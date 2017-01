La primera jornada de las rebajas tradicionales llena los comercios

Las previsiones ya lo anunciaron: los cordobeses gastarán este año el 2,17% más en las rebajas de invierno que, tradicionalmente, arrancan justo después de la jornada de Reyes. Cierto o no, eso habrá que comprobarlo una vez que el periodo extraordinario de descuentos finalice (en el mes de marzo), aunque la realidad es que ayer el centro de la ciudad estaba plagado de gente desde primera hora. La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) apuntaba estaba misma semana a que los cordobeses se gastarán de media algo más de 68 euros, una cantidad que fácilmente se pudo superar ayer por muchos compradores que iban cargados de bolsas.

Estos años atrás las rebajas dejaban datos bastantes inferiores a los que se contabilizaban antes de la crisis, pero parece que se comienza a perder el miedo y ya no cuesta tanto rascarse el bolsillo, a tenor de lo que se vivió ayer en las principales tiendas de textil. Es precisamente este sector el que experimenta un incremento mayor de las ventas durante estos días, algo que no le ocurre a otros, como la tecnología.

Por todo ello, y aunque haya muchas firmas que adelantaran estas rebajas para aprovechar el tirón de las compras navideñas, otros muchos comercios (sobre todo los auspiciados bajo la marca Inditex y El Corte Inglés) vivieron ayer una jornada de largas colas. No son pocos los que toman el día 7 de enero como una rutina. Éste es el caso de Lola Machado y su madre, que después de Reyes, todos los años, acuden al centro a primera hora para desayunar y estar casi las primeras cuando las tiendas abren sus puertas. "Yo siempre me pido dinero para el día 6 y así me lo gasto en las rebajas; después te da mucho coraje ver que en lo que te gastaste 50 euros ahora está a 20", comentaba esta fiel cliente de un famoso comercio mientras miraba tallas de vaqueros a 12,99 euros.

Sobre los descuentos, hay de todo. Aquellos que pusieron a la venta productos más baratos antes de la Navidad ya inician unas segundas rebajas donde se pueden ver descuentos de hasta el 70%. Los que arrancaron ayer lo hicieron abaratando precios entre un 20 y un 50%. "Yo casi nunca me compro ropa en meses que no tengan rebajas", explicaba José Sánchez, que en pocos días se va a vivir a Pekín y está comprando camisas y pantalones porque las tiendas españolas con presencia internacional son demasiado caras allí. "Lo miro antes por internet y después ya vengo sabiendo lo que quiero", añadía este cordobés, que también suele ser de los que pisan los comercios de los primeros.

Cada vez son más los que prefieren hacer las compras online para no tener que esperar las colas que se forman en jornadas como éstas. Sin embargo, aún impera ese deseo de encontrar la mejor ganga y lanzarse a por ella en medio de la tienda. Eso sí, tal y como recomiendan todas las asociaciones de consumidores, es aconsejable observar detenidamente todas las etiquetas y ver si realmente los descuentos se aplican de verdad o son meras rebajas apenas significativas.

A esta marabunta de cordobeses que se dejó ver ayer por las principales zonas comerciales también ayudó el hecho de que esta primera jornada de rebajas tradicionales coincidiera con fin de semana. Los descansos de estos días unidos a las últimas jornadas de las vacaciones de Navidad ayudó a que las tiendas sobre las 12:00 comenzaran a ser un hervidero de clientes.

Y si en algo se diferencian estas rebajas de invierno de las de verano es porque no sólo sirven para comprar productos a buen precio, sino para devolver aquellos que no han gustado demasiado tras el día de Reyes. En las colas se mezclaban los que habían encontrado camisas y pantalones a la mitad de precio y aquellos que iban con las bolsas llenas porque ni Melchor ni Gaspar ni Baltasar habían acertado con sus regalos. Fue el caso de Lucía Prieto, que de cinco regalos que había recibido el día 6 iba a descambiar cinco. "O no me quedan bien o no me gustan, así que aprovecho las rebajas y me compro incluso más cosas", explicaba esta joven.

Con la campaña de Navidad ya pasada, una de las más importantes de todo el año para el comercio, ahora queda esperar para observar el comportamiento de los cordobeses durante estas rebajas tradicionales. Las principales asociaciones de comerciantes ya apuntaron que se esperaba que estas fechas fueran las mejores desde la crisis, y quizá la cantidad de gente que se dejó ver ayer por las calles así lo confirmen.