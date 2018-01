La recogida de la naranja genera 60 empleos hasta el mes de marzo

En la capital cordobesa hay alrededor de 21.000 naranjos plantados en gran parte de los barrios. Y claro, estos árboles dan una deliciosa fruta -siempre y cuando se encuentren plantados en lugares adecuados para ello y sigan unos controles mínimos de seguridad alimentaria para poder comerla-, pero en el caso de las ciudades, si la naranja no se recoge a tiempo ésta se agria, cae al suelo y puede generar algún que otro incidente entre los viandantes, tales como una caída, además de generar una más que notable suciedad en las vías. Para evitar este tipo de sucesos e incidentes entre los viandantes, el Ayuntamiento lleva a cabo cada año una campaña de recogida de naranja a lo largo y ancho de la ciudad, que comenzó ayer en el barrio de Cañero y se extenderá hasta el próximo mes de marzo.

Es la empresa de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) la que cada ejercicio se encarga de llevar a cabo estas labores y para su edición de 2018 sacó un concurso público, que finalmente ha sido adjudicado a Fepamic. El presidente de Sadeco, Pedro García, explicó ayer que este proyecto "novedoso" -el de Fepamic- cuenta con un presupuesto de 170.000 euros, al tiempo que reconoció que la caída y posterior recogida de la naranja "ha supuesto un problema" en la ciudad en los últimos años. "Es una cuestión importante y en el futuro no habrá problemas", vaticinó. García también destacó el hecho de que sea Fepamic la organización que ha resultado adjudicataria de la campaña, al asegurar que "es un modelo de empresa con el que nos gusta trabajar".

No en vano, ha sido este colectivo el que este año se ha encargado de hacer los contratos para la campaña de la recogida de la naranja a 60 personas con algún tipo de discapacidad, parados de larga duración y personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. La presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Sara Rodríguez, destacó que este proyecto supone "una oportunidad para nuestro colectivo" y subrayó también que se trata de un colectivo "que no tiene oportunidades de tener o encontrar un trabajo" de manera habitual. Como ejemplo, Rodríguez recordó que en Fepamic hay una bolsa de empleo de la que forman parte 6.000 personas con discapacidad. De todas ellas, señaló, "el 70% no tiene formación" y muchos son parados de larga duración.

Los trabajos de recogida de la naranja se van a desarrollar en tres lotes diferentes y en cada uno de ellos se actuará en unos 7.300 naranjos de la ciudad.

Pero, ¿qué se hace con toda esta cantidad de naranjas tras su recogida? Pues según el presidente de Sadeco, su utilización depende de la "calidad" de las mismas. Así pues, recordó que una de las opciones con las que se ha trabajado en los últimos años ha sido destinar esta fruta, a través de una empresa, a la fabricación de mermelada, un extremo no confirmado este año. No en vano, ha habido ediciones en las que alguna empresa llegó a pagar al Ayuntamiento hasta 3.000 euros por quedarse con los cítricos y, posteriormente exportarlos a Gran Bretaña, donde los frutos se usan para hacer además de mermeladas, perfumes y licores de gran aceptación en el mercado anglosajón. La otra opción que manejan en Sadeco es la de hacer compost con todas las naranjas, lo que reporta "una salida ecológica importante", según García.

El año pasado fueron 52 las personas procedentes del Plan Extraordinario de Ayudas a la Contratación de Andalucía las que se encargaron de recoger la naranja del viario público, principalmente en los barrios de Cañero y Campo de la Verdad. Estos 52 trabajadores se incorporaron el 14 de febrero, de un total de 191 y finalizaron su labor a mediados de mayo. Junto a ellos, otros 56 se incorporaron en noviembre -correspondientes a la primera fase del plan de 2017-, que es cuando comenzó la recogida de la naranja.