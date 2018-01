El 52% del profesorado reconoce la existencia de casos de acoso escolar

El 52% de los profesores y maestros cordobeses afirma que en sus centros se registran casos de acoso escolar. Esto de media, porque la cifra se eleva hasta el 69% en los cursos de Educación Secundaria. Ambas cifras forman parte de una encuesta realizada por el sector de enseñanza de CSIF en Córdoba, que desvela también que las agresiones más frecuentes entre el alumnado son de tipo verbal, con un 70% de los casos -en las que también se incluyen las redes sociales-, seguidas de las de tipo físico, con un 13%. El acoso de tipo psicológico entre los estudiantes, por su parte, agrupa un 9% de los casos. En este punto, el sindicato advirtió del auge de las agresiones entre compañeros de aulas en las redes sociales en los últimos años y señaló que, por ejemplo, su estudio refleja un aumento del 12% de este tipo de actos.

La encuesta elaborada por el área de educación de CSIF también pregunta a los docentes los espacios en los que se registran con más frecuencia este tipo de comportamientos entre el alumnado y si tenían constancia o no de ello. En este caso, el 56% de estas agresiones se suceden en el patio de recreo de los centros, aunque desde CSIF incidieron en que se trata de hechos aún "bastante invisibles".

Pero aún hay más, porque el estudio también pregunta al profesorado si está preparado o no para poder abordar este tipo de actuaciones entre sus alumnos. Así, el 82% de los docentes de Secundaria reconoce que no ha recibido formación específico. Al respecto, la responsable del área de enseñanza de CSIF, Elena García, anotó que "esto no significa que no haya programas" para poder abordar estas situaciones, sino que el profesorado "desconoce qué hacer" cuando se registran este tipo de casos en las aulas. La encuesta señala también que un 60% de los profesores asegura que los protocolos que existen para tratar estos casos de violencia escolar son "excesivamente burocráticos", mientras que un 20% los califican de "ineficaces", es decir, que no surten efecto.

Ante estos resultados, García incidió en la necesidad de que se establezcan "medidas que frenen y reduzcas estas cifras". Con esta encuesta, continuó, "no pretendemos ser alarmistas, sino mostrar que los datos están ahí y contrastarlos con la realidad". A su juicio, el acoso escolar "no es un problema solo de la escuela, sino de toda la sociedad". Según la responsable del área de enseñanza del CSIF, uno de los problemas de base de este tipo de comportamientos entre el alumnado "es la sociedad en la que vivimos" y la existencia de casos en los que "las familias no dicen que no a los menores".

García fue la encargada de dar a conocer los resultados de esta encuesta durante la presentación de las jornadas Súmate contra el acoso escolar. Ciberacoso en el aula. Una perspectiva finlandesa. Responsabilidad jurídica, que tendrán lugar el 14 y el 15 de febrero en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) y en las que se analizarán este problema desde distintas vertientes. Las jornadas contarán con la presencia de expertos en la materia de reconocido prestigio nacional e internacional, entre los que se encuentran la directora del Programa Anti-acoso de Finlandia, Tiina Mäkelä; el presidente de la Asociación Nacional para la Protección de los Menores en internet, Carlos Represa, o el productor y director de cine y documentales, Miguel Ángel Tobías.

García insistió en que el objetivo de estas jornadas es profundizar en el acoso y el ciberacoso escolar, "dos fenómenos crecientes y preocupantes que no se circunscriben a las aulas, sino que tiene un gran calado social". "Nuestra intención es ser realistas y previsores para que se adopten las medidas necesarias a fin de reducir estas agresiones", subrayó. "El acoso escolar es un problema de todos, de ahí que hayamos visto muy conveniente organizar estas jornadas para transmitir la experiencia de distintos expertos sobre este problema desde el punto de vista jurídico, educativo, psicológico, sanitario, investigador y de las nuevas tecnologías", destacó.