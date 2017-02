La renovación de conciertos supera su primer trámite e Infantil tendrá que esperar

La Comisión de Conciertos dio ayer el visto bueno en Córdoba a la renovación de todas las unidades demandadas por la concertada en la provincia en todas las enseñanzas a excepción de las correspondientes a Infantil. Ahora tendrá que ser la Consejería de Educación la que tendrá la última palabra sobre si ratifica o no esa renovación de unidades acordada ayer. No obstante, lo que no ha conseguido sacar adelante la concertada es la concesión de nuevas unidades.

De esta forma se quedan sobre la mesa las 249 de Infantil demandadas correspondientes a 57 centros repartidos por la capital y 15 municipios más de la provincia. La Delegación Provincial de Educación decidió abstenerse en la renovación de las unidades de Infantil aduciendo que la Consejería está realizando un estudio de demanda de plazas. Infantil es la enseñanza más importante a la hora de los conciertos dado que es el ciclo que más demanda tiene y más problemas de escolarización presenta año tras año.

"Nos ha resultado extraño porque es una actuación sin precedentes por parte de la Junta, pero se nos ha dicho que estemos tranquilos y confiamos en que en ese estudio se tengan en cuenta los criterios de la demanda social que tiene reconocido el Tribunal Supremo", relató el presidente de Escuelas Católicas, Antonio Guerra. La formación rogó a la Administración durante el encuentro que suprima la disposición por la que se impide la posibilidad de los conciertos de postobligatoria -ciclos como los formativos de Formación Profesional, Bachillerato...-.

"Esta abstención de la Junta en Infantil ha generado cierto nerviosismo", defendió la vicepresidenta en Córdoba de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), María Luisa Lucena, quien criticó las formas, "sin apenas tiempo", de convocar la reunión. Lucena detalló que, entre otras, se han aceptado las solicitudes de unidades de los 45 centros de Educación Secundaria Obligatoria que presentaron demanda y de los 51 centros de Primaria, mientras que de Formación Profesional Básica hubo 12 solicitudes.