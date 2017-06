La prestigiosa revista 'Córnea' publica un estudio científico liderado por el Hospital La Arruzafa

Un estudio científico multicéntrico liderado por el Hospital La Arruzafa (HLA) demuestra diferencias desconocidas en técnicas de trasplante de córnea, según se recoge en una investigación publicada en la prestigiosa revista de ámbito internacional Córnea (mayo 2017).

El trabajo, que se ha desarrollado durante los últimos dos años coordinado por el oftalmólogo y responsable del departamento de I+D+i del HLA Alberto Villarrubia, ha contado con la colaboración de los departamentos de Informática, Genética y Microscopía de la Universidad de Córdoba. En el mismo también han participado las Unidades de Oftalmología del Hospital German Trias i Pujol de Badalona, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, del Hospital General La Mancha-Centro de Alcázar de San Juan y del Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz.

En la actualidad, existe “cierta polémica sobre qué técnica puede ofrecer mejores resultados en términos de calidad y agudeza visual para el paciente. Los últimos procedimientos descritos parecen ser superiores en este sentido”, detalla Villarrubia. Con el trabajo publicado se demuestra que “siguiendo unos nomogramas estrictos y usando la tecnología adecuada, se pueden conseguir resultados similares con una técnica menos novedosa pero más experimentada”, explica el especialista.

El coordinador de la investigación también apunta que “se ha demostrado de forma gráfica y objetiva un aspecto poco conocido en el campo del trasplante lamelar endotelial de la córnea”, una técnica quirúrgica en la que el Hospital La Arruzafa es pionero, situándose como uno de los centros de referencia en toda España por volumen de intervenciones de este tipo.

En este sentido, “una técnica de trasplante que empezaba a considerarse obsoleta (DSAEK) tiene aún un potencial clínico importante si se realiza con el protocolo diseñado y empleado de manera exitosa en el HLA”, según se deduce en el estudio.

La metodología empleada para obtener los resultados del trabajo ha consistido en analizar el lecho corneal tras un trasplante, un cometido que se ha llevado a cabo a través de diferentes técnicas y con diverso aparataje mediante microscopía electrónica de barrido.

Para cuantificar las irregularidades producidas en la córnea, se ha empleado un sofisticado software, que ha permitido analizar muestras microscópicas y hacer una convolución de cada imagen a otra con píxeles blancos y negros, permitiendo detectar las irregularidades.

El trabajo, titulado 'Scanning electron microscope analysis of stromal surface regularity in DSAEK using manual or automated microkeratomes or DMEK', tiene como autores principales a los oftalmólogos de IO La Arruzafa Alberto Villarrubia y Antonio Cano en un artículo donde también firman como investigadores Alberto Membrillo, Enrique García, Antoni Sabala, Javier Celis, Antoni Salvador, Jorque Solana, Alexandra Arango e Irene Sassot.

La revista Cornea tiene un alto índice de impacto y está situada como la publicación más importante en el campo de las alteraciones, enfermedades y técnicas quirúrgicas empleadas en la córnea.