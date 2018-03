Desde la adolescencia Eva ha estado tratándose en primavera por la alergia que sufría en esa época del año y que le provocaba ahogo. Nunca había tenido problemas con ningún medicamento hasta que hace cuatro años, en un viaje a Disneyland París, comenzó a sentirse mal tras tomar un ibuprofeno. "Me puse malísima, me asfixiaba, sentía que me moría", recuerda Eva. Su marido bajó a la recepción del hotel en el que se alojaban para preguntar si había algún médico y le dijeron que desde la habitación tenían que llamar al 112 para que se activara el protocolo de emergencia.

Empezaron a llegar médicos al hotel, le pusieron una vía y oxígeno y la ingresaron en un hospital en el mismo Disneyland. Le dieron el alta al día siguiente y cuando regresó a España su médica le dijo que no volviera a tomar ibuprofeno. En el hospital de día de Alergia le realizaron las pruebas y "me dieron una serie de medicamentos que podía tomar, entre ellos el diclofenaco". Su médica de Atención Primaria se lo recetó, lo tomó un día en el trabajo porque le dolía la cabeza y "me tuvieron que llevar a Urgencias y estuve dos días ingresada en el Reina Sofía porque me asfixiaba".

Ahora le han repetido las pruebas de alergia a fármacos. Ya sólo toma paracetamol pero hay casos en los que no le vale porque su acción no es lo suficientemente fuerte, por ejemplo cuando acude al dentista. "Intento abusar lo menos posible del paracetamol pero además soy asmática crónica y durante todo el año estoy siempre tomando medicamentos. Además es alérgica al olivo y la gramínea, igual que lo era su madre y su abuelo (dichas alergias tienen componente hereditario).

"Ahora estoy aquí para ver qué medicamentos podría tomar, además del paracetamol, si alguna vez me pasara algo", señala Eva mientras espera en el hospital de día de Alergia.