"Hay quien quiere utilizar las mareas para ocultar a los sindicatos o los partidos"

Tras más de una década al frente de CCOO Rafael Rodríguez dejará la secretaría general a final de este mes, pero no su vínculo con el sindicato, al que se afilió en 1986. Considera que son necesarios los cambios y defiende la actividad sindical, que se ha visto perjudicada durante los años de crisis. Rodríguez hace un repaso a su etapa en el sindicato y asegura que una de las cosas que ha aprendido en este tiempo es a escuchar.

-¿Cuánto tiempo lleva vinculado a CCOO?

-Mi vínculo se inicia en el año 1973, antes de la legalización de CCOO, entonces era el Sindicato Vertical. Pero es el 1 de mayo de 1986 cuando me afilio; entonces, en 1973, yo tenía 17 añitos.

-¿Siempre ha tenido despierto ese interés sindical?

-Siempre, desde que estoy en el mercado laboral. Empecé en la construcción, hasta que entré en Europapel. Entonces, el movimiento sindical estaba muy en torno a la industria en Córdoba; Europapel era una de ellas y en La Torrecilla había mucho movimiento sindical, sobre todo en SEAT. A partir de ahí empecé a mantener contacto y también con el movimiento de cristianos de base y se despertó mi afán sindical.

-¿Cómo era la Córdoba de esa época?

-Era una época mucho más oscura, los últimos años de la Dictadura y los primeros de la Transición, yo no diría grises, sino negros. Se pasaba mucho miedo porque todavía los cuerpos y fuerzas de seguridad eran muy represivos. En aquella época la participación del sindicato en la vida pública era escasa, estábamos más en las empresas y estaba todo mucho más cerrado. Era muy difícil que la gente se incorporara al sindicato. Había sectores muy potentes, como el metal y el agrícola, pero en general había mucho miedo.

-Ahora cierra una etapa, pero imagino que seguirá vinculado al sindicato.

-Mi vínculo va a seguir, esté en un puesto de dirección o no. Queda mucho por hacer y voy a seguir arrimando el hombro allá donde esté.

-Empezó como secretario general en 2004, en época de vacas gordas.

-Ya estaba en la dirección de CCOO y tenía un conocimiento de la organización y de la ciudad, las instituciones; a mí el camino me resultó más llano. Era un momento de vacas gordas en la economía en la que lo que se pretendía en los convenios colectivos era conseguir mejoras sobre lo que ya se tenía. Eso supuso un incremento de afiliados importante.

-Pero vino la crisis...

-Y tuvimos que pasar de pelear por conseguir cosas a atrincherarnos para no perder lo que ya teníamos. Esto genera desazón, porque para los trabajadores no es atractivo mantener lo que tienes, todo el mundo aspira a más. Pero cuando ves que eso peligra, prefieres mantenerlo y nos volvemos más conservadores y, eso es muy difícil gestionarlo. De todas maneras, los sindicatos nunca lo hemos tenido fácil.

-¿Los sindicatos vieron venir la crisis?

-Los sindicatos llevábamos años hablando de la burbuja inmobiliaria. Se estaba diciendo que este país no podía construir más viviendas que Francia, Italia y Alemania juntas, pero el Gobierno lo negaba y decía que lo importante es que la gente pueda acceder a una vivienda con precios baratos, intereses bajos. Nosotros lo empezamos a decir en nuestros informes en 2004.

-¿Cuál ha sido el peor momento?

-Tengo momentos muy tristes, de fallecimientos de compañeros, momentos muy amargos, pero no ninguno que lo recuerde especialmente duro. Ha habido choques con personas, pero son los avatares de la actividad sindical. Igual lo he vivido, pero lo he olvidado.

-¿Y el mejor?

-El haber mantenido los convenios colectivos, que era una preocupación cuando se aprobó la reforma laboral de 2012 y se quitó la ultraactividad. Eso fue una preocupación muy importante, porque dejábamos a cientos de miles de trabajadores sin cobertura de convenio colectivo. Haberlos mantenido fue una gran satisfacción; hicimos unos esfuerzos muy importantes. Se ha hecho un magnífico trabajo, sobre todo convencer a la patronal de que era bueno mantener los convenios colectivos, porque algunas pensaban que esto iba a ser Jauja. Con las administraciones nos ha costado un poco más, sobre todo en la etapa del PP, que rompió puentes, no sólo con los sindicatos, sino con la propia patronal.

-Esa etapa sorprendió a todos.

-No sé qué intereses podía haber detrás. El PP entendió que debilitando a CECO podía controlar mejor a la patronal para sus propios intereses y se equivocó. De hecho, se iniciaron conversiones con asociaciones sectoriales de empresarios al margen de CECO, pero no les salió bien. Finalmente lo que consiguieron fue romper con todo el mundo.

-Usted ha tenido relaciones con gobiernos municipales de todos los colores, no sólo el PP.

-Nunca han sido fáciles. La Constitución nos adjudica un papel a las organizaciones sindicales más representativas para intervenir en las políticas que afectan a los intereses que defendemos. Para quien está gobernando es más fácil gestionar sin que nadie le diga lo que tiene que hacer y esto siempre ha sido una pelea con gobiernos de izquierdas o de derechas. También con Merino, con IU y con gobiernos de coalición PSOE e IU nos ha costado. Nunca es fácil y también con gobiernos progresistas hemos tenido que decir, ¿qué pasa aquí ?

-¿Es lo que ha pasado con el actual cogobierno? Al menos la escenificación del diálogo social ha tardado en verse hasta la reciente firma del Compromiso por Córdoba.

-De hecho, en los primeros momentos del cogobierno ha habido tensiones importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en Aucorsa, que cuando estaba el PP nos acusaba de que no le hacíamos movilizaciones nada más que a ellos y, sin embargo, ahora hemos tenido las más importantes. Con respecto a la concertación social nos ha costado más trabajo con el Ayuntamiento que en la Diputación. Creo que ha sido un problema de priorizar, no por falta de voluntad, pero hemos tenido que apretar.

-¿Es suficiente el Compromiso por Córdoba?

-Ningún documento es suficiente por sí solo. Hay que implementar las medidas que se pongan en marcha. Lo que hemos querido esta vez es darle otro enfoque porque la realidad está cambiando. Por eso, hemos establecido un marco en el que después podemos ir trabajando en proyectos específicos y ver quién los desarrolla. Si eso somos capaces de hacerlo es importante. El simple hecho de que patronal, administraciones y sindicatos firmemos un documento con un análisis compartido es muy importante. El mensaje que se lanza a la sociedad es de optimismo y de garantías de estabilidad en lo que se vaya a hacer, que puede permitir que las empresas quieran establecerse aquí o incrementar su inversiones.

-Precisamente ese interés empresarial se pone ahora en duda por casos como el de Cosmos.

-Ese asunto ha sido muy complicado. Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que creemos y estamos convencidos de que la ubicación de Cosmos no afecta a la salud de la población cordobesa. Otra cuestión distinta es que el Ayuntamiento se plantee que hay que hacer un diseño de ciudad distinto donde la industria esté fuera de la ciudad, pero hay que dejar claro que ni la actividad actual ni la valorización de biomasa no tiene efectos sobre la salud.

-Seguimos hablando de industria, de turismo, siempre los mismos temas y Córdoba no consigue despegar.

-El empresariado cordobés en general está pensando más en montar un negocio para obtener beneficio, que es lícito, que en generar actividad económica que beneficie a la sociedad. Creo que deberíamos apostar por la industria agroalimentaria, que no se impulsa. Hay que pensar más en la transformación de los productos agrícolas y que el valor añadido se quede aquí y no en poner la cosecha a la venta. Así es muy difícil que la economía cordobesa y el modelo cambie y eso tenemos que trabajarlo juntos para que sea así. Hace poco se presentaba el pacto por la industria en Andalucía con un potencial de 8.000 millones y ahí Córdoba tiene que trabajar porque hay fondos importantes y la patronal se tiene que implicar de manera importante.

-En los años de crisis ha crecido el desapego por los sindicatos de clase.

-Ha habido una campaña muy importante contra los sindicatos mayoritarios para desprestigiarlos. A pesar de eso, los números nos dicen otra cosa. Los 77.000 trabajadores que en Córdoba se han convocado a participar en elecciones sindicales, más del 65% han participado votando a sus compañeros. CCOO hoy es el primer sindicato de este país, el primero de Andalucía y estamos en empate técnico con UGT en Córdoba. Los trabajadores no muestran tanto rechazo en las empresas donde se convocan elecciones.

-También han surgido las mareas que parece que sustituyen las movilizaciones de los sindicatos.

-Son cosas distintas. La gente que está en las mareas, muchísimas son afiliadas a CCOO, y como organización está en muchas de las plataformas en defensa de la sanidad, educación, pensiones... Estamos ahí, pero no somos la cabeza visible. Movilizar a la ciudadanía en torno al estado del bienestar es importante. Hay quien quiere utilizar esto para ocultar a los sindicatos o partidos, pero a nosotros no nos preocupa porque lo que nos da la legitimada democrática es que nos voten en las empresas y los afiliados que pagan todos los meses su cuota. Algunos van a las mareas y no los vota nadie y se convierten en portavoces de no sé quién porque nadie los ha votado. Pero lo que nos preocupa es que haya servicios de calidad.

-¿Hemos salido de la crisis?

-La economía española está creciendo y esto es indudable, pero lo cierto es que no está llegando a la mayoría de la población. Lo que queremos es que ese crecimiento llegue también a las capas de la población trabajadora y las que más lo necesitan a través de los incrementos salariales o con mejor prestación de servicio. No puede ir sólo al beneficio empresarial o a la especulación. Las personas no han salido de la crisis porque lo están pasando muy mal.

-¿Qué se le puede decir a los jóvenes?

-Nunca le diré a nadie que se resigne a nada. El sindicalismo es una actividad de avance, mejora y la juventud tiene que luchar por que también tenga oportunidades para hacer un proyecto de vida digno y organizarse. No pueden desesperar y lo que no se puede aceptar es la idea que cada vez es más habitual de que es preferible cualquier tipo de trabajo a no tener ninguno. Esto es impensable, es una barbaridad, el trabajo tiene que ser digno, bien remunerado, con condiciones dignas y que permita la conciliación y, si no es así, no vale, porque esas personas tienen que seguir yendo a los servicios sociales porque los ingresos que tienen son de miseria.

-Esta semana se ha celebrado el Día de la Mujer, que sigue siendo más que necesario.

-Este país se tiene que plantear cómo incorporar a la mujer al mercado de trabajo en las mismas condiciones que el hombre. En los últimos años se ha machacado a la mujer. Se han recortado los fondos a la ley de igualdad, a la ley contra la violencia a las mujeres. La mayoría de los contratos temporales y a tiempo parcial son a mujeres... Queda mucho por hacer.

-¿Qué consejo le daría a su sucesor?

-Creo que hay que tener mucha templanza, saber mantener el tipo y escuchar mucho a la gente. He aprendido mucho a escuchar, porque uno tiene sus ideas pero no la verdad y si lo piensas así te has equivocado y así se encontrará el equilibrio. También hay que estar dispuesto a tomar decisiones que a veces no son fáciles.