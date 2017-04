Los posibles presidentes del PP

El PP sigue en estado de shock desde que el lunes se conoció que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, no podrá presentarse a la reelección como presidente del partido en Córdoba. El interesado no ha dicho por el momento ni una palabra, mientras que tampoco nadie ha hablado claro sobre sus intenciones, algo lógico por otra parte. No obstante, es inevitable buscar posibles candidatos o poner el foco entre los que más posibilidades tendrían, a priori. Precisamente uno de los nombres que suenan es el del portavoz popular en el Ayuntamiento, José María Bellido, que ayer ni se descartó ni se postuló para el cargo. "Yo sólo trabajaré por la unidad", dijo. Su intención, y esa sí la ha dicho en varias ocasiones, es la de ser el candidato a la Alcaldía en 2019. Ayer mismo lo volvió a repetir, ya que insistió en que su reto es recuperar el mando en Capitulares dentro de dos años. Bellido, hombre cabal y poco dado al dramatismo, aseguró que no están "descolocados" por la decisión del partido, aunque lo cierto es que habían apostado todo a Nieto y ahora hay que cambiar el paso. "Hay un congreso en dos meses y una vez que se descarta la candidatura de José Antonio Nieto lógicamente hay que asumir la responsabilidad los que tenemos más responsabilidad de trabajar en que se generen candidaturas que garanticen unidad, consenso y sobre todo un proyecto ilusionante para los cordobeses", aseguró Bellido.

Hay otros nombres a los que se mira. La vicesecretaria general y senadora, Beatriz Jurado, es uno de ellos. La también presidenta de NNGG, aunque prácticamente ya ha dejado el cargo tras una década en la organización, es del equipo de confianza de Nieto y además ha estado muy próxima al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su papel en NNGG. Tampoco se puede obviar a Adolfo Molina, actual secretario general del PP cordobés, que podría ser el sucesor lógico continuista.

La sombra del alcalde de Cabra, Fernando Priego, es alargada y también es uno de los mejores posicionados para liderar el PP cordobés, sobre todo por sus buenas relaciones con Juanma Moreno. Aunque su labor se ha centrado sobre todo en su localidad -ocupa también un escaño en el Senado- y su presencia en el partido ha sido menor, sí que cuenta con el apoyo y además el propio Mariano Rajoy lo puso como ejemplo en una visita al ser uno de los pocos populares que mantuvo la Alcaldía en 2015. Habrá que estar pendientes también al nombre de Andrés Lorite, que empieza también a sonar como posible sucesor de Nieto, quizá éste con más posibilidades, además de los habituales como la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos.

En cuanto a los críticos, no está nada claro que nadie vaya a dar el paso. Tanto el alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, como la parlamentaria andaluza Rosario Alarcón han sido prudentes hasta el momento. Pocos en el partido ven probable una candidatura alternativa aunque todo es posible en estos tiempos que corren en política.