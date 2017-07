"La imagen pública del Reina Sofía va a sufrir si no se le da la atención necesaria"

Tras más de 20 años al frente del Sindicato Profesional de Enfermería (Satse) en Córdoba, Manuel Cascos (Belalcázar, 1958) acaba de ser elegido presidente de la organización a nivel nacional, cargo desde el que trabajará para mejorar las condiciones laborales de los enfermeros, matronas y fisioterapeutas; así como la atención y cuidados que se prestan a los ciudadanos. Durante su etapa en Córdoba, la organización ha sufrido un notable crecimiento, pasando de 750 afiliados a los 3.300 que tiene en la actualidad, incrementando con ello su implantación estructural.

-¿Cuáles son los objetivos que se plantea al frente de Satse a nivel nacional?

Vamos a potenciar la imagen social de los profesionales de Enfermería entre los ciudadanos"

-En este mandato que se abre ahora para un periodo de cuatro años procuraré que el sindicato mantenga la estabilidad, buscando la unidad y la participación democrática. Evidentemente, Satse es hoy lo que es por la labor de más de 30 años de nuestro compañero Víctor Aznar, que abandonó voluntariamente la organización y que ha sido capaz de hacerla grande y hacer grande la Enfermería. Por tanto, es un reto mantener el nivel de trabajo y eficiencia y el nivel de avance de los profesionales, pero evidentemente miramos al futuro, y así tenemos retos laborales, profesionales y como organización. En el horizonte, por ejemplo, están los procesos electorales que empiezan el año que viene en la sanidad pública, que para nosotros son tremendamente importantes. Por tanto, hay muchas cosas que tenemos que abordar y lo haremos progresivamente, con participación y unidad.

-¿Cómo se encuentra la Enfermería en España?

-Creo que de todos los colectivos que hay en la sanidad, Enfermería ha sido especialmente castigada: ha sufrido como nadie la destrucción de empleo, la precariedad laboral retributiva… Por tanto, a pesar de que es el personal sanitario que permanece 24 horas al lado del paciente en los hospitales, no se le ha reconocido el esfuerzo que ha hecho durante el periodo de crisis; y a día de hoy sigue siendo castigado en las condiciones laborales, retributivas y desde el punto de vista profesional. Creo que las administraciones públicas en su conjunto deberían devolver a Enfermería lo que por derecho le corresponde. La precariedad laboral es un elemento instaurado en el colectivo en el conjunto del Estado, al igual que la disminución de las plantillas, por tanto, Enfermería necesita avanzar profesionalmente, en sus necesidades retributivas, y hay que potenciar su imagen social entre los ciudadanos. De hecho, en este XIV Congreso Estatal (celebrado en Peñíscola) nos hemos planteado la puesta en marcha de campañas de sensibilización porque somos conscientes de que una sociedad que sea capaz de reconocer el valor intrínseco que tienen los profesionales de Enfermería en el conjunto de la sanidad, será más capaz de exigir los medios necesarios para que se garantice una atención sanitaria con calidad y seguridad.

-¿Cree que los ciudadanos valoran bien a estos profesionales?

-Creo que valoran en un momento concreto la actividad que hace un profesional. De hecho, por las unidades reconocen su trabajo, pero es verdad que desde el punto de vista social y cultural queda bastante por hacer. Es decir, el ciudadano tiene cierta confusión en los centros sanitarios en cuanto a qué profesional le ha atendido y le ha promovido una atención concreta.

-Lleva más de 30 años como afiliado a Satse y más de 20 como secretario provincial, un cargo que ahora debe dejar. ¿Qué balance hace de esta etapa?

-Han sido unos años tremendamente fructíferos, gratificantes. He tenido la suerte de contar con un grupo de compañeros, de amigos, que me han permitido hacer esto muy fácil, que creen en la profesión de Enfermería y que cada día se esfuerzan por mejorar las condiciones laborales y profesionales del colectivo. En Córdoba he sido feliz, he desarrollado gran parte del potencial de mi actividad sindical, me he sentido muy bien como persona. El balance es positivo, los resultados electorales son buenísimos, la implantación en la afiliación es excelente y así lo refleja la cifra que hay al respecto.

-¿Por qué decidió dar el salto de la atención sanitaria a formar parte activa del sindicato?

-Cuando terminé Enfermería estuve trabajando un tiempo en el Hospital Reina Sofía, luego me dieron la plaza en el Valle de los Pedroches y allí voluntariamente pedí el servicio de Urgencias porque me gusta esa dinámica. Cuando llevaba unos diez o 12 años, había cosas que no compartía y que entendía que tenían margen de mejora. Veía a mis compañeros sufrir en exceso y desde el ámbito profesional no podía hacer nada para modificar su situación. Me planteé la posibilidad de ir a algún sitio, no sabía entonces adonde, para tener la posibilidad de mejorar esas situaciones. Entonces me afilié a Satse y me involucré de manera progresiva.

-¿Cuál ha sido la evolución de la organización y sus logros?

-Recuerdo este sindicato hace 20 o 25 años, cuando la Enfermería era tremendamente dependiente de otra profesión, la médica. Hoy es una profesión autónoma, con capacidad y espacio para tomar decisiones importantes. Ahora estamos ultimando la posibilidad de un acuerdo para la prescripción enfermera, y eso es un avance sustancial. Hoy tiene la capacidad del triaje, es decir, un enfermero recibe a un paciente en la puerta de Urgencias, valora su estado de salud y decide la posibilidad de urgencia inmediata, emergencia o derivarlo a una especialidad concreta. También ha avanzado de forma sustancial en Atención Primaria, asumiendo una responsabilidad directa con las consultas del niño sano, de diabetes, hipertensión, colesterol, vacunas... Y qué decir en los hospitales, donde estos profesionales dan los cuidados necesarios para que la recuperación de las personas sea viable. No me cansaré de decir que son los únicos que están 24 horas al día al lado del paciente, del sufrimiento y en ocasiones en momentos bastantes desagradables e irreversibles.

-Después de todos los recortes que ha sufrido la sanidad pública y que han afectado a este colectivo, ¿se ha visto alguna recuperación en el último año?

-Es verdad que los profesionales de la sanidad pública cordobesa han recuperado ciertos derechos y en algunos casos Satse ha sido determinante. Por ejemplo, estuvimos durante muchos meses trabajando y presionando para recuperar las 35 horas semanales. Ese es uno de los logros de los que nos sentimos orgullosos. Se ha recuperado parte de las pagas extra y hemos sido capaces de revertir la situación del 75% en los contratos y pasarlos al 100%, pero aún quedan asignaturas pendientes, por ejemplo el 10% de los conceptos variables, alguna extra en su conjunto, el 5% del salario en su conjunto...

-Dentro de la comunidad autónoma, ¿cómo se encuentra Córdoba respecto al número de camas y personal sanitario por habitante?

-Nosotros lo hemos dicho reiteradamente: Córdoba está a la cola de Andalucía históricamente en dotación de camas por habitante, de enfermeros por cama, en recursos de quirófanos y en actividad. También en la dotación de matronas; otras provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada tienen de 40 a 60 matronas en centros de salud y en Córdoba sólo hay dos. Tenemos la sensación de que no se le ha prestado el interés institucional que merece desde el punto de vista de la atención sanitaria. Creo que en ese sentido deberían de mirar más a esta provincia porque los ciudadanos no tienen por qué ser discriminados en la disponibilidad de recursos según vivan en un sitio u otro. Córdoba tiene que acercarse a la media del conjunto de Andalucía.

-¿A lo largo de estos años como secretario provincial, cómo ha sido la relación con los representantes institucionales sanitarios (delegados y gerentes)?

-Ha habido de todo, claroscuros. Algunos interlocutores han sido fuertes y capaces de encontrar siempre un espacio para el acuerdo y la negociación. Con ellos Satse no ha tenido ningún problema, y estoy hablando de hace muchos años atrás y también de hace sólo unos años. Pero ha habido otros que daban la negativa, buscaban la confrontación o imposición en lugar del diálogo. Evidentemente, cuando el sindicato se sienta en una mesa de negociación, es para intentar obtener mejoras para el colectivo al que representa, y si el interlocutor de la administración sólo impone sus tesis y criterios, Satse no rehuye la confrontación para proteger los derechos de los profesionales.

-Ahora parece que se abre otra etapa con la nueva gerente del Reina Sofía, Valle García.

-Nosotros tuvimos la oportunidad de saludarla de manera personal en la despedida de la hoy consejera de Salud, Marina Álvarez, y le dijimos que confiamos en que se abriese una nueva etapa en el Reina Sofía. Le hemos pedido una reunión para trasladarle nuestras prioridades y ofrecerle colaboración si ella busca una mejora de los profesionales. Creemos que debe dar un giro importante a la situación que hay, sobre todo desde la Dirección de Enfermería, a la que está focalizada más del 80% de nuestra actividad. Ahí hemos tenido y seguimos teniendo muchas dificultades para buscar espacios de acuerdos que permitan avanzar, por eso le pedimos que facilite un giro de 180 grados. De momento, tenemos confianza y esperanza y damos un margen para el diálogo.

-¿Cuáles son las principales deficiencias que percibe la organización en el Reina Sofía?

-La primera es la falta de personal de enfermeros, fisioterapeutas y matronas para atender a los pacientes. Esa es la prioridad absoluta. Y no es una cuestión de que haya más personal porque sí, es que si hay más profesionales de Enfermería se garantiza calidad y seguridad en la atención a los pacientes. Cuando el número disminuye, se pone en riesgo la seguridad del enfermo. Hoy por hoy, se escucha con frecuencia en los medios de comunicación hablando de formación, de investigación, del Imibic y trasplantes en el Reina Sofía, y creo que eso debe de seguir así, y los recursos que van a ello deben seguir garantizándose. Sin embargo, no nos podemos olvidar que eso representa en torno al 3% o 4% de la actividad del hospital. El otro 96% requiere una atención inmediata, recursos económicos que posibiliten los recursos humanos. Hoy el Reina Sofía no está en las mejores condiciones para garantizar la calidad y seguridad del paciente directamente por la falta de personal de Enfermería.

-A nivel estructural, ¿se ha quedado estancado debido a la paralización del Plan de Modernización?

-Tengo la sensación de que es así, de hecho, el Plan de Modernización, que entonces de llamaba Plan Director, se tenía que haber terminado hace casi 20 años. Vemos cómo otras ciudades progresan, se ponen en marcha nuevas infraestructuras sanitarias, y Córdoba y el Reina Sofía siguen a la cola. Espero que con la nueva consejera, que ha salido y conoce la situación del hospital, se posibilite que vengan recursos para que avance. Si no se le presta la atención debida al Reina Sofía en los próximos dos o tres años, y de manera inmediata en algunas cosas, va a sufrir en su imagen pública. De hecho, ya está sufriendo porque cuando se hacen estudios serios al respecto, algunas especialidades están bajando puestos o ya no se contemplan. Eso es porque algo está fallando en el Reina Sofía y eso tiene una repercusión clara en la atención sanitaria. Alguien con capacidad para ello, y la nueva consejera podría hacerlo, debería influir para que eso no ocurra.

-El único paso, al final fallido, fue el proyecto del aparcamiento y la construcción de un edificio de consultas externas materno-infantiles.

-El edificio de consultas externas era una auténtica necesidad. Es absolutamente inaceptable que las consultas externas materno-infantiles se sitúen en unos sótanos, sin luz natural; hay plantas en el edifico sin ventanas. En mi opinión, el Materno-Infantil es la prioridad que debería asumir el Reina Sofía en el momento en el que venga dinero para infraestructuras. Sin embargo, en el proyecto que presentaron lo único que salió fue un parking con un importante, en mi opinión, afán de lucro para una empresa privada. En aquellos momentos Satse formaba parte de una plataforma ciudadana que fue capaz de paralizarlo, afortunadamente.

-¿Cómo está la provincia a nivel de equipamientos sanitarios?

-El plan de modernización del Reina Sofía es una prioridad, el Hospital de Palma del Río, hay centros de salud como el de Villanueva de Córdoba que también deben serlo, el de Huerta de la Reina lleva unos años parado con la estructura levantada, y parado también está el proyecto del antiguo centro de especialidades de la avenida de América. Hay una serie de proyectos que deberían abordarse con prontitud.

-En los últimos meses ha habido mucho movimiento social en defensa de la sanidad pública. ¿Qué opinión tiene de la marea blanca cordobesa?

-En Córdoba hubo un embrión que llegó donde llegó. A fecha de hoy no le he visto demasiada actividad. Nosotros no participamos en ella porque los que la lideraban dijeron que no querían que de eso que ellos llamaban marea blanca formase parte ningún partido político ni sindicato. Y Satse, donde no se le invita, no está, por tanto nos apartamos. Por lo que he visto en los medios de comunicación, la marea blanca cordobesa se me antoja bastante pobre.

-Con la situación laboral que presenta la profesión, ¿qué posibilidades tienen los estudiantes que salen de la facultad?

-Por una parte, se van a encontrar la posibilidad de trabajar de verdad en el periodo vacacional, que es cuando más actividad contractual hay. En nuestra provincia este verano sólo se va a sustituir al 27%; el resto del trabajo recae sobre la espalda de los que se quedan. Al margen, hay compañeros que deciden irse fuera de España, a países del entorno europeo. La estadística dice que de tres que salen, dos vuelven al año o año y medio. No creo que lo que se encuentren allí les satisfaga, si no se quedarían más. En Córdoba tenemos una dificultad añadida porque nuestra facultad es la última de Andalucía en la que se les facilita la titulación y documentación necesaria para acreditar que son graduados y pueden ser contratados. Cuando los graduados de Córdoba están en condiciones de situarse en el mercado laboral, ya se ha dado toda la contratación de verano. Es un problema endémico que hemos trasladado a la Universidad, que es incapaz de dar respuesta.