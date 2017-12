Un juez rechaza que el movimiento ciudadano esté en el consejo del Imtur

El juez de lo Contencioso número 2 de Córdoba ha dado la razón a Ciudadanos y ha declarado contrario a derecho el artículo de los estatutos del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) que tiene que ver con la composición del consejo rector. Así, el magistrado avala la tesis de la formación naranja y afirma que en el órgano de decisión sólo pueden estar representados los concejales "elegidos democráticamente", por lo que la presencia del representante del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) "quiebra la proporcionalidad de los representantes legítimos" y por tanto rechaza su inclusión. La composición del consejo rector fue un asunto que trajo cola durante la constitución del Imtur, ya que a pesar de que había un acuerdo previo de incluir sólo a los partidos políticos, IU decidió a última hora incorporar al Consejo del Movimiento Ciudadano por presiones de Ganemos. El secretario del Pleno, Valeriano Lavela, también dio el visto bueno a esta composición. El resto de partidos se mostró en contra de esta medida y Ciudadanos, de hecho, lo llevó a los tribunales. Hay que tener en cuenta que el juez no declara nulos los estatutos del Imtur, algo que también exigía la formación naranja, sino que apunta que es contrario a derecho el punto que tiene que ver con la composición del consejo rector. El juez insiste en que "resulta de todo evidente que la intervención del referido miembro no concejal vendría a romper el necesario equilibrio representativo del órgano a la hora de aprobar sus decisiones mediante las correspondientes votaciones. Así mantiene que el representante del CMC "al no ostentar como concejal la condición de representante de los ciudadanos de Córdoba" quebraría la proporcionalidad de los que sí son "representantes legítimos".

El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, aseguró ayer que están "muy satisfechos", dado que "esta sentencia judicial da la razón a Ciudadanos y deja claro que las propuestas y demandas de C's, en contra de lo que han predicado desde el equipo de gobierno, son sensatas y deberían haber sido tenidas en cuenta, desde el minuto uno, por el bien común". Para Dorado, "esta sentencia no sólo es buena para Ciudadanos, sino que también beneficia a los demás grupos políticos que no tenían representación en éste u otros consejos rectores", a lo que añadió que "gracias a esta sentencia, la ciudadanía cordobesa estará representada en los organismos municipales en virtud de su voto en las elecciones municipales", indicó.

Por su parte, el viceportavoz de C's y representante en el Imtur, José Luis Vilches, destacó que "los cargos electos deben estar representados en todos los organismo municipales", de manera que "ahora ya no lo dice sólo C's, lo dice también la justicia y la legalidad", remarcó. Asimismo, Vilches puso en valor "el trabajo necesario que realizan agentes y colectivos sociales de Córdoba" e incidió en que "Ciudadanos no va en contra de nadie, es más se alaba el trabajo de los colectivos sociales y vecinales que tienen representación en los diferentes órganos municipales". "Ante las más que justificadas dudas que teníamos sobre la composición del consejo rector del Imtur, decidimos preguntar a la justicia, que nos ha dado la razón", explicó Vilches, quien apuntó que "el consejo rector solo debe estar formado por cargos electos".

Según el representante naranja en el Instituto Municipal de Turismo, "los cargos no electos deben formar parte del consejo asesor, para complementar el trabajo de los cargos electos, en una apuesta clara por la participación ciudadana". Además, Vilches afirmó que "esta sentencia, a favor de C's, no ha supuesto ningún gasto para el Ayuntamiento al haberla emitido el juez sin costes judiciales".