Nacional es su casa materna, ¿y qué es Antonio Gades?

-Es uno de mis tres referentes y quizás el culpable de que a día de hoy esté aquí hablando de 50 años de carrera. Mis tres referentes son Antonio El Bailarín, Antonio Gades y José Granero; los tres lamentablemente desaparecidos. Gades fue el que me cogió para entrar en el Ballet Nacional, el que confió en mí cuando en ese momento había gente más preparada que yo en la escuela de la compañía. Y me eligió a mí, a día de hoy todavía no sé por qué pero creo que acertó. Gades es un personaje vital en mi carrera y aparte un ejemplo a seguir, no sólo como artista, sino como personaje íntegro que luchó contra viento y marea para mantener sus criterios. En ese sentido es un espejo en el que me miro en todos los aspectos.

-¿Cómo era la Córdoba que encontró a finales de los 80 a nivel cultural y social?

-Como la ves todos los días uno no se da cuenta de los cambios, pero cuando la miras fríamente a nivel urbanístico es otra completamente diferente. Si ya era bonita cuando llegué ahora es una preciosidad. Y yo que soy pedestre y no tengo ni carné de conducir, con lo de peatonalizar zonas del centro estoy encantado. A nivel social realmente me he movido en un círculo de amistades de gente que tampoco ha experimentado cambios muy notables. Córdoba en ese sentido para mí es un microclima al que siempre vuelvo y lo encuentro igual de acogedor y amable. Si hablamos de la crisis, hay gente que conocía que vivía bien y que está jodida, pero eso no es exclusivo de Córdoba.

-¿Cómo se vive aquí el flamenco?

-Yo aquí no vivo el flamenco, cuando vengo lo hago a descansar exclusivamente y recuperar mi entorno de amistades de la Corredera. No salgo de noche prácticamente. No conozco muy bien el mundo flamenco de Córdoba pero sí me temo que debería ser un poquito más abierto.

-Pero sí está al tanto de lo que pasa en la cultura cordobesa.

-Sí, sobre todo de lo que se mueve en los teatros. El Gran Teatro tiene una magnífica programación que con la incorporación del Góngora se ha completado para presentar espectáculos de formato más pequeño.

-¿Hace falta más danza en la programación?

-Eso siempre. Nunca estaré contento con la danza que hay en las programaciones. La danza debería estar equilibrada completamente al teatro, la música u otras actividades escénicas. Primero porque creo que dentro de todas las actividades culturales es la más espectacular, la más completa, es la ópera del flamenco porque tiene música, cante, baile e incluso en muchas obras ya se incorpora texto.

-¿Cómo ve a los jóvenes bailarines españoles y a los del extranjero?

-No diferenciaría entre España y fuera, y cada vez menos porque fuera ya se están creado compañías y desde hace tiempo hay países en los que hay una actividad industrial flamenca muy potente, como en EEUU, Francia, México o Japón. Hay muchos países en los que el flamenco es una actividad normal y si me apuras mucho más habitual que en España, con gente que se toma esto tan en serio como aquí. Incluso diría, por las dificultades que tienen para acceder al flamenco, que se lo toman más en serio que aquí y están más comprometidos. Igual empiezo a hablar como el abuelo cebolleta, pero creo que aquí la mentalidad ha cambiado. Por una parte es normal porque todo ha cambiado, pero creo que cuando yo era jovencito estábamos más pendientes de bailar que de otras cosas. Ahora mismo veo a mucha gente joven que está comenzando a ser profesional, que no se apunta a un solo curso y que no toma una sola clase, pero todos tienen su piso, su coche y su móvil de última generación. Algo pasa, porque en mi época peseta que cogíamos, peseta que era para tomar clases. Esa implicación no la veo. Cuando yo era joven se vivía para bailar, y hoy se baila para vivir, salvo honrísimas excepciones. También te digo que técnicamente se baila mejor que nunca. Yo soy un 600 y ahora son ferraris. Otra cosa es lo que transmites con esa técnica, que es lo que nos diferencia de los gimnastas. Y también veo mucha gimnasia en el flamenco. Ahí está el punto; hay menos transmisión. El mundo en general se ha vuelto más frío.

-Lo que sienten los jóvenes por el flamenco lo tiene cerca ya que una de sus hijas se dedica al baile.

-Y tan cerca, por eso tengo información de primera mano y lo que digo es con argumentos de peso. Mi hija está estudiando la carrera en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid haciendo pedagogía y ahí estamos expectantes. Desde luego baila muy bien porque sino yo hubiera sido el primero en decirle que no perdiera el tiempo.