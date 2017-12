El profesorado demanda un calendario con las obras para la climatización de los centros

Colegios e institutos de la capital y de la provincia siguen a la espera de que la Junta lleve a cabo el plan de climatización, sobre todo, para evitar hechos como los que se sucedieron el pasado fin de curso cuando el mercurio puso en evidencias que las instalaciones educativas no están adaptadas para soportar las elevadas temperaturas que se registraron. Por ello, la Junta de Personal Docente No Universitario reclamó ayer a la Consejería de Educación que establezca "un calendario pormenorizado de las actuaciones que se van a llevar a cabo" y que éstas se hagan "lo antes posible". Ésta fue una de las dos resoluciones que se alcanzaron en la celebración de la reunión trimestral de la Junta de Personal Docente No Universitario -que representa a más de 10.000 profesores- según expuso su presidente, Antonio Rafael López, quien también advirtió de que los centros educativos "están muy obsoletos", una circunstancia que, además, "pone en riesgo la salud y la seguridad del profesorado y del alumnado". López hizo hincapié en la necesidad de que desde la Administración autonómica se desarrolle el citado plan de climatización de centros y recordó que, hasta el momento, sólo se ha actuado en ocho colegios e institutos públicos de la provincia -las actuaciones costaron 500.000 euros-, frente a los más de 400 que hay en la provincia. A su juicio, "los centros no están climatizados de manera adecuada".

Ésta no fue la única demanda que acordaron, ya que también solicitaron la mejora de las instalaciones eléctricas de estos espacios, así como la renovación del parque de ordenadores. No en vano, López anotó que la media de antigüedad de estos sistemas informáticos es de siete años. Así, incidió en que también es necesaria "la mejora de la dotación de las nuevas tecnologías, al igual que la conectividad" de los centros para su uso.

A esta reivindicación, los profesores sumaron otra centrada en las tutorías que realizan en el máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional. Al respecto, el representante del colectivo docente aseguró que estos profesores carecen de reconocimiento económico por hacerse cargo de estas tareas. A todo ello, López advirtió de que también es necesario que se reduzcan las tasas que tienen que abonar los alumnos para poder cursar esta formación y, además, que se aumenten el número de plazas.

En el transcurso del encuentro, la Junta de Personal Docente No Universitaria también abordó las visitas que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha realizado a diversos centros de la provincia. Así, acordaron pedir que el prelado "cumpla el protocolo de las visitas" que existe, que determina que esos encuentros sólo se realicen en las clases de Religión y que en ellos sólo participen los estudiantes que están matriculados en esta asignatura.

El profesorado, por otra parte, también hizo referencia al nombramiento del nuevo delegado de Educación, Antonio José López Fernández -hasta el martes era el director del colegio Joaquín Tena Artigas de la barriada periférica de Acolea-, después de que el consejo de gobierno de la Junta nombrase a Esther Ruiz delegada del Gobierno. El presidente de la Junta de Personal Docente Universitario mostró su confianza en que la gestión del nuevo delegado "tenga aciertos por su práctica educativa y eso redunde en la mejora de las políticas educativas".