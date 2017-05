Los precios vuelven a subir tras la finalización del periodo de rebajas

Sí, los precios han subido de nuevo. En concreto, en el último mes un 1,1%, tal y como pone de manifiesto el Índice de Precios al Consumo (IPC) que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, la variación anual es ya del 2,7%, lo que refleja síntomas de inflación.

Según los mismos datos, este aumento en los precios se debe a la finalización de la temporada de rebajas. Al menos, es lo que corrobora el INE al registrar un aumento del 13,1% en el caso de los precios de vestido y calzado en el último mes. El resto de sectores apenas ha contabilizado leves aumentos, que van desde el 0,1% en el caso de bebidas y tabaco hasta el 0,9% en el sector de ocio y cultura. Con todo ello, la de Córdoba es una de las provincias andaluzas más inflacionista en el último mes, al igual que Almería y Málaga. Tras ellas se encuentran Huelva, con un incremento d sus precios del 2,5%, Cádiz y Jaén, con el 2,4%, y Granada y Sevilla, con el 2,2%. En Andalucía, los precios subieron el 1% en abril respecto al mes anterior, lo que sitúa la tasa interanual en el 2,5% y el acumulado en lo que va de año en el 0.

A nivel nacional, el IPC registró en abril una subida interanual del 2,6 %, tres décimas más que en marzo, por el incremento de los precios de paquetes turísticos y alojamientos en Semana Santa. Según el INE, con esta subida -la misma del indicador adelantado- los precios de consumo encadenan ocho meses al alza. Aunque supone un repunte respecto al 2,3 % de marzo, el dato de abril está por debajo de los incrementos interanuales del 3 % con los que arrancó el año.

Ante estos datos, el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, aseguró que este aumento de precios "no responde a una mayor demanda de la ciudadanía ni a una recuperación de las rentas de las familias, sino a una circunstancia estacional, en este caso, el inicio de la campaña de primavera-verano en el comercio". Merino apuntó que los datos del IPC de abril vienen a corroborar lo que CCOO manifiesta desde hace tiempo, y es que los precios y el consumo en la provincia tienen un marcado carácter estacional y están íntimamente relacionados con el empleo. "Los vaivenes del IPC no responden a una recuperación de los salarios y el crecimiento económico no se está trasladando a los trabajadores", indicó.