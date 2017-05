La religiosa de los versos desconocidos

Beatriz de Aguilar, conocida como la Madre Beatriz de Aguilar, fue una religiosa cordobesa (1570-1610) que escribió poesía entre los siglos XVI y XVII. Se dispone de muy pocos datos sobre su vida y de su obra se sabe que compuso la titulada Romances / compuestos por la Madre Beatriz de Aguilar, en agradecimiento de algunas mercedes señaladas, que Dios le hizo. Se trata de seis hojas sin foliación en cuarto. Se le encuadra dentro de las santas vivas cuyo comportamiento piadoso la elevó, a juicio de su comunidad, por encima del resto de los mortales y le permitió mantener una comunicación especial con Dios, sirviendo así de puente con sus devotos. Esta autoridad que obtuvo de su entorno se trasladó a sus palabras y validó sus textos en tanto que comunicados por Dios. Este fue el caso de Beatriz Aguilar y su poesía religiosa, que respondía a un sentimiento interior, existencial.

El proceso se resume en el prólogo que el jesuita Agustín de Quirós puso a la edición de los Romances: "La madre Beatriz de Aguilar, en reconocimiento de algunas mercedes singulares que recibió de nuestro Señor, compuso estos romances y me los comunicó a mí como a confesor suyo, los cuales yo no he comunicado a nadie mientras ella vivió, aunque por otra persona a quien ella los fió creo se han esparcido algunos traslados. Y ahora que nuestro Señor la ha llevado a su eterno descanso, piden estos romances tanto número de personas graves y con tanta instancia que ni se les pueden negar ni su piedad y devoción sufre la dilación que habrá hasta que se impriman en la historia de su vida. Por otra parte, haciéndose muchas copias de mano, no será posible trasladarse todas fielmente y en materia tan grave cualquiera yerro será de consideración y riesgo. Por esto pareció conveniente el imprimirse…".

Aclarará igualmente en esta introducción que no añade, ni quita, ni corrige, ni escribe, que no es poeta y que son fiel reflejo de lo que ella compuso. Esta detallada descripción es respuesta a la disputa que se creó en torno a los escritos de la beata y en la que ella medió con un documento notarial que expresaba su voluntad inequívoca de que Quirós, su confesor, le entregara sus papeles a otro jesuita.

Quirós decidió darlos a la imprenta. La presión lectora podía ser decisiva para ciertas operaciones editoriales que tenían a mujeres santas como autoras, si bien quienes tenían la decisión última eran intermediarios o depositarios de los textos y la legitimidad se expresaba por lectores cualificados.

La obra impresa de Beatriz Aguilar no es más que un pliego suelto destinado al consumo del vulgo. Para determinar cuál fue la recepción de las escritoras españolas del Siglo de Oro hay que salvar, en general, un muro de silencio. La mayoría de autoras que vieron su obra publicada no son mencionadas por sus coetáneos y sus textos cayeron en el vacío, aparentemente ignorados, nunca leídos y culturalmente desaparecidos. Esa pasión por lo divino, esa "vehemencia de ser" y esa deliciosa e inefable sabiduría, impulsaron al místico a comunicar su experiencia, traduciéndola en palabras. Las escritoras sabían que la legitimidad autorial se obtenía entre los hombres doctos o poderosos. Conseguir atención, una recepción favorable y hasta un testimonio de elogio entre ellos posibilitaba un acceso a la escritura pública.

Medió en la disputa con el testimonio notarial de la declaración y poder otorgado por la beata Beatriz de Aguilar acerca de la autenticidad de los documentos donde constan sus experiencias místicas, entregados a los padres jesuitas Agustín de Quirós, su confesor (Provincial en Andalucía de la Compañía de Jesús) y Gaspar de Pedrosa ( escritor de Relación Summaria del Modelo de la antigua Hierusalem y confesor su vez de doña Luisa de Carvajal y Mendoza, otra poeta mística) y una larga lista de personas.

Serán publicados por el Padre Agustín Quirós y la original se hizo en Córdoba en casa de Francisco de Cea, en el año 1610. En esta publicación consta la introducción del padre Agustín Quirós y de los cuatro romances: Allá en la mente de Dios, Dios de alta Majestad, en el mismo ser de Dios, en aquel supremo ser.

"En el mismo ser de Dios absorbida, y anegada, un alma goza de un bien, que se niega a muchas almas: alegre, y agradecida; encogida está, y turbada, turbación, que da el amor, en ocasiones tan altas". Existe un ejemplar de la obra original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Granada y del testimonio notarial en la Real Academia de la Historia de Madrid.