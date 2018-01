Un programa destina 100.000 euros a luchar contra la pobreza infantil

"Que tu origen no marque tu destino". Este es el objetivo del programa pro infancia impulsado por la Fundación la Caixa en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento que tiene como objetivo luchar contra la pobreza infantil y romper esa pobreza "hereditaria" entre padres e hijos. El subdirector general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Marc Simón; el director territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador; la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, la delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, el delegado de Educación, Antonio José López, y la presidenta de CIC Batá, Claudia Usugad, presentaron ayer este programa que llega por primera vez a Córdoba pero que lleva desarrollándose en otras partes de España desde hace diez años.

En Córdoba se han seleccionado a 50 familias del barrio de las Moreras a las que se destinarán en este primer año entre 75.000 y 100.000 euros, según explicó Simón. Este dinero va destinado a sufragar las necesidades de los niños atendidos que tienen que ver con su educación, desde material escolar a gafas o audífonos. "Sólo con la educación podemos cambiar esta realidad", dijo Simón, quien explicó que el objetivo es que los beneficiarios del programa acaben sus estudios y puedan tener oportunidades en un entorno que exclusión que no se lo pone fácil. No obstante, la esencia del plan es realizar un análisis de cada familia y ofrecer un plan individualizado que permita que los recursos lleguen de manera efectiva a los beneficiarios. Para la percepción de estas ayudas no hay límite de tiempo, de manera que el acompañamiento puede continuar de manera ininterrumpida hasta que los niños cumplan 18 años. Eso sí, deben cumplir con unos objetivos fijados de antemano por el programa para comprobar que está dando resultado.

Las ayudas se destinan a cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios

Según los datos que aportó Simón, en las ediciones que ya se han puesto en marcha los números han acompañado. Así, la tasa de abandono escolar se reduce en estas familias al 6%, mientras que el 81% presenta progresión y el 94% continúa sus estudios. La tasa incluso de finalización de los estudios de Secundaria es mayor incluso que la media estándar, ya que en el programa de la Caixa es del 81% frente al 77%.

Tanto Simón como Herrados explicaron que las situaciones a las que se enfrentan requieren, más allá de la atención a necesidades puntuales, de un planteamiento global de actuación que incida de forma integral en la transformación y mejora de la realidad de la infancia y de las familias. En esta línea, se definirá una propuesta de servicios conjunta que permita responder a las necesidades de las familias y optimizar los recursos económicos públicos y privados que se dotan para estos efectos. Servicios que se impulsarán a través de un trabajo en red, como mejor respuesta organizativa para el desarrollo de la acción social, aprovechando los recursos públicos y privados existentes en el territorio y los proyectos de actuación de carácter innovador que puedan ser facilitados por entidades colaboradoras especializadas en los servicios y recursos contemplados en CaixaProinfancia. Estas entidades son Ayumen, ACCEM, ADSAM y Fepamic, y estarán coordinadas por CIC Batá.