Una prematura vuelta a la realidad estudiantil

Para muchos, el verano se presenta como un periodo tranquilo ante el que se abren multitud de alternativas de ocio y posibles destinos a los que acudir a relajarse y desconectar del curso lectivo. La playa, la montaña, el pueblo, algún país en el extranjero... o la biblioteca. Cientos de estudiantes cordobeses se preparan para asistir a la convocatoria de septiembre, una de las fechas clave, junto con julio y diciembre, para limpiar el expediente de algún tropezón que las partidas de mus y las terrazas hayan podido ocasionar.

No son los universitarios, sin embargo, los únicos que se enfrentan a largas jornadas de estudio. A los de estudiantes de grado se les suman opositores a Bombero o Policía y exalumnos de Medicina que se encuentran preparando el MIR (Médico Interno Residente), una de las pruebas claves para su futuro profesional, que tendrá lugar el próximo mes de enero. Julia Casado se encuentra inmersa en una intensa dinámica de estudio, con horarios que oscilan entre las ocho y las diez horas diarias incluso en festivos como ayer, que es lo que, según dice la futura médica, recomiendan desde las academias de preparación para el MIR . A pesar de las largas jornadas, agrega que "es menos duro de lo que lo pintan", y hace referencia a la "solidaridad académica" a la hora de preparar este examen. "Toda la gente de mi clase, mis amigos, están en la misma situación que yo. por lo que se llevan mejor las horas en la biblioteca", indica. Durante la semana, sus compañeros y ella estudian de lunes a viernes, y los sábados, acuden a una academia de preparación. "Los domingos, descansamos por fin", concluye Julia.

A los universitarios se les suman opositores y futuros médicos que se preapran el MIR

Desde otro ángulo, Verónica Gómez estudia Relaciones Laborales en la Universidad de Córdoba (UCO) y trabaja durante el verano como auxiliar de seguridad de la biblioteca de la Facultad de Medicina. La joven afirma entre risas que su trabajo consiste en "mandar a callar" a los estudiantes y cuenta que a partir de estas fechas, conforme el temido septiembre se va acercando, la afluencia sube. Para Ángel Meléndez, cordobés y estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Sevilla, es su cuarto año de estudio veraniego, y revela que su rutina consiste en acudir a la biblioteca "todos los días por la mañana y por la tarde". El joven añade que "la clave está en echarle muchas horas", una afirmación secundada por Esther Sola, alumna del grado en Ingeniería Aeroespacial también en la Etsi (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) de Sevilla. Ella afirma haberse escapado de vacaciones durante el mes de julio, pero estar sometida a un estricto horario de estudio en agosto. "También es cierto que los horarios de esta biblioteca hacen que no te canses mucho", apunta Esther, que se enfrenta a cuatro pruebas en septiembre, de asignaturas, según ella, "muy densas". La joven lamenta que la Universidad de Córdoba no ponga a disposición de los estudiantes un mayor número de bibliotecas y con un horario que permita mayor flexibilidad. "Esto está abierto cuatro horas por la mañana y cinco por la tarde, y con eso no me da tiempo", cuenta Sola, que agrega que "cuando se acerquen los exámenes y tenga que estudiar por la noche, tendré que hacerlo desde casa".

La flexibilidad de los horarios veraniegos consiste en saber organizar el tiempo y gestionar los descansos. Por ello, Ángel Meléndez cuenta que normalmente se da un incremento progresivo de las horas de estudio. "Al principio del verano me dejaba libres los fines de semana, pero dentro de poco empezaré a estudiar desde casa también sábado y domingo", declara con resignación. Fuensanta Gómez estudia Derecho y Empresariales en Córdoba, y su tiempo de vacaciones se acaba de agotar. Ahora toca volver a la rutina académica, que, en palabras de Fuensanta, "se hace dura porque ves a todo el mundo que disfruta del verano y tú te quedas aquí". Todos ellos esperan que, finalmente, su esfuerzo se vea recompensado.