El rector de la UCO abre la puerta a su reelección y consolidar su proyecto

Sigue midiendo los tiempos, pero el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, abrió ayer la puerta a su reelección al cargo. Y aunque no fue una declaración oficial durante su intervención en el que fue el último claustro de su mandato -que concluye el próximo año-, Gómez Villamandos reconoció a su término que su proyecto de cuatro años -electoral y de trabajo- "sigue siendo grande" y recordó que los programas "necesitan su tiempo para hacerlos". El rector, además, destacó que durante estos cuatro años al frente del Rectorado "se ha avanzado y consolidado mucho en material de personal", además de que se ha incrementado la dotación presupuestaria en investigación, algo que quiere continuar.

Así, será a mediados de 2018 cuando el mandato de Gómez Villamandos expire y tenga que convocar elecciones para que la UCO elija a un nuevo rector, en el caso de que se presenten varios candidatos, o en las que sólo tenga que revalidar su cargo si es que no aparece ningún aspirante. En los últimos años, los mandatos de los máximos responsables de la institución académica se han prolongado ocho ejercicios, es decir, que al término del primero -de cuatro años- no se ha presentado ningún otro aspirante para continuar con sus proyectos. Aún así, hasta el momento Gómez Villamandos no ha querido pronunciarse al respecto, si bien, ayer reconoció que se pondrá "en modo elecciones" a partir del segundo trimestre del próximo ejercicio. En el caso de que no hubiera ningún candidato más a optar al birrete negro de la UCO, la campaña electoral se mantendría como en anteriores convocatorias, al igual que las elecciones. Los comicios, eso si, servirán de refrendo, o no, a la gestión de Gómez Villamandos si no tiene rivales, con lo que verían si continua con el apoyo que obtuvo en su cita con las urnas hace ya casi cuatro años.

Y todo esto, el rector lo dijo a la finalización de la sesión claustral, en la que ofreció su informe de gestión anual, en el que entre otros aspectos, destacó el incremento de hasta el 21% en el número de solicitudes presentadas por los investigadores de la institución académica en 2017 -se cifran en 75-, mientras que su valor roza los 11,5 millones de euros. También avanzó que la Universidad trabaja en la convocatoria de un nuevo programa de ayudas a la investigación con fondos propios "para intentar cubrir todas las sensibilidades". Se trata de un proyecto con el que se pretende dar cobertura a trabajos de investigación que no han podido optar a otras convocatorias. Gómez Villamandos resumió la actividad docente, investigadora y de gestión llevada a cabo por la UCO a lo largo del curso pasado y consideró que éste ha supuesto "la culminación del trabajo realizado por la comunidad universitaria en su conjunto, y de sus representantes en los distintos órganos colegiados, para dotar a la institución de unos nuevos estatutos, un nuevo plan estratégico y una nueva relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios".

En su intervención, no se olvidó de aludir a algunos de los retos que pretende conseguir, como el hecho de contar con el grado de Psicología, al tiempo que reconoció los problemas a los que se enfrenta la Escuela Politécnica de Belmez: su ubicación y la escasa atracción actual que hay por las titulaciones de ingeniería. "Se están haciendo muchos esfuerzos, como el autobús diario hasta Belmez", recordó.

Gómez Villamandos también hizo referencia al número de alumnos de la institución académica y señaló que este curso han sido 284 las plazas de nuevo ingreso que se han dejado sin ocupar. En este punto, advirtió de que en los próximos años la Universidad de Córdoba también acusará el descenso de la natalidad que se viene registrando en todo el país. En concreto, anotó que el pasado curso se matricularon en los grados de la UCO 14.862 estudiantes, mientras que se contabilizaron 4.239 matrículas de nuevo ingreso. En el apartado de másteres, el número de inscritos se elevó a 1.332 y en Doctorado a 1.494, de los que 425 fueron de nuevo ingreso.

El rector destacó también "la mejora creciente de los resultados obtenidos por el Plan Anual de Captación que ha tenido un alcance de más de 12.500 estudiantes a los que el personal de la UCO ha visitado en sus centros -1.000 más que el curso anterior- y 7.000 alumnos que han participado en diferentes actividades en instalaciones de la institución".

En su extensa comparecencia, el rector no se olvidó de aludir a las clasificaciones nacionales e internacionales que lidera la UCO y tampoco dejó pasar por alto el hecho de que la institución se haya colocado entre las 500 mejores del mundo en nueve disciplinas científicas, según la última actualización del Ranking de Shanghai, y entre las 100 primeras a nivel mundial en cuatro áreas.

El parque tecnológico y científico Rabanales 21 fue otro de los temas a los que aludió y afirmó que "ya estamos en situación de normalidad", tras el "susto" vivido en febrero cuando "entramos en preconcurso por la deuda con Hacienda". A su juicio, ha sido "la UCO la que ha tirado del carro" y subrayó que "dejar caer el parque por una deuda de 1,8 millones de euros era una auténtica barbaridad". En este caso, la Universidad ha sido uno de los patrones del recinto tecnológico que ha asumido el pago de la deuda y hasta el momento ya ha abonado 350.000 euros del total de los 750.000 euros que le corresponde; el resto, anotó Gómez Villamandos, se pagará antes del próximo 28 de marzo.

El claustro contó con un porcentaje de asistencia del 63,50% (181 sobre 285 claustrales).