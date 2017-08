El precio de la noche de hotel cae casi un 5% durante el mes de julio

Los hoteles cordobeses redujeron su precio durante el mes de julio. Este dato se extrae del Índice de Precios e Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero publicado por el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía y que expone que durante el séptimo mes del año los establecimientos turísticos cordobeses eran casi un 5% más baratos que en el mismo mes de 2016, concretamente un -4,92%. Puede que esta reducción de precios sea una de las razones que explique el buen dato turísticos recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que exponían que el mes de julio de este año ha sido el mejor de la década para el sector. El hecho de que los hoteles sean más baratos unido a un buen comportamiento del turismo desde hace ya varios meses aportan la fórmula perfecta para la gallina de los huevos de oro de la economía cordobesa.

Pero eso sí, no es oro todo lo que reluce. Los mismos datos que afirman que los hoteles en Córdoba han bajado sus precios para el verano también dicen que éstos son los más caros de las provincias que no tienen playa. Sería poco lógico que aquellas provincias que cuentan con costa redujeran sus precios en verano, su mejor época. Pero sí es cierto que mientras Córdoba lo hace, Jaén y Sevilla no. En este sentido, los datos apuntan a que una habitación de hotel en Córdoba en julio costó de media 93,63 euros. Mientras, en Sevilla ese precio era 91,76 euros y en Jaén, de 89,28 euros. Incluso Granada contó de media en julio con habitaciones más baratas, de 90,62 euros. El resto de provincias, donde el turismo es netamente de playa, la noche de hotel sí fue más cara. Concretamente, en Málaga el alojamiento llegó a 119,72 euros, en Almería a 114,84 euros, en Huelva a 103,04 euros y en Cádiz a 100,37. De me día, en Andalucía la noche de hotel costaba en julio 108,89 euros.

Es cierto que aunque Córdoba tenga el índice más alto que otras competidoras directas, también lo es que es la única provincia de Andalucía que ha bajado su precio durante julio. Aún así se entiende que se haga de esta forma una caída de los precios teniendo en cuenta que julio es temporada baja para la provincia, lo que obliga a los empresarios del sector a buscar fórmulas para atraer a los visitantes. El calor no ayuda en este sentido y cabe recordar que durante julio se contabilizó en Córdoba la temperatura máxima más alta desde que se tienen registros. Aún así, y ahí es donde se escenifican las potencias del sector, los visitantes crecieron durante julio y no lo hicieron de manera leve, sino que casi aumentaron un 2% con respecto a los datos del mismo mes del año pasado.

Respecto a la rentabilidad del sector, es decir, en cómo repercute la noche de hotel para las arcas de los hoteleros, los datos experimentan un repunte con respecto al año pasado. En este caso, la denominada tarifa media diaria en Córdoba en julio fue de 57,86 euros, un 4,72% superior si se compara con la de julio del año pasado. Esa tarifa se define en el Instituto Andaluz de Estadística como "los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada teniendo en cuenta el tipo de cliente al que se le ha aplicado". Es decir, que de los casi 94 euros que pagó el turista en julio por alojarse en un hotel cordobés, el empresario se quedó casi 58. Este último dato crece si se tienen en cuenta tan solo los establecimiento tos hoteleros de la capital, ya que la tarifa media diaria asciende en este caso a 61,39 euros.