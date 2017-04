Los vecinos rechazan la peatonalización 'unilateral' de las calles de Ciudad Jardín

Con sorpresa e indignación recibieron ayer los vecinos de Ciudad Jardín el anuncio del concejal de Movilidad, Andrés Pino, de la peatonalización de las calles Alcalde Sanz Noguer y Camino de los Sastres. Desde el Consejo de Distrito Poniente Sur y el Consejo del Movimiento Ciudadano se posicionaron ayer de esta decisión "unilateral" del Ayuntamiento, que no ha sido consensuada con los vecinos.

"La peatonalización no se puede imponer; hay que ver antes lo que supondría esa peatonalización. Desde el Ayuntamiento ya nos adelantaron algo sobre lo que se pretendía hacer en este sentido en Ciudad Jardín, pero nos dijeron que no se haría nada hasta que no hubiera un proyecto que incluyera un estudio técnico que dijera cómo afecta al barrio y a sus vecinos", sentenció el presidente del Consejo de Distrito Poniente Sur Francisco Montemayor. "Antes de hacer nada hay que ofrecer alternativas, como por ejemplo, qué zona se va a dotar de aparcamientos", añadió.

"Estamos molestos y enfadados por que se haya nuevamente difundido una idea al exterior antes de consensuarla. No tenemos ni un plan ni nada al respecto", destacó el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia. "Al anunciar algo que no está cerrado, el Ayuntamiento está generando unas expectativas sobre algo que no conocemos", añadió De Gracia, quien señaló que los vecinos "no nos podemos oponer a una peatonalización que suponga una mejora de la vida de los ciudadanos, pero es que en este caso no lo sabemos".

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano puntualizó que antes de decidir "el modelo de peatonalización o semipeatonalización" se tiene que decidir, por ejemplo, "por dónde se va a sacar el transporte público". "Los gurús de la peatonalización a veces no piensan que en esas zonas viven personas mayores, centenares de personas mayores muchas de las cuales pasan de los 80 años y a los que se le complica su vida diaria con la peatonalización", apuntó. "Para esas personas, entre las que hay dependientes, hay que definir, en caso de peatonalizar, cómo van a poder acceder al taxi o al transporte público; no son jóvenes o niños que se pueden mover con facilidad en zonas peatonalizadas", argumentó De Gracia, quien insistió en que cerrar esas calles al tráfico "puede tener elementos positivos", pero que antes de nada "hay que valorar qué va a ocurrir con la gente que vive allí; hay que tener en cuenta a la población, con sus características y darle la cobertura necesaria". De Gracia defendió que también hay que definir qué va a ocurrir con esos espacios tras la posible peatonalización. "No se puede cerrar una parte de la ciudad al tráfico para luego llenarla, por ejemplo, de veladores; el espacio público puesto al servicio de la rentabilidad privada no tiene sentido", sentenció el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano.

Según anunció el pasado jueves el edil de Movilidad, Camino de los Sastres y Alcalde Sanz Noguer son las dos calles, en principio, que formarán parte del plan de peatonalización del Ayuntamiento en el barrio de Ciudad Jardín. Las restricciones al tráfico en esta zona son una antigua demanda de los comerciantes y todos los gobiernos municipales han trabajado al respecto. Pino explicó que los cortes, en principio, se probarían durante los fines de semana para poder ir avanzando según los resultados de la experiencia. Todo esto, dijo el edil, iría acompañado de una alternativa de aparcamientos en la zona de Vistalegre, aunque no especificó nada más ni ahondó en los plazos que se manejan. La calle Camino de los Sastres siempre ha estado en el punto de mira cuando se ha hablado de peatonalización, no tanto la calle Alcalde Sanz Noguer, aunque ahora también se ha incluido en los planes de Movilidad.