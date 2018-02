"El primer objetivo que teníamos era lavar la imagen del carnaval en Córdoba"

Alfonso González lleva dos años al frente de la Asociación Carnavalesca, muchísimos más dentro de la fiesta. Cuando tomó, junto a su directiva, las riendas del colectivo, éste tenía una deuda de más de 40.000 euros y el carnaval contaba con muchas voces críticas.

-¿Cómo empieza su contacto con el Carnaval de Córdoba?

-Yo empecé en el 86, de chaval me entró la afición por mi hermano Emilio que también salía en otras agrupaciones. Lo hice con la Peña de los 13, saliendo en chirigotas.

-¿Y durante todos estos años no ha dejado de salir en alguna agrupación?

-Todos los años, menos un par que descansé por motivos personales. El resto sí. Incluso algunos años haciendo doblete.

-¿Siempre en chirigota?

-Chirigota, comparsa y hasta coro; menos cuarteto, todos los palos lo he tocado.

-¿Ha caído algún premio a lo largo de estos años?

-Bastantes.

-Ahora está con un grupo mítico.

-Desde que salía con David Amaya, que estaba con él tanto en los coros como en la chirigota, y cuando él se fue a Cádiz se partió el grupo y empecé con Los Mayas. Llevo ya con ellos cuatro años.

-¿Qué tal las sensaciones en el concurso de este año?

-Tenemos buenas sensaciones, pensábamos que íbamos a tener algún problema más por la adaptación al teatro [el concurso se celebra en el Teatro Góngora y no en el Gran Teatro, como estos últimos años] pero tenemos un buen equipo, una gran directiva y la gente está trabajando para sacar esto adelante.

-¿Se puede quedar con algún momento del carnaval a lo largo de estos años?

-A todas las agrupaciones le tengo un especial cariño, a las que he salido y a las que he escrito. Si hay alguna, serían las dos chirigotas que he sacado yo solo enteras, las he dirigido, montado, escrito… Pero el resto por igual, les tengo cariño a todas.

-¿Por qué decidió lanzarse a esa aventura en solitario?

-Llevaba muchísimos años con la Chirigota del Chache, que la fundamos él y yo y hubo un año que no salí porque tuve un hijo malo. Al siguiente año pensé que en lugar de volver con El Chache podía sacar yo una chirigota entera. En esos dos años saqué dos grupos y luego ya volví.

-¿Qué opina de todos los líos de la antigua directiva de la asociación?

-Cuando cogimos la nueva directiva las riendas, notamos que había un poco de confusión. Pudo ser por dejadez de la antigua directiva, en la que yo estuve un par de años y donde no estaba todo lo claro que tenía que estar. Por una parte, por el presidente [Antonio Navajas El Pelos], que no estaba muy involucrado en la información exhausta y, por otra, los socios, que había muy pocos. La gente no preguntaba, a las asambleas acudían 15 o 20 personas y eso no podía ser. Ahora estamos poco a poco resolviendo ese tema. Desde que nosotros estamos en la directiva, desde hace dos años, lo primero que se hizo, que lo teníamos en nuestro paquete electoral, fue una auditoría. Auditamos las cuentas, informamos bien a los socios, se hizo una reforma de socios porque muchos no estaban al día de cuentas -algunos incluso habían fallecido- se cambió la web y muchas más cosas. Y en lo que hemos ganado es en claridad, tenemos asambleas cada dos o tres meses como mucho en las que se presentan cuentas y están al día. Ahí hemos ganado. Por eso, el año pasado ya noté mucha mejora en el carnaval. En primer lugar, por lo grupos, hay notas discordantes como debe de ser porque las críticas mientras sean constructivas son buenas; el problema es cuando vienen con mala uva. Había un sector de gente que no estaba de acuerdo con esta asociación, aunque ganó en las urnas por derecho. Eran varios grupos que dejaron de salir en Córdoba, respeto los motivos y traté de que se acercaran y el año pasado empezamos a recuperarlos. Aún queda alguno que no quiere salir. Voy a intentar que lo hagan.

-¿Entonces el carnaval goza de buena salud?

-Sí, sobre todo por los grupos, el año pasado se aumentó la cantidad y este año ha subido de nuevo. La gente está contenta, cobra sus subvenciones a tiempo, no como antes que tenía que esperar casi un año para hacerlo. En el sentido burocrático de manejar el interior de la asociación, está perfecto. Que se cobre a tiempo, que los proveedores cobren, que los homenajes se hagan… Son temas técnicos que están detrás de lo que la gente ve y eso está bastante bien saneado desde que estamos nosotros. De hecho, la auditoría que se hizo incluyó un año nuestro y se dijo que era perfecta a un 99,8%, más claro que eso imposible para los socios. Otro tema que teníamos pendiente, la deuda de la antigua directiva de algo más de 40.000 euros -aunque se llegó a publicar que eran 200.000 euros, pero no es cierto-, queríamos quitarla entera. Este año no vamos a poder porque se reduce el aforo del concurso con el cambio de teatro, pero la hemos rebajado a la mitad en un año. Todo esto se une a que veo que las agrupaciones hablan con nosotros, con la directiva, y nos dicen que se está organizando bien y que quieren volver siempre. Eso se nota, tanto a nivel organizativo nuestro, como de las instituciones, Ayuntamiento, Diputación… Ya no hay tantas quejas, la cabalgata del año pasado fue un triunfo, por ejemplo.

-Esa gran cantidad de grupos a la que hace referencia, ¿se nota también en calidad?

-Córdoba es el segundo concurso después de Cádiz, en todos los sentidos, también en calidad. El carnaval hay que verlo de muchas maneras, si lo ves como yo lo veo, ves a todos los grupos bien. Yo, después de todos estos años, lo veo de otra manera. Cada agrupación tiene un trabajazo y en la vida le quitaría mérito a nadie. Claro que como aficionado ves la calidad de una y de otra, la que está más trabajada, la que lo está menos, pero todas tienen el mismo proceso de creación, de montaje y de buscar el dinero para los disfraces. Pero al ser un concurso unas tienen más calidad que otras, eso sí, cada año va subiendo.

-¿Ve en Córdoba interés por el carnaval?

-Creo que se está ganando de nuevo. Hubo un tiempo en el que el carnaval era la bomba, se llenaba la calle Montero y todas las calles. Luego pegó un poco el bajón porque descendió la cantidad de agrupaciones; llegamos a tener concursos con 13 o 15 agrupaciones, ahora hablamos de 52. Pero no puedo explicar eso. Es cierto que antes se daba bastante más dinero para subvenciones y se podía publicitar más el carnaval, llegamos a empapelar Córdoba entera, algo que ahora no puedes hacer. Antes daban más de 140.000 euros y ahora dan 80.000, eso con el triple o el cuádruple de grupos. Pero por regla general parece que de dos años para acá se empieza a ver mejora, la carpa se llena y para el teatro este año está todo vendido.

-¿Hay cantera en el carnaval cordobés?

-Sí. El año pasado salieron cuatro grupos infantiles, de ahí derivará que suban a categorías superiores. Este año dos de esos grupos ya han pasado a juveniles y hay dos infantiles. Cantera siempre hay, tanto de chirigotas como de comparsas. Incluso este año ha estado a punto de salir un cuarteto infantil. Pero es verdad que hay que potenciarla. Hay que intentar potenciar el carnaval en la escuela, dar cursos de guitarra, de caja, de bombo…

-Habla ya de objetivos, ¿se plantea alguno más para los dos años que le queda a su directiva al frente de la asociación?

-Desde que entramos tenemos muchos objetivos y van saliendo nuevos. El primero que teníamos era lavar la imagen del carnaval en Córdoba porque algunas veces se hablaba con mala fe, otras sin tener conocimiento, se lanzaban bulos, se decían cosas que no eran ciertas, y ese objetivo poco a poco lo estamos consiguiendo. También queríamos recuperar el Festival de Primavera, que llevaba un tiempo sin celebrarse porque no había presupuesto. Nos hemos puesto en contacto con gente para que patrocinara a los grupos de Cádiz y de Córdoba y lo hemos conseguido. Se ha recuperado la Fiesta de Mayores, la infantil, estamos intentando, poco a poco, involucrar más a colegios, colectivos… También vienen colegios con niños en exclusión a los que invitamos a merendar y le enseñamos el teatro y ésta es otra manera de motivar a la gente con el carnaval. Proyectos tenemos muchos. Este año hemos hecho un homenaje a los pioneros del carnaval, lo intentamos hacer el año pasado y no se pudo porque no teníamos dinero. Es cierto que hay savia nueva, pero no podemos olvidarnos de la gente que lo ha hecho posible. Por eso el viernes hicimos el homenaje a la gente que lleva muchos años en el carnaval, Paquito Luque, Antonio Reina, Vicente Navas, Antonio Cobos… Había que darle un reconocimiento porque gracias a ellos estamos aquí. También en la caseta de la feria organizamos un comedor social a beneficio del Rey Heredia, este año será para la Mirada del Sur y llevamos a grupos a cantar. Con esto además conseguimos que el carnaval no sea solo febrero y que durante todo el año suene el nombre del carnaval.

-¿Qué tal la relación con el Ayuntamiento en materia de subvenciones?

-Toda la ayuda que viene es buena. Hay muchas cosas que se nos quedan por hacer, el carnaval de mayores, por ejemplo, lo gestiona el Ayuntamiento y no nosotros, que es lo que nos gustaría. Aun así, por las reuniones que tenemos con el Ayuntamiento parece que se aumentará la ayuda y se supone que debe entrar la Delegación de Educación para promover el carnaval en la escuela. Tenemos que apretar para darle publicidad y hacer más cosas.

-¿Hay machismo en el carnaval?

-Creo que no. Lo digo sinceramente. Depende de cómo se mire. Letras machistas no escucho, puede ser que alguien, por el afán de hacer la gracia, tire por el tema machista, pero no creo que vaya con esa intención. Yo no veo machismo en el carnaval.

-¿Por qué eligió la asociación a Carmen García La Koski como pregonera?

-Esta decisión la tomaba antes la Asociación de Autores, pero desde hace dos años no tiene organigrama, no existe. Y como ellos no quieren ni elegir al jurado ni al pregonero, esto sigue hacia delante. El año pasado ya elegimos nosotros. La directiva nos juntamos y pedimos consejo a la gente y elegimos a La Koski. Primero porque se lo merece, es genial, trabajadora, buscavidas. Además, ha sacado muchísimas agrupaciones femeninas y ha ayudado a otras tantas, como a Los Mayas que los ayudó a escribir y a montar música. La última pregonera mujer fue hace 22 años y fue Rosa Aguilar y antes fue Martirio, hace 25 años. Después de 22 años tocaba que fuera una mujer y si la mujer es La Koski, integrada en el carnaval, carnavalera, chirigotera, comparsista, artista como la copa de un pino… Esto supone la decisión más fácil de tomar y donde más de acuerdo hemos estado la directiva y mejor acogida ha tenido.