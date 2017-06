La reforma del palacete de Santa Cruz concluye tras 13 meses de obras

Las obras de restauración del palacete barroco del convento de Santa Cruz, del siglo XVIII, han concluido después de 13 meses y una inversión de 550.000 euros. El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, explicó ayer que la actuación, que se ha realizado con cargo al fondo del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, ha concluido "en el plazo previsto".

El arquitecto encargado de las obras ha sido Francisco Vázquez Teja, quien reconoció que el palacete estaba "en condiciones lamentables" cuando se iniciaron los trabajos. Así, detalló que por ejemplo "el 50% de las cubiertas estaban desprendidas" y que la restauración que se ha llevado a cabo ha sido de carácter "integral para uso cultural". La restauración de toda la carpintería y de todas las pinturas barrocas han sido algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo durante estos meses, además de instalar un ascensor y de arreglar el patio de acceso al palacete, según la información facilitada por Vázquez Teja. El arquitecto destacó que desde la construcción del inmueble -entre 1726 y 1729- no se había llevado a cabo ninguna obra de restauración. Prueba de ello ha sido, anotó, contar con el plano original del edificio y comprobar que desde el siglo XVIII "no ha habido modificación sustancial y se ha conservado igual".

Si hay algo que no ha dejado claro esta obra ha sido la fecha exacta de la construcción de este palacete, ya que según anotó el arquitecto, "en las pinturas murales han aparecido dos fechas, una de 1726 y otra de 1729 y no sabemos si corresponden a la fecha de inicio de final" de la ejecución del edificio porque "no hay información documental".

Para Vázquez Teja, uno de los aspectos más destacados de este inmueble, ubicado en la calle Agustín Moreno, es que el propio palacete "es un elemento muy singular porque dentro de un convento es una pieza que no suele aparecer". Además, detalló, que este palacete "se construyó con acceso exterior e interior y, además, con una forma de casa-patio". Prueba de ello, es el hecho de que haya dos cocinas y que la planta inferior se utilizase en verano y la superior en invierno. Junto a estos aspectos, el arquitecto también aludió "a la riqueza de las pinturas barrocas".

En las obras con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento participan varias entidades. En este caso, el Gobierno central ha aportado 363.801 euros, mientras que la comunidad de las Clarisas -que viven en el convento- ha destinado alrededor de 56.000 euros. El Ayuntamiento, a través de Vimcorsa, se comprometió a abonar el 25% restante de la actuación, es decir, unos 130.000 euros. Sin embargo, la empresa municipal de vivienda aún no ha hecho efectivo el pago, a pesar de que "se han tramitado todas las facturas y no entendemos que en dos años no se haya podido resolver", anotó Vázquez Teja.

Primo Jurado, por su parte, avanzó que tras la conclusión de la obra el uso que se le dará al palacete será de carácter cultural y recordó que será el Ayuntamiento el que tendrá que decidir qué hacer finalmente con este espacio. El subdelegado del Gobierno, además, recordó que en la convocatoria de 2016 del 1,5% cultural se consolidó la Torre del Homenaje del Castillo de Priego de Córdoba, y el proyecto de obras de restauración y conservación de los tramos de las calles Rosales, Fuentecilla de los Frailes y Presbítero José Rodríguez de la Muralla Almohade de Palma del Río.