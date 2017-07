El obispo es uno de los primeros prelados incluidos en 'Confesor Go'

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, junto al de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y a un total de 242 sacerdotes, ya se encuentran localizables en España a través de la aplicación para el móvil Confesor GO que permite a los usuarios encontrar confesores en tiempo real, dentro de una iglesia, en un parque, una plaza o una calle de la ciudad. Esta app creada por el sacerdote Ricardo Latorre está disponible desde el pasado 8 de diciembre de 2016. Antes de su lanzamiento ya se habían asociado al proyecto casi un centenar de sacerdotes, una cifra que se ha duplicado en los últimos siete meses.

La búsqueda se puede realizar por cercanía o por provincias y al pulsar sobre cada ubicación aparecen los datos del confesor: nombre del sacerdote, año de nacimiento, año de ordenación y dirección del lugar en el que está confesando. Si el sacerdote está confesando en un lugar público abierto, también se mostrará una fotografía del sacerdote, con el fin de que el usuario lo reconozca. Además, si se tiene activado el GPS del móvil, con solo tocar sobre el nombre del sacerdote, la dirección o el icono, se puede obtener la distancia que separa al usuario del confesor, así como la ruta más corta para llegar hasta el lugar seleccionado.

Latorre precisó que, a pesar del "entusiasmo" inicial con que fue acogida -la app ha tenido 33.853 descargas-, la respuesta "todavía no es suficiente", ya que hay usuarios a los que les resulta difícil encontrar sacerdotes disponibles en su zona de residencia o trabajo, "no por fallo en el funcionamiento de la app, sino por falta de sacerdotes disponibles". En los próximos meses, la app Confesor GO lanzará una nueva versión internacional para que cualquier sacerdote del mundo pueda ser localizado por los católicos de su entorno que sientan la necesidad de confesarse.