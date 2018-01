La provincia cierra 2017 con la tasa de paro más baja desde el año 2010

La tasa de paro se situó, a finales del año 2017, en un 27%. Así lo destaca la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y referente al cuarto trimestre del ejercicio. Se trata, observando los históricos, de la tasa de desempleo más baja en siete años. Fue en 2010 cuando ese porcentaje se quedó en un 23,35% para después ir en ascenso hasta alcanzar su pico máximo en el tercer trimestre de 2012, cuando el 37,44% de la población activa cordobesa no tenía trabajo. Aun así, la tasa continúa muy por encima de los niveles precrisis. Para hacerse una idea bastaría con mirar la EPA, por ejemplo, de 2008, cuando el ejercicio comenzó con una tasa de paro que superaba por poco el 12%.

Por lo tanto, una vez más se puede hablar de recuperación, pero siempre con prudencia. Y es que, aunque la tasa de paro sea más baja, la de empleo tampoco es tan alta como para lanzar cohetes. En el último trimestre de 2017 la tasa de empleo (personas que trabajan en relación a la población activa del territorio) llegó a un 41,46%, si bien es el mejor cierre del año desde hace varios ejercicios, el propio año 2017 comenzó mejor en este sentido al alcanzar una tasa de empleo de un 42,15%. Además, también hay que tener en cuenta que los finales de ejercicio suelen ser positivos con respecto a los meses anteriores porque aquí es donde se concentran campañas agrícolas, como la recogida de la aceituna, o la Navidad, unas fechas en las que la contratación se dispara.

La EPA deja en número globales que la provincia cerró el año con 100.000 personas desempleadas, mientras que justo un año antes había 111.300, lo que quiere decir que el número de parados bajó en 11.300 personas, un 10,15%. Esta cifra, pese a la mejoría, sigue siendo insoportable y demuestra que una cuarta de la población quiere trabajar pero no tiene acceso a un empleo. También descendió el número de cordobeses que está en paro buscando su primer empleo al pasar de las 11.000 personas registradas por la EPA a finales de 2016 a las 10.500 del ejercicio 2017, una bajada de más de un 4,5%. Respecto al número de ocupados, creció y se quedó en 270.400 trabajadores (un 1,24% más que a finales de 2016, donde había 267.100).

Estas cifras tienen un doble análisis. Y es que, aunque no se pueda negar que el incremento -en el caso de los ocupados- y la bajada -en el caso de los desempleados- son positivos, si se analizan las cifras teniendo en cuenta el género se observa como la brecha sigue estando presente. De los 100.000 parados que había a finales de año, 54.800 eran mujeres y 45.200, hombres; es decir, ellas representan casi el 55% del paro cordobés, más de la mitad, mientras ellos se quedan con un porcentaje de ese desempleo de un 45,2%. Lo mismo ocurre, pero al contrario, con los trabajadores. De ese total de 270.400 personas que estaba trabajando entre octubre y diciembre de 2017, 160.700 eran hombres, casi el 60%; mientras que 109.700, poco más de un 40%, eran mujeres.

De nuevo, el sector servicios fue el que ocupó a la gran mayoría de los trabajadores. A diciembre de 2017, 199.700 cordobeses estaban trabajando en el sector terciario, casi el 74% del total. Aunque eso sí, ese porcentaje de empleados del sector servicios con respecto al total de trabajadores bajó con respecto a finales de 2016 al igual que lo hizo la construcción, mientras que la industria y la agricultura ocuparon más parte de ese pastel de empleados.

En este caso, todos los sectores ganaron personal en el último trimestre de 2017, a excepción de la construcción, que se quedó con 13.300 empleados, una bajada de casi un 4% en un año. En la agricultura se emplearon casi 29.000 personas, un 2,51% más que un año antes y en la industria, 28.800, siendo así el sector que más creció en número de trabajadores, un 5,11%.

Al término de 2017, la provincia de Córdoba contaba con 652.200 personas mayores de 16 años, es decir, en edad de trabajar. De éstas, 370.500 eran activas, esto es, podían trabajar o trabajaban, mientras 281.800 eran inactivos (estudiantes, jubilados y personas con discapacidad que no pueden trabajar). Este último es un dato que necesitaría un análisis propio y es que la población inactiva crece y crece en Córdoba. En un año, esas personas que no pueden emplearse han aumentado casi un 2% ya que a finales de 2016 se quedaron en 276.600. Este dato, además, no va a parar de ir al alza porque siempre habrá gente que se jubile. Sin embargo, la cifra de la población activa sí tiene más altibajos por distintas variantes. Aun así, el cuarto trimestre de 2017 funcionó bien en este sentido y esa población que puede trabajar aumentó casi un 34%, una cifra que debe celebrarse.