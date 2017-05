El mundo del deporte, el nuevo terreno a conquistar por la realidad virtual en España

La realidad virtual, presente cada vez en más ámbitos, serviría en el mundo del deporte para vivir cualquier evento como si realmente se estuviera en él. Con esta tecnología sería posible ver un mismo recinto desde diversos ángulos, comentar un partido con un amigo que vive lejos, y gran cantidad de opciones. Por ello, quizás en unos años sea un elemento habitual en el ámbito deportivo.

En 2016 las ventas de dispositivos que permiten disfrutar de la realidad virtual alcanzaron los 6,3 millones en el mundo entero. 1.500 empresas de todo el planeta se dedican ya a esta tecnología, y se prevé que los ingresos de este negocio alcancen en el año 2020 los 10.000 millones de dólares.

La realidad virtual aún no ha despegado en España

Son ya varios los acontecimientos en el mundo del deporte que se retransmiten en realidad virtual, en diversos países. La empresa líder a nivel mundial en esta tecnología tiene una serie de acuerdos con su país, Estados Unidos, para emitir partidos de la NBA, combates de boxeo, torneos de golf o la Bundesliga alemana.

España, por su parte, ha tenido la posibilidad de ver algunos encuentros de la actual temporada de la NBA con esta tecnología. No obstante, en este país solo se ha podido ver un evento propio de esta manera, un Barcelona-Real Madrid en el año 2016.

En un país apasionado del deporte, la realidad virtual puede campar a sus anchas

Sin embargo, España es un país de grandes aficionados al deporte en el que esta tecnología tiene grandes posibilidades de arrasar. Los españoles viven la afición deportiva como una pasión, siguiendo sus deportes favoritos con gran expectación y casi como un evento festivo, practicándolos con los amigos o apostando por los mejores equipos en sitios online como www.888sport.es.

Tan solo se necesita de un móvil de alta gama para poder disfrutar de eventos en directo en realidad virtual, que compartan marca con las gafas que se vayan a utilizar.

Los expertos no creen que la emoción en el campo se pueda sustituir por la tecnología

La realidad virtual plantea la pregunta de si llegará el día en que los aficionados opten por quedarse en su casa y ver el partido con su móvil y sus gafas, antes que acudir al estadio para verlo en directo. El desarrollo de la tecnología alcanza niveles tan avanzados, que podría pensarte en que esta posibilidad se diera en un futuro.

No obstante, los expertos no creen que esto llegue a ocurrir. Estos especialistas confían en que la emoción que sienten los aficionados cuando acuden en persona a ver un partido, no pueda jamás suplirse con esta tecnología.

De hecho, son muchos los que disfrutan con los amigos del antes y el después del partido, pasando un buen rato con ellos mientras siguen su deporte favorito. El deporte en España es una de las formas favoritas de socializar. Lo que sí se cree es que la realidad virtual pueda servir en el propio campo de juego para ponerse las gafas y presenciar una repetición desde diferentes ángulos, o tener acceso a datos.