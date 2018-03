El profesorado demanda a Educación que no cierre unidades el próximo curso

El profesorado mostró ayer su rechazo a que la Delegación de Educación pueda cerrar unidades en los centros el próximo curso debido a la bajada de la natalidad, que ha hecho que la Junta haya reducido en 325 la oferta de plazas para niños de tres años para el periodo 2018-2019. Ésta fue una de las principales conclusiones a las que se llegó ayer en el pleno que celebró la Junta de Personal Docente No Universitaria correspondiente al segundo trimestre del curso, y en el que también se denunció la eliminación de las licencias retributivas por estudio del profesorado, una medida que sigue vigente desde el comienzo de la crisis económica.

El presidente de este organismo, Antonio Rafael López, recordó que desde 2012 en toda Andalucía "se han perdido un millar de unidades en Infantil y Primaria". En el caso de Córdoba, según los datos de López -de los que dijo que son "oficiales de la Junta-, en los dos últimos cursos los colegios han perdido 60 aulas en los citados ciclos, de las que 39 fueron en el periodo 2016-2017 y 21 en el actual curso escolar.

7.050Alumnos. Es el número de niños que nacieron en 2015 y que inician su etapa educativa el próximo curso

Así, ante esta situación el profesorado incidió en la necesidad de que no se clausuren más espacios en los colegios porque "hay muchas vías antes", anotó. Entre las medidas que citó el presidente de la junta de personal docente -organismo que representa a más de 10.000 profesores de Córdoba- fueron las de "aumentar el profesorado de apoyo, los refuerzos educativos y reducir la ratio".

Junto a esta demanda, el colectivo docente también planteó en el último pleno a las administraciones públicas la puesta en marcha de "campañas para fomentar las matrículas en las escuelas públicas", detalló. Según López, las instituciones públicas "tienen que implicarse en esta materia" y alertó también de que "algunas veces las infraestructuras que hay están infrautilizadas, por lo que se tienen que recuperar".

La demanda del profesorado se suma a la que ya ha planteado CSIF, sindicato que alertó el pasado martes del cierre de al menos ocho unidades para el próximo curso escolar en diferentes centros de la capital y la provincia y correspondientes a niveles de Bachillerato, Secundaria e Infantil.

El propio delegado de Educación, Antonio José López, ya reconoció en la presentación de la campaña de escolarización que la caída en el número de plazas llevará, inexorablemente, al cierre de unidades. Según el delegado de Educación, "hasta que no se termine el proceso de certificación no sabremos la demanda", pero sí reconoció la reducción en el número de unidades. Aún así, aseveró que el profesorado no se verá mermado porque "se utilizará en otros servicios, como apoyo o refuerzo".

Sin embargo, ante los datos que ofreció CSIF desde la Delegación de Educación explicaron el martes que "en los cursos intermedios todos los alumnos tienen garantizada la escolarización en su centro actual y será la certificación de matrícula, tras las sesiones de evaluación, las que determinen el número de unidades y modelo de centro" y añadieron que "será la certificación de matrícula la que disponga el número de unidades de cada centro". Por ello, continuaron, "habrá que esperar para hablar de cierre o no de unidades a junio para saberlo".

Lo que es bien cierto es que en 2015 nacieron en Córdoba 7.050 niños, que son los que a partir del próximo mes de septiembre iniciarán su etapa escolar. Para todos ellos, la Delegación de Educación ha ofertado 9.000 plazas, 325 menos que las que sacó para el actual curso. El ejercicio 2017-2018 comenzó con 8.700 inscritos en primero de Infantil, aunque el número se ha elevado hasta superar los 9.250.