Las rebajas de enero arrancan con margen de mejora ante el mal tiempo

Jornada intensa de compras en la ciudad. Pasadas todas las fiestas, llegaron las rebajas de enero, una de las mejores épocas para el comercio local que tuvieron su comienzo en domingo, lo que propició un gran trasiego de clientes sobre todo durante la mañana. El mal tiempo no permitió el arranque perfecto, aunque como explicó el gerente de Centro Córdoba, Ricardo Castilla, a el Día, "esperamos que el tiempo mejore y con ello también las compras".

Y es que la lluvia que caía a ratos sobre la ciudad no permitió ver las calles llenas como sí ocurre otros años, sin embargo, los cazadores de gangas estaban a primera hora a las puertas de sus negocios de confianza para poder comprar algo que mereciera la pena. Fue el caso, por ejemplo, de la familia Serrano Montoro, que al completo se dirigieron al Centro para vestir a todos sus miembros para lo que queda de invierno. "Esto es ya casi como una tradición, venimos, desayunamos churros y luego ya nos vamos a las tiendas", explicaba Mercedes, la madre, que tenía en mente comprar chaquetones y ropa de abrigo.

Estas prendas son las que precisamente quiere sacar el comerciante, las de invierno, quitarse el stock no vendido en estos meses atrás de manera que en pocas semanas se pueda sacar la ropa de primavera. Jorge, dependiente en una tienda de una famosa cadena de textil, comentaba que "el frío no ha llegado muy pronto, por lo que tenemos muchísimo genero de abrigo, ahora parece que con las lluvias y las temperaturas más bajas la gente se anima". Esto, unido a unos descuentos que oscilan entre el 30% y el 50% invitaban a más de uno a adquirir un chaquetón que podría servir hasta para ver la nieve caída en algunos municipios de la provincia.

Es el textil el sector en el que los cordobeses pretenden gastarse más dinero durante estas rebajas. Un estudio de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) apuntaba a que los compradores cordobeses se gastarían de media unos 46 euros en ropa, la mitad del dinero que destinarán a estas rebajas.

"Aprovecho esta época para comprarme ropa para trabajar, porque tengo que ir arreglada. Camisas, jerséis, algún pantalón y zapatos son las cosas que voy buscando", apuntaba Sara, de 29 años y trabajadora de un despacho de abogados. Como Sara, cientos de cordobeses se lanzaron a las calles, pero también a los centros comerciales, donde la lluvia no importaba.

Y en cuanto a los descuentos, como ya se ha dicho la mayoría de los comercios aplican en esta primera parte de las rebajas hasta una reducción del 50%, si bien los carteles de muchos otros ya anunciaban ayer hasta un 75%. La época de rebajas lleva desde 2012 un tanto desvirtualizada con la liberalización permitida a los comerciantes. Son pocos los empresarios que deciden mantenerse fieles al 7 de enero para iniciar sus descuentos, ya que la mayoría suelen adelantarlos para aprovechar el tirón de las compras navideñas, de manera que a mediados de diciembre ya se pueden comprar artículos mucho más baratos. Esta tendencia, iniciada por grandes cadenas, también ha sido tomada por el comercio de cercanía, como reconoció Ricardo Castilla, dado que de otra forma, no se podría competir. Los pequeños comerciantes llevan ya años reclamando que esta liberalización no se produzca dado el daño que puede ejercerse en la economía de los más débiles, sin embargo parece que la tendencia no va a cambiar. Es más, mientras algunos están empezando ahora con los descuentos, otros ya cuelgan el cartel de terceras rebajas.

Aún así, las rebajas de enero tienen un componente distinto a las de julio dado que son muchos los que retrasan su regalo de Reyes Magos para poder gastarse el dinero traído por Sus Majestades en estos días. Es el caso de Javier, un joven cordobés de 22 años que cada año le pide a Melchor, Baltasar y Gaspar algo de dinero para después invertirlo en ropa. "Yo nunca falto este día. Suelo venir antes para ver la ropa que me gusta y luego ya sé lo que quiero comprar, así no doy tantas vueltas", apuntaba el joven que ya iba con varias bolsas en ambas manos.

Otro de los aspectos que caracterizan a las compras de este mes es el hecho de que los Reyes se han podido confundir a la hora de colocar el regalo debajo del árbol de Navidad. Las devoluciones son otra de las grandes causas que hacen que estos días las tiendas tengan largas colas en las que hay que echar paciencia. La mayoría de las veces algún Rey Mago se confunde con la talla. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Estrella, que acudió bien temprano a la tienda de donde partió su regalo para poder encontrar la talla adecuada de una camisa que finalmente tuvo que comprarse en otro color. "Los Reyes son magos pero no perfectos", bromeaba esta clienta mientras intentaba encontrar alguna que otra cosa aparte de su regalo fallido. También puede ocurrir que no se acierte con el regalo. Jerséis demasiados llamativos, zapatos con más charol de la cuenta o camisetas algo juveniles eran algunos de los productos que ayer se intercambiaban en las cajas de los comercios por otras prendas o vales de regalo.

Y aunque es cierto que el textil copa la mayoría de adquisiciones en estos días, la tecnología y los productos del hogar también se sitúan bastante arriba. En los artilugios tecnológicos los cordobeses están a la cabeza de derroche en rebajas de toda Andalucía. En este sector, los descuentos son incluso más llamativos que en el resto. En unos conocidos grandes almacenes, la planta de tecnología estaba a rebosar de aquellos que se esperan a que llegue el día 7 para desembolsar una cantidad de dinero que es bastante mayor a la que se suele destinar a la ropa y al calzado. Sin embargo, en estos productos los descuentos no alcanzan porcentajes tan grandes y se quedan en rebajas de entre un diez y un 20%. Por ejemplo, portátiles de casi 1.000 euros ahora se pueden adquirir por 900, móviles de algo más de 300 se pueden encontrar por 260 y dispositivos de almacenamiento, como discos duros, bajan su precio de los 70 a los 60 euros, rebajas que nunca están mal.

Otra de las opciones ante el mal tiempo de estos días es hacer las compras por internet. El mismo estudio de la UCA citado anteriormente apunta a que más del 20% de las personas encuestadas afirmaban que su intención era realizar las compras de rebajas de manera online. Es más, el 90% de aquellos comercios que disponen de plataformas de venta en internet indicaban una previsión de un crecimiento de sus resultados respecto a las rebajas de 2017 por encima del 10%.