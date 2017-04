La religiosa por la que veló San Rafael

úrsula Plazuelo nació en Pozoblanco el 5 de mayo de 1733, tomando el hábito en 10 de abril de 1752 en el Convento del Cister, del Orden de San Benito, dedicado a la Purísima Concepción. Fundado originariamente por obispo de Málaga Luis Fernández de Córdoba, se le señaló sitio en la villa de Guadalcázar, en el año 1620; mas no contando allí con el número necesario de religiosas, a pesar de haber traído cinco del de Santa Ana de Málaga, el obispo Francisco de Alarcón lo trasladó a Córdoba en 1671.

Úrsula, como Santa Catalina de Siena, hace voto de castidad a los siete años y decide a los 19 entrar en el Monasterio del Cister en Córdoba, si bien su familia se resiste a dejarla marchar y ella sufre. En el día de su profesión se compromete a cumplir las todas la reglas, guardar retiro y permanecer en silencio. Obedecer en todo a su director y "no dejar de hacer todo aquello en que conozca doy gusto a mi Jesús y no faltar a ninguno de mis ejercicios".

Las monjas solían poner por escrito las metas que se proponían alcanzar en su vida espiritual. Biografías y cartas edificantes refieren esa costumbre que suele relacionarse con la práctica de ejercicios espirituales antes de la profesión. Úrsula sobrellevó con dificultad el noviciado, le faltaban las fuerzas para continuar la vida monástica, es sometida a tentaciones de todo tipo, pero todo es superado gracias a una intervención sobrenatural: el arcángel San Rafael vela por ella.

Sufrió la incomprensión de la comunidad, pues no entendían sus arrebatos y repentinos desmayos. Las monjas la llaman el Serafín: era tan espiritual que no participaba en las conversaciones y recreos de las hermanas. No faltaron en su vida visiones, locuciones, predicciones y toda clase de fenómenos extraordinarios. Refiere visiones del matrimonio espiritual, que expresaban la intimidad de la religiosa con Cristo. En la visiones siempre aparece Jesús niño. Fácil de entender teniendo en cuenta la temprana edad de la profesión y la piedad sentimental propia de las clausuras del siglo XVIII.

La intervención del confesor Jerónimo de Vilches fue decisiva. Orientó su vida espiritual, le proporcionó seguridad. Y siendo su confesor se convirtió en sus biógrafo. La orden cisterciense y la del confesor, monje Basilio, salieron fortalecidas por tener una destacada religiosa entre los santos.

Uno de estos episodios se produjo "estando en oración en el coro del convento, arrebatado su espíritu de la luz divina, se le manifestó una majestuosa y formidable visión en la siguiente forma. Vio al Señor sentado en un trono de tremenda Majestad y con un semblante tan airado, que llenó el espíritu de esta esposa suya de temor. Circundábanle innumerables personas de todos los sexos, y estados, pero con diferentes situaciones. El Señor les arrojaba fuera de su lado y los enviaba a un lugar envuelto en ruinas. Pero la intervención de la Virgen por los ruegos del arcángel San Rafael, y también súplicas todos los santos, detiene finalmente el golpe de espada de su hijo. Con este susto volvió a sus ser y oyó el estruendo del movimiento de la tierra, los llantos y clamores de la comunidad y el susto general de todos, quedando certificada de la verdad con la experiencia de lo padecido. El patrocinio de San Rafael en el terremoto, y su intercesión ante Madre e Hijo, afianzó Córdoba, para que no se arruinase".

Coincidió con el temblor de tierra del 1 de noviembre de 1755 -el terremoto de Lisboa-, que afectó a toda Andalucía. En Córdoba no hubo que lamentar daños personales. Tan solo una niña resultó herida al caérsele encima una imagen de Santa Inés, del convento del mismo nombre.

En otra ocasión venció al demonio de la torpeza. "Fueron espantosos los asaltos que dio el demonio Asmodeo al castísimo corazón de esta esposa del Señor, que con su gracia jamás se deslizo aún en la flaqueza de su pensamiento. El Señor le permitió una dilatada batalla, que ni el presidio de la oración a los pies de Jesús y su Santísima Madre, ni en las sangrientas armas de la disciplina, y penitencia, ni en los ardores de un encendido hierro, con el que quemó sus virginales carnes, ni en los raudales de agua, que derramaban sus castos ojos, halló consuelo, ni remedio para librarse de este perseguidor infernal en término de casi veinticuatro horas, hasta que aconsejada por su confesor fue a postrarse a los pies del arcángel San Rafael, pidiéndole humildemente su favor, cesando instantáneamente las llamas infernales, quedando en un pacífico sosiego".