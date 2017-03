Un informe rechaza subrogar a las empleadas de atención a domicilio

Un informe interno del Ayuntamiento, solicitado por el equipo de gobierno municipal, deja bien claro que en caso de que el Consistorio remunicipalizase el servicio de ayuda a domicilio, su plantilla tendría que ir a la calle, ya que los puestos de trabajo no se podrían subrogar. El documento llega justo cuando uno de los puntos del Pleno del Ayuntamiento que se celebra hoy propone la creación de una comisión para estudiar la remunicipalización del servicio. El Consistorio quiere crear un ente para la prestación de este servicio y que sea municipal, pero el citado informe alerta de que si así lo acuerda correría el mismo problema que con el Consorcio de Turismo: las trabajadoras -que ahora mismo son empleadas de la compañía Clece- perderían su trabajo porque no han ganado la plaza en una convocatoria pública.

El documento, al que ha tenido acceso el Día, recoge que "no procede la subrogación de la empresa contratista que prestaba el servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento". No obstante, matiza que si llegaran a cumplirse "las condiciones impuestas por los tribunales de Justicia", es decir, que la plantilla pasara por "un proceso selectivo destinado a garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público", entonces sus puestos podrían llegar a ser considerados como "indefinidos no fijos".