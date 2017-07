El recibo del agua bajará entre 20 céntimos y 1,2 euros el próximo año

Ya hay tarifas del agua para 2018. El consejo de administración de la empresa municipal Emacsa las aprobó ayer con el voto a favor de los representantes del PSOE, IU, el Consejo del Movimiento Ciudadanos, CCOO, y UGT y la abstención de los representantes por UCOR, Ganemos Córdoba y el PP. El consejo de administración de Emacsa ha acordado que la cuota fija que se paga bimestralmente en el recibo de 8,32 euros se mantenga sin subidas ni bajadas para las viviendas clasificadas como de Primera Categoría en el callejero fiscal mientras que el resto experimentarán una reducción entre 2,5% y el 13,40% dependiendo de su clasificación en dicho callejero; o lo que es lo mismo estas cuotas fijas se reducirán en torno al 2,5% para las viviendas consideradas de segunda categoría y a las viviendas clasificadas en las siguientes categorías se les aplicará prácticamente este mismo porcentaje de reducción sobre la cuota correspondiente a la categoría fiscal inmediatamente anterior. Traducido en el recibo, la cuota fija a pagar a partir del 2018 oscilará entre los 20 céntimos menos de las viviendas de Segunda Categoría y los casi 1,20 euros de las viviendas englobadas en la categoría menor. Desde Emacsa insistieron en que estas bajadas supondrán una reducción del total de los ingresos de la sociedad del 4,8%. La cuota variable del recibo del agua se queda como está.

Entre otros motivos argumentados a la hora de abstenerse, tanto el PP como UCOR destacaron el hecho de que no se le baje el recibo a todos los cordobeses y también que no se haya bajado la cuota variable. Mientras, Ganemos Córdoba se abstuvo al no haberse conseguido aún el anunciado cambio de precio privado a tasa pública. "Siempre hemos defendido que existe margen en la sociedad municipal para una bajada del precio del agua a todos los cordobeses, sin excepción. Una sociedad con una media de más de ocho millones de euros de beneficios al año no puede limitarse a una reducción mínima, mientras los cordobeses seguimos pagando una de las aguas más caras de Andalucía", sentenció el portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano. "Nosotros siempre hemos defendido una bajada de un 2% del total de la factura y no nos conformamos con una bajada sólo de la parte fija, que es la de menor importe, suponiendo apenas una reducción de céntimos en la mayoría de los casos; y así lo propusimos el primer año de mandato", añadió el portavoz de UCOR.

Tal y como ya adelantó el Día, el consejo de administración aprobó también modificar el plan para la individualización de contadores comunitarios, con el que ahora se subvencionará a cada vivienda que se acoja a este plan con 240 euros, duplicando así hasta ahora la ayuda. Igualmente se aprobó mantener las bonificaciones actualmente en vigor, tanto para el mínimo vital exento, como la familias numerosas, desempleados, así como otras nuevas a aplicar al consumo de agua en los patios participantes en el concurso anual municipal. Esta bonificación afecta a la parte variable de la tarifa y se concreta en el 50% del precio del agua consumida en el primer y segundo bloque. También se dio luz verde a una nueva ayuda destinada a familias en riesgo de exclusión social, para atender los casos de acometidas de vertido de sus viviendas que tengan problemas y requieran una intervención urgente, en las mismas condiciones que se aplican al mínimo vital.