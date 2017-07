El proyecto de peatonalización del Consistorio llegará a Cerro Muriano

El delegado de Movilidad, Andrés Pino, defendió ayer los proyectos de peatonalización del Ayuntamiento -cuyos próximos objetivos serán zonas de Santa Rosa y La Viñuela y también se extenderá hasta Cerro Muriano- y tachó de "cochistas" a los cordobeses, ya que "estamos acostumbrados a que no nos toquen nada, que no nos muevan nada, en cuanto que se habla de quitar un solo pavimento la gente se te echa encima o en cuanto se habla de que no vamos a poder pasar por un determinado lugar, por una calle, hacemos un drama".

Durante una actividad en el Centro de Formación Vial, Pino hizo referencia en varias ocasiones a esa "mentalidad cochista que tenemos en Córdoba" y espera que "no seamos únicos en ese aspecto" respecto a lo que ocurre en otras ciudades. El delegado de Movilidad incidió en que los cordobeses quieren, "por encima de todo, las plazas de aparcamiento y que los coches pasen por cualquier sitio".

El Centro de Educación Vial programa actividades para 43 niños este verano

Sin embargo, la idea de movilidad que el equipo de gobierno tiene es "muy distinta" ya que quiere "hacer una ciudad más amable para las personas, y en eso vamos a trabajar". Uno de los pilares de esa "ciudad amable" es la peatonalización, que "se hace para los ciudadanos, no para los peatones, porque todos los cordobeses somos conductores y peatones, y cuando somos una cosa y otra queremos siempre lo mejor". En todo caso, dejó claro que "van dirigidas a todo menos a poner veladores".

Pino puntualizó que no hay "absolutamente" ningún conflicto con los vecinos por las peatonalizaciones y fue contundente al asegurar que "hay que quitar coches de en medio": "Sí, y lo digo claramente, sobre todo en zonas donde hay mucho tráfico peatonal, sea por lo que sea". Estas actuaciones beneficiarán, aseveró, "fundamentalmente a vecinos y residentes" para conseguir una "ciudad amable", "con unas calles en las que las personas puedan hablar, relacionarse, convivir, como hemos hecho toda la vida, cuando no estábamos invadidos por los coches; y en esa línea vamos a trabajar". El delegado de Movilidad y Educación e Infancia recordó que el Ayuntamiento acaba de empezar una actuación en un barrio "y en lo que queda de mandato" el proyecto se extenderá a otras zonas. La primera zona será Ciudad Jardín y luego Santa Rosa y la Viñuela, a la que se añade la barriada periférica de Cerro Muriano, donde actuará en materia de peatonalización por petición de los propios vecinos.

Por otra parte, Pino presentó ayer el programa Verano en el Centro de Educación Vial, que ofrece este año, en su segunda de edición, ocio educativo y posibilidades para la conciliación de la vida familiar y laboral a 43 menores y sus familias, con motivo de las vacaciones escolares.

Así, explicó que se trata de una actividad de carácter gratuito dirigida a niños de entre seis y 12 años, que se desarrolla dentro y fuera del recinto (ubicado en la avenida de la Victoria), para la que se han completado las plazas que se ofertan a través de los centros educativos, las Ampas y el listado de usuarios habituales del Centro de Educación Vial.

"Es la aportación que realiza la Delegación de Educación e Infancia al conjunto de escuelas de verano y programas de ocio educativo que brindan las delegaciones de Servicios Sociales y el Imgema", indicó Pino, que también destacó su "gran calidad" y que "todas las solicitudes se han atendido".