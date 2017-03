Los profesionales sanitarios exigen más protección frente a las agresiones

Profesionales sanitarios se concentraron ayer a las puertas del Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino y pidieron que la administración continúe "trabajando en medidas de prevención y protección necesarias para garantizar el ejercicio seguro de la profesión". El presidente del Colegio de Médicos, Bernabé Galán, fue el encargado de leer el manifiesto redactado con motivo del Día Contra las Agresiones a Sanitarios, en el que se reclama un trabajo conjunto "ante esta lacra con el fin de promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que se debe prestar en las condiciones más adecuadas posibles y utilizarse de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva".

El pasado año el Servicio Andaluz de Salud (SAS) registró 33 agresiones físicas, siete menos que en 2015, cuando se contabilizaron 40. Por categorías, en Andalucía la mayoría de las agresiones las sufre el personal sanitario y casi la mitad, las profesionales de Enfermería (49%), seguidos por los médicos de familia (11,32%).

Galán critica que la mayoría de los ataques que se denuncian acaben en una multa

Por todo esto, las reclamaciones del personal sanitario van encaminadas al refuerzo de las medidas preventivas y de protección, el incremento la seguridad en los centros, tanto públicos como privados; que las agresiones sean consideradas como delito contra la autoridad y que la intimidación, la amenaza, la coerción y la agresión psíquica al sanitario sea considerada también como delito.

Además, quieren que las administraciones sanitarias sumen "a las campañas de violencia de género otras de sensibilización contra las agresiones a sanitarios y de concienciación a la sociedad de que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable".

Galán apuntó que a este tipo de agresiones "no se les da la importancia suficiente" y "no se llega a comprender la pérdida de confianza que supone el que siempre haya quien piense que cuando se agrede a un sanitario por algo será". "No entendemos cómo se puede agredir a alguien que está cuidando por tu salud", aseveró.

La crispación social es uno de los motivos que, en opinión del presidente del Colegio de Médicos, hace que hayan aumentado los ataques, a pesar de que "los profesionales sanitarios intentamos dar la mayor calidad posible, como siempre hemos hecho". También reclamó "mayor rigor" a la Justicia porque "la mayoría de las agresiones acaban en una multa", por lo que cree que "habría que ejemplarizar esa falta por el bien de la sociedad".

Por parte del Sindicato Médico (Simec), Pilar Bartolomé recordó que las "vejaciones, los insultos y no ya los daños físicos son continuos durante todo el año". En Córdoba han disminuido las cifras de ataques físicos, pero han aumentado los no físicos. "La violencia, venga de donde venga, tiene que ser perseguida y atajada y no puede considerarse violencia de un tipo o de otro; tiene que haber tolerancia cero", manifestó Bartolomé.

Por último, la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María Ángeles Luna, recordó que el SAS impulsó en abril de 2005 el Plan de prevención y atención de agresiones para profesionales del sistema sanitario público andaluz con el objetivo de dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.

En este sentido, apuntó que en Córdoba "la Consejería ha ido implantando herramientas que permitan a los profesionales no sólo poder alertar ante una situación que pueda derivar en una agresión, sino también medidas de disuasión". Concretamente, Córdoba cuenta con 3.217 medidas (491 cámaras de seguridad, 126 GPS en las ambulancias, 47 interfonos, 1.425 software antipánico, 345 teléfonos o 436 timbres en consultas, entre otras).