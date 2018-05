La recaudación de los tributos cae por los fallos en las notificaciones

El portavoz del PP, José María Bellido, advirtió ayer de que la recaudación de los impuestos municipales ha caído en los primeros meses del año debido a los fallos que se están produciendo en las notificaciones. Así, desde que Unipost entró en concurso de acreedores, el Ayuntamiento paga unos 3.000 euros en efectivo para dar salida a las cartas cada semana, explicó Bellido, una solución ideada por el gobierno municipal después de haber adjudicado el contrato Unipost pese a las advertencias de Intervención sobre la situación económica de la empresa. ¿En qué se traduce esto? En que los recibos puestos en carga hasta el 30 de abril de este año eran por valor 230 millones de euros, frente a los 239 millones contabilizados el ejercicio pasado, relató Bellido. En cuanto a la cantidad ya recaudada, ha pasado de los 27,9 millones en 2017 a los 23,7 millones en este año. Sólo en el caso del impuesto de vehículos se ha dejado de ingresar 400.000 euros, según los datos aportados por el portavoz popular. Bellido criticó que aún hay 40.000 cartas pendientes de ser entregadas en las que se avisa del pago de los impuestos. La consecuencia de estos retrasos, lamentó, será "que los ciudadanos tendrán que abonarlas con recargo" como consecuencia de estos fallos. Algunas de estas cartas que no han sido enviadas tienen que ver con las actualizaciones catastrales y el recibo del IBI, insistió Bellido.

El portavoz del PP se refirió también a lo que consideró una "crisis interna" dentro del gobierno del PSOE y lamentó que el equipo "está roto" y ha reventado en plena Feria, donde se puso en duda la seguridad de la última cita del Mayo Festivo, algo que consideró "muy grave". Además el edil popular puso de ejemplo otras cuestiones como en enfrentamiento entre PSOE e IU a cuenta de la ordenanza de urbanismo o las crisis entre las fuerzas de izquierdas para ver quien es el candidato de la confluencia. Bellido afirmó que "no hay un cogobierno, sino tres partidos, el batiburrillo del que llevamos hablando tres años". Además, lamentó la "falta de liderazgo" de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ya que "no es responsable que el delegado de Seguridad amague con su marcha". La regidora, apuntó, "no tiene liderazgo ni entre sus propios concejales", lo que evidencia una "fractura interna".

El portavoz del PP criticó que la alcaldesa "eche siempre la culpa al Gobierno central" de la falta de contratación y ha reiterado que tanto Policía Local como Bomberos tienen una tasa de reposición del 100% desde hace años, según establece la ley y recoge un informe del sindicato UGT.

Así, mientras que "no se puede contratar" en algunos servicios, el portavoz del PP desveló ayer la contratación un jefe de servicio en el departamento de Informática "mediante libre designación" que cobrará más de 60.000 euros anuales. "Se trata de más sueldo que el director general", apuntó, y criticó que aún no se sabe para qué sirve ese puesto. "Llevan tres años en la nada más absoluta y buscan siempre al mismo culpable: el Gobierno de Rajoy", lamentó Bellido.