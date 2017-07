Cuatro razones para comprar una casa en Córdoba

Tal vez el verano no sea la mejor época para acercarse a la antigua capital del Califato, a no ser que uno quiera presenciar temperaturas récord o refugiarse en los baños de su sierra. No obstante, durante el resto del año Córdoba reúne todos los requisitos para ser una de las ciudades más bellas y culturalmente ricas del país. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, su conjunto urbano hace gala de su pasado árabe y judío, es testigo de fiestas populares y religiosas, y sirve de escenario para importantes eventos artísticos y culturales.

Con todo, lo primero que nos animará a comprar una casa en Córdoba es pensar en ella como una inversión a medio y largo plazo, sobre todo si la adquirimos como segunda residencia. Y es que estamos hablando de una de las regiones más turísticas a nivel nacional: 1.178.203 visitantes se acercaron a la provincia durante 2016, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto es, la mayor afluencia de turistas de su historia, con casi 2 millones de pernoctaciones y prácticamente un millón de visitas solamente en la capital.

En definitiva, un fenómeno al que sacar provecho arrendando nuestra vivienda, especialmente ahora que el alquiler experimenta un incremento significativo: el pasado mes de abril el precio del mismo registraba un aumento del 10,2% interanual en la media nacional, el mayor de la última década, según un estudio de Fotocasa. Eso sí, en aquel momento Córdoba era el municipio más barato de España en lo que a arrendamiento se refiere (3,28€/m² al mes).

En segundo lugar, el atractivo de Córdoba está directamente ligado a sus celebraciones populares. En concreto, el mes de mayo es el que mejor representa el folclore regional: concatena la fiesta de Las Cruces, la Cata del Vino Montilla Moriles, el Festival de los Patios (repartidos por todo el casco histórico y adornados con flores y artesanía) y, para terminar, la concurrida feria de mayo. Por supuesto, la lista de eventos se extiende a lo largo de todo el año con los Carnavales, la Semana Santa, o el multitudinario desfile de carrozas de la Batalla de las Flores. También con eventos culturales únicos en España: la Noche Blanca del Flamenco (una velada de conciertos organizada en junio) o el festival de poesía Cosmopoética (celebrado en octubre).

La tercera razón para vivir en Córdoba es probablemente la más emblemática: el valor monumental de la ciudad. En este sentido, la Mezquita, los Jardines del Alcázar, el Palacio de Viana, las calles y plazas, o la arquitectura a orillas del Guadalquivir componen un recorrido que bien merece visitas habituales.

Por último, la amplia oferta inmobiliaria es el cuarto atractivo de la región andaluza. Así, el futuro comprador dispone de todo un abanico de activos en oferta y campañas promocionales, difundidos desde portales especializados (Vibbo o Idealista) e inmobiliarias especializadas. Entre estas últimas destacan los inmuebles en Córdoba de Haya.es. En la página web de la empresa Haya Real Estate, un buscador por criterios nos permite acceder a oportunidades como las siguientes: un piso en la capital, con dos habitaciones y un precio de 60.000 euros (unos 15.000 euros por debajo de su coste original) o un chalet de 4 habitaciones y 158 m², a la venta por 89.000 euros (antes, 116.770 euros).