La política presupuestaria

Pletóricos andan esta semana en el Ayuntamiento por lo bien que le han ido las cosas. Es normal, después de tantas y tantas críticas, que se celebre lo que sale bien. Y en esta semana, al igual que muchas se pasan en blanco, se han resuelto tres asuntos de relevancia para la ciudad. Por un lado, el contrato para el Cercanías, que fue aprobado el lunes por la junta de gobierno local después de haberse levantado los reparos. Ahora tiene que firmarse por ambas partes, Ayuntamiento y Renfe, para que se inicie todo el mecanismo que permita que podamos ver los trenes circular lo antes posible. En el ecuador de la semana, el miércoles, se dio el visto bueno definitivo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite la instalación de un centro comercial en Rabanales 21. Todavía hoy cuesta entender cómo se frenó en seco ese proyecto para luego tener que recular y volver al mismo punto de partida. La consecuencia es un retraso de tres años que el promotor de la iniciativa lamentaba en las páginas de este periódico. "No hay seguridad jurídica y las empresas no quieren venir", decía, al explicar que ahora tendrá que empezar de nuevo el proceso de captación de empresas porque muchas de las interesadas ya se han ido a otro sitio. Tremendo.

El final de la semana vino con un estupendo Pleno de aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2018 consensuado entre el cogobierno de PSOE e IU y Ganemos y que ha contado con el rechazo de la oposición, PP, Ciudadanos y UCOR. La parte buena es que se pone en marcha la maquinaria para que las cuentas puedan estar aprobadas antes de que finalice el año y se empiecen a ejecutar el próximo 1 de enero. Ya no habrá excusas que valgan para el bajo grado de ejecución del presupuesto y para las inversiones que se quedan sin acometer año tras año. El de Córdoba será el primer ayuntamiento de capital de provincia en Andalucía con los presupuestos aprobados y uno de los primeros de España, algo que hay que reconocer, por supuesto. Pero anda la oposición bastante enfadada porque no se haya contado con ellos en la elaboración de estas cuentas. Lo cierto es que la buena disposición que hubo por parte de la delegación de Hacienda en la negociación de las ordenanzas -ya que no tenían asegurado el visto bueno de Ganemos- ni ha asomado en el caso de los presupuestos.

El debate del estado de la ciudad evidenciará el jueves que ya estamos en campaña electoral

Los Plenos a veces son la mejor muestra del teatrillo que en ocasiones -bastantes- es la política. Puede que el PP haya exagerado en su amenaza de llevar a los tribunales la sesión del Pleno, pero lleva razón en que ni PSOE ni IU han tenido el mínimo interés en llegar a ningún acuerdo con ellos toda vez que sabían que Ganemos ya estaba por la labor. Como cambia la película con respecto a las ordenanzas... Por no hablar del teatrillo de la presentación de enmiendas, un mero trámite que pocos se leen y que se rechazan sistemáticamente. El viernes, una por una, se dijo que no a las 28 propuestas del PP, a las 14 de Ciudadanos y las cuatro de Unión Cordobesa. Con el Pleno de presupuestos se ha dado definitivamente el pistoletazo de salida a la campaña electoral y todavía se verá más claramente el jueves que viene en el Debate del Estado de la Ciudad.

Mientras tanto, seguiremos confiando en que se vayan desbloqueando más asuntos pendientes, que los hay y que al fin y al cabo es lo que le interesa a la ciudad. Justo hace un año la alcaldesa, Isabel Ambrosio, prometió en ese debate de la ciudad 14 medidas que, grosso modo, no se han cumplido. ¿Qué pasará este año? ¿Más promesas? Pues se acaba el tiempo para poder cumplirlas.