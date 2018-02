Los precios bajan en enero un 1,4% arrastrados por las rebajas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó en Córdoba en enero un 1,4%. Mucha culpa de ello la tuvieron las rebajas -el vestido y el calzado vieron reducido sus precios una media de un 16,1%-, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esos datos del INE hablan también de que la variación mensual en el precio medio de alimentos y bebidas no alcohólicas no se notó -un 0,1%-, mientras que los precios medios en los servicios básicos de las viviendas cayeron un 1,5% . Además, se han mantenido en el sector de la enseñanza. Esos mismos datos revelan que el Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió en Andalucía un 1,3%. Las subida interanuales más destacadas han sido en hoteles, cafés y restaurantes (2,0%), transporte (1,8%), Enseñanza (1,3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%).

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, señaló tras conocer los datos que el IPC refleja la inestabilidad en el empleo en la provincia. "Las variaciones de los precios de un mes a otro, tan vinculadas a las distintas campañas comerciales, lo que nos dicen es que las familias ajustan su consumo a muy corto plazo", dijo, para remarcar que "con la alta tasa de paro actual y empleo precario existente es muy difícil, por no decir imposible, que las familias acometan gastos a medio y largo plazo". "La bajada del IPC producida en enero en poco o nada ayuda a sanear las economías de la población cordobesa", insistió Borrego quien volvió a reclamar medidas que fomenten el empleo estable.