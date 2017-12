La primera fase de arreglo del Marrubial acabará en junio de 2018

El consejero de Fomento de la Justicia de Andalucía, Felipe López, aseguró ayer que el carril bici de Ronda del Marrubial estará acabado para junio del año que viene. López realizó estas declaraciones durante una visita al inicio de las obras en la citada avenida, en la que estuvo acompañado por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y la delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, además de algunos concejales del Ayuntamiento. El consejero detalló que con la vía ciclista del Marrubial se cierra la malla que ya está en ejecución para este tipo de tramo y que se extiende a Campo Madre de Dios y Ollerías. Para López, esta obra "tiene una connotación importante" dado el espacio donde se ubicará, junto a la muralla, un bien de interés cultural con el que "había que ser cuidadosos".

La ejecución de este carril bici forma parte de un proyecto conjunto de remodelación del Marrubial que llevan a cabo el Ayuntamiento y la Junta. El Consistorio ya cumplió con su cometido en este proyecto, que era empezar a trabajar en el adecentado de la muralla. Ahora es la Junta la que comienza con la parte que le corresponde. En este caso, el Ejecutivo andaluz invierte 800.000 euros en esta primera fase -que forman parte de los 1,8 millones destinados a los carriles bici de Córdoba- y 2,3 millones en la segunda. Esta segunda parte, aseguró López, estará licitada en enero y su ejecución se iniciará antes de que acabe la primera.

El jefe de Servicios de la Delegación de Fomento de la Junta en Córdoba, Esteban Ayuca, por su parte, detalló que en conjunto el carril bici construido por el gobierno andaluz en este proyecto abarca 3,2 kilómetros de camino ciclista. Ayuca concretó que esta primera fase de arreglo del Marrubial contempla una reurbanización del espacio de calzada degradado hasta la muralla. En este caso, la calzada pasará de tener 6,3 metros a tener siete y durante el tiempo que duren las obras, es decir, siete meses, se mantendrán los dos carriles actuales para los vehículos. En cuanto a la segunda fase, ya se ampliarán los carriles de dos a cuatro y se actuará en la otra parte de la avenida, la que pega a los pisos, ahí se hará un paseo peatonal con árboles de gran porte y de hoja caduca (para que den sombra en verano pero no en invierno) y con materiales sostenibles, como luces LED en las luminarias o pavimento fotocatalítico (que reduce la contaminación).

Desde la Junta se aseguró también que a pesar de incluir un carril bici más dos nuevos para vehículos el peatón no perderá espacio, sino todo lo contrario. Además, los pocos aparcamientos que hay -concentrados en un espacio de terrizo- podrían perderse, aunque la Junta estudia incluir algunas plazas en los espacios que conectan las calles aledañas con la avenida, que también se arreglarán, algo que aún no es seguro. Además, los pabellones militares no se demolerán, pero sí la valla que los protege.

En cuanto a la manera que afectará la obra al tráfico rodado por la avenida, la alcaldesa aseguró que se estudia la manera de que tanto los peatones como los coches puedan seguir usando la vía, algo que se está proyectando desde Movilidad. Para Ambrosio, esta mejora del Marrubial es una de "las tareas y deudas pendientes" que se tenía con la ciudad de Córdoba y añadió que este tipo de obras son más fáciles de acometer desde la colaboración con otras instituciones.

Todas las obras que se acometen en esta avenida, que soporta una gran cantidad de tráfico a diario y que lleva siendo objeto de demanda desde hace años por los vecinos, se han planteado de acuerdo a unos principios internacionales que dicta la Unión Europea en materia de sostenibilidad y medio ambiente.