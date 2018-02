El sector reclama reconocimiento y mayor promoción de la FP Dual

Una vez que se acaba la etapa obligatoria de enseñanza, el alumnado tiene varias opciones. Una de ellas es realizar el Bachillerato, enfrentarse a la Selectividad y adentrarse en el mundo universitario y otra es la de matricularse en los ciclos de Formación Profesional (FP). Es una opción como otra cualquiera, pero que necesita un mayor impulso, contar con más prestigio y, además, concienciar a la sociedad de todos sus beneficios laborales. Al menos, ésta es una de las conclusiones a las que llegaron los asistentes al Desayuno de Redacción organizado por el Día celebrado en las instalaciones del periódico, con el patrocinio de Covap y Magtel y que sirvió para hacer un análisis del estado en el que se encuentra la educación. La Mesa de Redacción contó con la asistencia de representantes del sector de la enseñanza, tanto de las administraciones públicas, como de sindicatos y las familias. Todos coincidieron en señalar en que la promoción de la FP, además de la implicación del sector empresarial y del profesorado, es básica para su desarrollo.

Uno de ellos fue el director del instituto del Ángel de Saavedra y miembro de la asociación de directores de institutos de Andalucía (Adian), José Antonio Nuevo, quien reconoció que "la administración no ha apostado por la FP". Así, explicó que cada año hay más solicitudes, pero no se puede dar cobertura a todas ellas y "se nos quedan cientos de alumnos fuera". En esta línea, incidió en que "no hay una apuesta decidida por la FP". Para su desarrollo, continuó, es necesario que "haya infraestructuras y que funcionen. También lamentó que algunos centros "son reticentes" a la hora de implantar nuevos ciclos, al igual que algunas empresas "tampoco se fían de tener alumnos durante las prácticas".

El hecho de que la FP haya sido una opción secundaria para muchas familias en favor de la Universidad es una de esos estigmas que, a juicio de los asistentes a este encuentro, es necesario frenar. Al respecto, la vicepresidenta primera de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Alumnos (Concapa), María Luisa Lucena, aseguró que en los últimos años "la sociedad ha cambiado mucho y ahora las familias no son iguales". Sin embargo, continuó, "el colegio no da todas las posibilidades que se necesitan". A su juicio, "la FP siempre ha tenido mala fama, pero cada vez hay más demanda por parte de las empresas". Según Lucena, "todos los niños no deben seguir el mismo camino". Es decir, que no sólo existe la opción de continuar los estudios en la Universidad, sino también en ciclos formativos de grado superior o de grado medio, además de la FP Dual, en la que la Junta ha hecho una gran apuesta.

"La demanda existe y hay 34.000 personas que se han quedado fuera de esta opción", apuntó el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, Antonio Rafael López, quien insistió en la necesidad de que este aspecto "se debe mejorar". Aún así, subrayó que "realmente hay que tener una oferta educativa completa".

En este punto, el representante de Adian volvió a tomar la palabra y expuso algunos datos más que significativos de este tipo de enseñanza. Así, explicó que en el curso 2015-2016 había 15 ciclos de FP Dual, mientras que en el periodo 2016-2017 pasaron a la 30 y en el actual la cifra llega al medio centenar. Con estos números se demuestra que "la FP Dual ha crecido y es bien evaluada". Sin embargo, consideró que "muchos centros son reticentes porque supone un cambio de modelo". Una opinión que el representante del profesorado no compartió, al asegurar que "no hay miedo, sino deseo".

Tras escuchar estas declaraciones, la jefa del servicio provincial de Inspección Educativa, Juana Bolancé, explicó que los ciclos de FP Dual "surgen por iniciativa del profesorado, ayudado por el tejido empresarial que hay alrededor que responde; sin él, es imposible hacer este tipo de enseñanza". Bolancé dejó claro que "hay un control muy exhaustivo por parte de las empresas" a la hora de poner en marcha esta formación, si bien, consideró necesario que el sector empresarial "también se tiene que implicar en la FP Dual".

La llegada de este último tipo de enseñanza -que combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y se caracterizan por realizarse en régimen de alternancia entre el centro educativo y la compañía- ha supuesto un cambio también para los propios centros educativos, tal y como expuso el delegado del sector de Educación de CSIF, Samir Wahad, quien aseguró que "ha habido ciclos formativos que no han querido cambiar al sistema dual, a pesar de que los docentes están bien formados para ello". Por ello, subrayó la importancia de que cualquier centro que imparta FP Dual tiene que contar también con "equipamientos de calidad y convenientes para poder desarrollar la enseñanza". Así, sostuvo que sin no hay equipamientos adecuados no se puede tener éxito". Un argumento compartido por el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, quien desgranó las bondades de la FP Dual, al asegurar que "multiplica los resultados del alumnado y vincula el tejido productivo a la enseñanza". Sin embargo, advirtió de que tampoco se puede olvidar la existencia de "la FP tradicional".

En este punto, el director del área de Formación del Grupo Magtel, Adrián Fernández, lanzó un mensaje contundente acerca de la importancia de este tipo de estudios y su vinculación con el sector industrial. A su juicio, "el sistema educativo vive de espaldas a la realidad de la empresas; cada uno va por su lado y sigue siendo igual que hace 40 años". Por ello, Fernández manifestó que la FP Dual "es una herramienta clave y debe ser obligatoria. "La persona cuanto antes esté en contacto con la empresa adquirirá las competencias que necesita", defendió.

Esa falta de vinculación entre la enseñanza y el mundo empresarial fue otro de los argumentos que se debatieron en esta Mesa de Redacción y a la que también aludió la presidenta de la Asociación Andaluza de Directores de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares en Córdoba (Asadipre), Isabel Bernal, para quien "los mapas laborales no coinciden con el mapa educativo". Así, sostuvo la necesidad de que llevar a cabo "un mapa laboral de diez años en España para que la educación no sea frustrante".

Sin embargo, para el representante de la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía (Adide) en Córdoba, Rodrigo Checa, "la innovación en el sistema educativo se ha producido desde la FP" y son los profesores "los que están llevando a cabo la innovación pedagógica". No obstante, también consideró necesario que "es necesario que haya una política educativa clara que fomente el desarrollo de la FP Dual y no sólo que sea iniciativa de los centros y de los profesores". "Se necesitan alumnos muy bien formados para que accedan a un ciclo y, por eso, es necesario diversificar la educación superior", manifestó.

Además de analizar la implantación de la FP Dual en la provincia, los asistentes a este encuentro redaccional también abordaron la situación en la que se encuentra la enseñanza e incidieron en la necesidad de que se ponga en marcha, de una vez por todas, un Pacto por la Educación, que "no llega nunca y que está hecho en los despachos", según anotó el presidente de Escuelas Católicas, Antonio Manuel Guerra, para quien mientras la sociedad evoluciona "la educación no se está transformando". A su juicio, "las nuevas tendencias, metodologías y existencias a los profesionales no tiene que llevar a ese cambio total". Como ejemplo, Guerra expuso el caso de que "la mayoría de los padres no entienden la evaluación por competencias porque no se les ha explicado". Por ello, abogó por "dar a los centros una mayor autonomía en muchos aspectos".

La jefa del servicio de Inspección Educativa, por su parte, también aludió a esta evolución: "Tenemos el reto fundamental del cambio hacia unos nuevos modelos educativos que la sociedad demanda", aseguró. Para Bolancé, ahora lo que se pide es "un nuevo modelo docente, que no sólo es transmisión de conocimientos, sino también facilitadores de entornos de aprendizaje". En esta línea, destacó que ahora a la "escuela se le demandan muchas cuestiones que, en algún sentido, son extracurriculares". "Estamos en un momento fundamental porque tenemos que dar respuesta a todo esto y, de una forma más innovadora y creativa", dijo.

Para López, el sistema educativo se encuentra "en un momento de encrucijada en el que hay que hacer una apuesta por la educación aparejada con una mayor inversión". Mientras, Wahad incidió en la necesidad de "mejorar el sistema educativo", algo que "tiene que partir de la experiencia de los docentes". También él defendió la puesta en marcha del Pacto por la Educación y el desarrollo del estatuto docente para "conseguir dignificar la profesión" porque "es la clave para que el sistema educativo alcance cotas de éxito".

Quien ofreció otra visión al respecto fue el portavoz de Adian, quien afirmó que "la educación no es un interés en la sociedad y no tiene un papel tan relevante, por ejemplo, como Cataluña". Ante la tardanza del Pacto por la Educación, anotó que "si a los educadores nos dieran realmente la voz, el pacto estaría hecho en una semana". "Sólo se can a llegar a acuerdos políticos y van a dejar fuera otros temas", añadió.

En esto de la política también hizo hincapié Bernal, quien consideró que "hay una estabilidad política tremenda" y recordó que ante tanta proliferación de leyes educativas cada vez que hay un cambio de Gobierno "no da tiempo a evaluar su viabilidad". Mientras, a juicio de la representante de Concapa, "el pacto educativo es más político que técnico". Como padres, detalló, "vemos otra realidad; los políticos sólo piensan en números y no en nuestros hijos".

En su análisis, Checa opinó que "el estado actual del sector es el mismo de siempre", si bien, lamentó que aunque se han modificado las leyes "no sabemos qué hacer con la educación, mientras que la sociedad ha cambiado". Por ello, subrayó que "se tiene que tomar la decisión de qué queremos hacer con la educación, que es un factor indispensable para el futuro de nuestros niños".

Con ello, todos pusieron de manifiesto en el encuentro la necesidad de seguir mejorando en la educación, un sector que incumbe a todos.