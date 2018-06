Un primer examen con carga social

Rosa Parks, el derecho a ocupar el espacio público, jóvenes precarios... Ayer arrancó la Selectividad para más de 4.000 alumnos cordobeses, unos exámenes que ahora se conocen como Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Pevau), y lo hicieron con un claro componente social marcado, eso sí, por el azar. Aún quedan dos días -hoy y mañana- para que estos alumnos puedan recibir al verano como se merece. Los primeros exámenes se realizaron ayer en casi una veintena de sedes repartidas por toda la provincia; y en toda Andalucía los exámenes eran los mismos. Fueron tres pruebas obligatorias las que tuvieron que realizar los estudiantes: Lengua Castellana y Literatura, Historia de España y primera lengua extranjera (a elegir entre Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués, siendo los dos primeros los más elegidos).

Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, y un editorial del periódico El País de marzo de este año titulado Jóvenes precarios fueron los primeros exámenes con los que se toparon los alumnos. La de Lengua Castellana y Literatura es la primera prueba común para todos aquellos que se presenten a esta renovada Selectividad. La periodística suele ser la modalidad elegida por los estudiantes para no jugársela con las obras literarias que hay que leerse a lo largo del curso y que pueden perderse por algún lugar de la memoria. Sin embargo, la obra de Buero Vallejo, a pesar de ser teatral (un género poco tocado a lo largo del curso) tampoco supuso problema.

En general, la mayoría de los alumnos coincidieron en que estos primeros exámenes no revestían mucha dificultad. Esta era la sensación que se llevó Sara de la Cruz de la primera jornada, quien además tiene experiencia en Selectividad porque es el segundo año que se presenta. "Es el segundo año que me presento y en general creo que han sido más fáciles [por los exámenes] todos", explicaba ya por la tarde, con los primeros nervios de estos días ya quitados. Esta joven ha cursado el primer curso de Enfermería, pero tiene decidido estudiar Medicina, por lo que se ha presentado para ver si subía su media. Con ello, ayer relataba que las preguntas de este año han sido más sencillas que las del año pasado, a excepción de la opción A de Historia de España, donde cayó el tema Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal. El modelo B pareció ser algo más accesible, ya que se corresponde con la parte del siglo XX, algo que los alumnos tienen más fresco. En este caso, tocó La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975) -ambos exámenes acompañados de más preguntas como "¿En qué reinado tuvo lugar la batalla de Lepanto?" o "¿Qué tratado de paz puso fin a la guerra colonial de 1898?". Aunque haya muchos mayores a los que ahora les resulte complicado responder a estas preguntas, lo cierto es que los jóvenes estudiantes iban más que preparados. Fue el caso de Francisco Corona, procedente del instituto Medina Azahara, quien reconoció que aunque fue a los exámenes "un poco con el miedo en el cuerpo y los nervios", lo cierto es que "han ido bien los tres" porque, además, "los temas que han caído han sido los esperados y en lo que respecta a eso no me he llevado ninguna sorpresa".

Inglés y Francés también fueron bastante accesibles. Un texto de Rosa Parks y otro de la contaminación en los mares fueron las opciones de Inglés, un examen que también incluía preguntas sobre el uso del idioma así como la elaboración de un texto o bien sobre discriminación o bien sobre contaminación. En el caso de Francés, las dos opciones variaban entre el derecho de la mujer a ocupar el espacio público o los beneficios para la salud que reporta la amistad. "Inglés lo he sacado más o menos", comentaba Marco Henares, del instituto Ángel de Saavedra, que salió más contento de Lengua y de Historia, donde realizó la opción B, "el que me sabía".

De momento, los alumnos andaluces, que han sido de los últimos en hacer esta prueba, ya se han quitado un gran peso de encima antes del tramo final.