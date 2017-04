La resolución del contrato del Centro de Ferias se alargará un mes y medio

La apertura final del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero no ve la luz. La junta de gobierno local tomó ayer conocimiento de la resolución definitiva del contrato con la empresa encargada de la obra, la granadina UCOP. Sin embargo, no será como mínimo hasta dentro de mes y medio cuando dicha resolución sea efectiva, tal y como adelantó el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, teniendo en cuenta que habrá que elaborar una serie de informes técnicos para que el fin de la unión con la UCOP sea definitiva. Todo ello, además, si en ese proceso la empresa no presenta alegaciones, aunque Aumente manifestó que el Ayuntamiento espera que esto no ocurra, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la firma, en concurso de acreedores. Con ello, tras la resolución del contrato habrá que elaborar un proyecto de final de obra -que realmente tendrá que acometer casi la mitad del edificio- y sacarlo a licitación. Es decir, que aún quedan varios meses para que el proyecto que en su día liderara el que fuera alcalde José Antonio Nieto pueda abrir sus puertas.

Con todo ello, Aumente explicó que finalmente se ha acordado pedir la resolución del contrato porque entrar en un proceso de penalizaciones alargaría mucho más el asunto. Además, para dicha resolución, añadió, hay una causa clara que es que la empresa no ha entregado el edificio a tiempo después de que se le hubieran concedido dos plazos.

En cuanto al punto acordado ayer en la junta de gobierno local, se detalla que primero hay que incoar el expediente para la resolución del contrato y después habrá que realizar un informe de estimación de los daños y perjuicios que se puedan haber causado al Ayuntamiento con el abandono del proyecto. Todo ello, además, tiene que ser notificado a UCOP. Por su parte, la arquitecta del servicio de proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha elaborado un informe técnico donde expone parte por parte cómo han marchado los trabajos de la firma granadina a cargo del CEFC.

En este informe se explica que tres días después de que finalizara la última prórroga dada a UCOP (21 de febrero) dos técnicos municipales acudieron a la obra para encontrarse que estaba ejecutada al 52,38%, por lo que resta aún un 47,62%. Además, en dicha visita también percibieron que tan solo había dos operarios, un personal obviamente reducido para poder acabar una obra de tal tamaño. El informe técnico constata además que la empresa no tiene previsto que entren más trabajadores y que los dos que se encontraban en la obra tan solo realizaban labores de mantenimiento, por lo que la actividad de construcción está paralizada "unilateralmente por la empresa".

La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento además de 89 partidas sin aprobar por el retraso de la empresa en la presentación de la documentación necesaria. Esas casi 90 partidas se refieren a varios sectores tales como el saneamiento, cubiertas, instalaciones, electricidad, climatización, servicios de extinción de incendios, megafonía, aislamientos, revestimientos, carpintería, cerrajería, mobiliario y pinturas, básicamente todo lo relativo a la obra excepto la estructura.