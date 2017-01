Los 'puntos negros' de la democracia

Agujeros negros de la democracia. Vivir en una zona marginal no sólo tiene consecuencias en el empleo, la forma de vida o la integración social, sino que es además una de las causas que hace que estés o no en el sistema, que se participe en el proceso electoral. Tiene toda su lógica pero ahora, además, queda demostrado de manera científica en un estudio realizado por el Observatorio Social de La Caixa, en el que se pone de manifiesto que en las ciudades "existen agujero negros de la democracia" que coinciden además con "los barrios marginales" en los que se dispara la abstención. En el caso de Córdoba, el informe incluye en el listado de las 75 zonas más abstencionistas a Las Palmeras, Las Moreras y el Guadalquivir, donde la escasa participación se sitúa por encima de la media del conjunto de la ciudad. El documento dibuja además a estos tres barrios como con riesgo "extremo" de exclusión y se sitúan un 0,25% y un 0,24% por encima de la media abstencionista de la capital, que fue del 42%.

El barrio de Vallecas, en Madrid, es el que presenta un mayor grado de abstención, mientras que el sevillano Polígono Sur alcanza la segunda posición a nivel nacional. El Goloso, Vicálvaro y Puerta Bonita -todos en Madrid- completan la parte alta de la tabla. Centrándose en Andalucía, las zonas más abstencionistas son Los Asperones -Málaga-, el Polígono Sur de Almería o la Palma-Palmilla de Málaga. De hecho, la capital malagueña es la que tiene un mayor número de zonas que forman parte de este listado, lo cual tiene lógica ya que se trata de una de las ciudades más ricas de Andalucía y de España, lo que conlleva mayor desigualdad. En los datos andaluces se toma como referencia las elecciones andaluzas, cuando la abstención fue la opción elegida por el 34% de los ciudadanos. Sin embargo, en algunos barrios se llegó al 83%, como es el caso de una de las secciones del Polígono Sur de Sevilla.

Para la tabla nacional de abstención que ha elaborado el observatorio de La Caixa se han tomado como referencia los resultados de las elecciones municipales de 2015. En el caso de Córdoba, la abstención en estas zonas es manifiesta y así se reflejó cuando se publicaron los datos de las mesas electorales en los distintos distritos. Con un repaso a esos números se puede observar que en el caso del distrito seis -que incluye, entre otros, a los barrios de Las Moreras y Las Palmeras-, se registran episodios llamativos en algunas urnas. En un colegio, por ejemplo, sólo votaron 391 personas de los 1.007 censados. En esta mesa, además, ganó Unión Cordobesa, que en Córdoba ha sabido canalizar mejor el desencanto que otros movimientos sociales. 270 vecinos fueron a votar de un censo de 846 en otra de las mesas, mientras que otra urna se cerró con 186 votos de los 348 que estaban llamados a participar. Son todos casos de abstención superiores al 50%.

La estadística pone de manifiesto que barrios como Las Palmeras, Las Moreras y Guadalquivir sufren cada vez más un mayor grado de exclusión social y, por tanto, su marginalidad con respecto al resto de la ciudad resulta más que evidente. El paro afecta ya a más del 70% de las familias que residen en estos núcleos y han sufrido las peores consecuencias de la crisis económica y en algunas zonas de Las Palmeras roza el 85%, según un reciente estudio vecinal. Estas zonas siempre han estado bajo planes específicos de las administraciones, pero lo cierto es que ahora parecen encontrarse incluso abandonados a su suerte y hasta ellos mismos han tenido que tomar la iniciativa para diseñar un plan integral que les devuelva la dignidad. El alto índice de paro, que además es de larga duración, provoca la pérdida de ingresos y el agotamiento de todas las ayudas posibles. Y no tener dinero tiene consecuencias muy duras como los desahucios y la exclusión prácticamente del sistema, que se demuestra incluso hasta en los procesos electorales.

La abstención extrema que se localiza en barrios caracterizados por su exclusión social se explica, según el estudio, "por la alta concentración de ciudadanos desconectados de la vida laboral". "Hay barrios con alta densidad de ciudadanos que no votan porque legalmente no pueden (los inmigrantes), y ciudadanos de etnia gitana que quedan excluidos de la vida política. El sentimiento de ineficacia política también es más elevado entre los ciudadanos excluidos que entre los incluidos", ahonda el documento firmado por Braulio Gómez y Manuel Trujillo. Los ciudadanos más activos de estos barrios, que se caracterizan por un alto capital social, votan más que el resto, pero son minoría, argumentan. Por último, "hay ciudadanos desconectados de la era digital, lo que no ha hecho sino incrementar la brecha de información política que tienen los incluidos respecto a los excluidos".

Un asunto llamativo, además, es que la aparición de nuevas formas políticas impulsadas por la gran crisis económica y política "no ha acercado a los más desfavorecidos a las urnas". Los más pobres, de hecho, "no se han enterado de la nueva política ni ésta ha sido lo suficientemente innovadora y creativa para atraer" a los procesos electorales a los ciudadanos "que viven en barrios marginales". Es más, el informe del Observatorio Social de la Caixa es tajante y concluye que "si el combate se está librando entre los de arriba y los de abajo, los que por debajo sólo tienen el abismo siguen fuera de la democracia; de la participativa, de la deliberativa y, lo que es peor para sus intereses, de la representativa". Esta información tiene también su reflejo en las mesas electorales, ya que los resultados demuestran que en las mesas repartidas en estos distritos ganaron los partidos tradicionales como PSOE o PP -en algunos casos también se impuso UCOR- pero no tuvo mucha repercusión la irrupción de Ganemos que, en el caso de la capital, fue la marca que utilizó Podemos para entrar en política municipal.

El estudio de La Caixa apuesta por la participación electoral como una de las herramientas para formar parte de solución a la pobreza. En este sentido, destaca que, mientras que todos los barrios señalados en el informe han sido objeto de planes de diversos aspectos -salud, vivienda, educación, empleo o ayudas económicas-, nunca ha habido iniciativas "para incorporar a los excluidos al censo electoral".