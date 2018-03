El rastro de la huelga de examinadores

Fueron cinco meses de paro y en plena temporada alta para las autoescuelas; justo en verano. La huelga de los examinadores de tráfico dejó en la estacada a miles de personas a las puertas de obtener el más que ansiado, codiciado o, simplemente, necesario, carné de conducir. El paro, con el que estos profesionales reivindicaban un aumento de 250 euros en el complemento específico salarial, se levantó a mediados de diciembre del año pasado y, ahora las autoescuelas intentan recuperar, como poco, la actividad.

Como todo, la huelga de examinadores provocó, además de la exasperación de los candidatos, la pérdida de alumnos y, por ende, pérdidas económicas en este sector. Es más, Córdoba es una de las provincias en las que más centros cerraron en los diez primeros meses del año pasado en España, con un total de siete. Son datos que el Gobierno central ha aportado en una respuesta parlamentaria a los diputados socialistas Miguel Ángel Heredia y Pablo Bellido, en los que se refleja que mientras que en enero de 2017 en Córdoba había 146 autoescuelas, diez meses más tarde la cifra era de 139. En toda España, durante el mismo periodo dejaron de prestar servicio 66 centros de formación para la obtención del carné de conducir como consecuencia de la huelga de los examinadores.

Quien bien confirma estos datos es el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Córdoba, Rafael Cruz, quien no tiene apuros en asegurar que la huelga "se hizo en el momento con mayor demanda, que es en verano y, por ello, tuvo mayor incidencia". En esta línea, Cruz recuerda que gran parte del trabajo que llevan a cabo este tipo de negocios es de carácter "estacional, por lo que en verano se amplían las contrataciones". Una posibilidad que en el estío de 2017 no se pudo realizar por el paro. La huelga, continúa, no afectó a todos los centros por igual, sino que "tuvo especial incidencia en la provincia y menos en la capital", ya que son muchos los jóvenes los que optan por sacarse el carne durante las vacaciones de verano.

La situación, ahora, ha comenzado a mejorar, si bien, Cruz reconoce que "tenemos retrasos de dos meses para hacer el examen práctico, cuando lo máximo es que desde que se entrega la documentación hasta que se hace el examen es una semana". A pesar de ello, destaca que "los días se van recortando y hacemos tres exámenes cada dos semanas".

Según los cálculos que hace el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Córdoba, la huelga provocó que estos centros perdieran hasta un 60% de sus ingresos y el "miedo ahora es que la huelga vuelva a repetirse este verano; sería demoledor". Y es que todo dependen de que el Gobierno central pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año, ya que la asociación de examinadores de tráfico (Asextra) levantó el paro a la espera de que éstos incluyan el complemento de 250 euros mensuales brutos.

Durante el tiempo que se prolongó la huelga, las autoescuelas insistieron en la necesidad de diálogo entre los examinadores y la Dirección General de Tráfico y llegaron a cifrar en 40 millones las pérdidas económicas en España para el sector y en más de 170.000 los alumnos que no habían podido examinarse.

Córdoba, según la respuesta del Gobierno, cuenta ahora con 139 autoescuelas, una cifra en 2012 era de 140, pero que en 2013 se elevó hasta las 147. Un año más tarde, el número bajó hasta las 142, pero se recuperó de nuevo en 2015 al llegar hasta las 148, que es la cifra más elevada que se ha registrado en la provincia desde 2012. En 2016, la cuantía era de 146, la misma en la que comenzó el ejercicio de 2017, periodo en el que bajaron hasta las 139 -en octubre- como consecuencia de la huelga.