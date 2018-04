La polémica de los palcos lleva al PSOE a pedir un plan de gestión

El PSOE pedirá en el próximo pleno municipal que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) -que gestiona IU- ponga en marcha un plan de gestión de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad (Judería y Mezquita) según los requisitos establecidos por la Unesco. El delegado de Presidencia, Emilio Aumente, apuntó que este plan de gestión se hace necesario toda vez que el actual, el Plan Especial del Casco Histórico de Córdoba (Pechc), fue aprobado en 2001 y ya se ha quedado "obsoleto".

Aunque Aumente, que estuvo acompañado de la portavoz del PSOE en el Consistorio, Carmen González, no detallara que esta petición viene tras la polémica con los palcos de Semana Santa, es obvio que las críticas que han llovido al Ayuntamiento en este sentido han forzado la moción. Según el también delegado de Seguridad Ciudadana, "es necesario actualizar un poco lo que ocurre en la zona Patrimonio de la Humanidad" y añadió que el debate sobre la protección de estos bienes debe abordarse de forma "seria" y, para ello, "hace falta" un plan de gestión como el que solicitan a la Gerencia.

Fue en la convención del Patrimonio Mundial celebrada en 2012 cuando la Unesco ofreció la posibilidad de crear una herramienta de planificación -es decir, planes de gestión- para abordar los problemas más apremiantes a los que se enfrentan los bienes designados en esta categoría. Estos desafíos eran, recordó Aumente, "mantener sus valores para la sociedad al tiempo de buscar acomodar cambios que le imponen los grandes fenómenos mundiales como las crecientes desigualdades, la globalización, el cambio climático y la urbanización masiva".

Eso sí, hay que tener en cuenta que planes como el solicitado por el PSOE no implican intervenir en los bienes o protegerlos de manera directa -esto último es una tarea de los dueños, en el caso de la Mezquita el Cabildo, y de la Junta de Andalucía-, sino más bien servir de instrumento estratégico con el fin de preservar el valor de estos monumentos.

El delegado de Presidencia reacciona así a las críticas que han llovido al Ayuntamiento después de que la Agrupación de Hermandades y Cofradías instalara hasta 64 módulos para palcos en los andenes de la Mezquita-Catedral, en algunos casos rozando los hierros de los mismos con las paredes del monumento. La plataforma ciudadana Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos ha centrado la mayoría de sus críticas en la Junta, responsable directa en la conservación del edificio, si bien también criticó que el Ayuntamiento delegara en la Agrupación de Cofradías el montaje de las estructuras. En este sentido, Aumente apuntó que el hecho de que el montaje lo lleve la Agrupación "no quiere decir que la responsabilidad de los proyectos no sea del Ayuntamiento", pero apostilló que el Consistorio no tiene competencia "en aquellas zonas que no son vía pública", por ejemplo, los citados andenes. Por esto, añadió, la moción presentada pretende "aclarar" todo "lo que se puede hacer", a la vez que determine "qué medidas y determinados trabajos se pueden acometer. Nos da amparo para evitar posibles malentendidos o mala gestión".

Por su parte, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, también habló de esta moción y afirmó que la pretensión es que se convierta en "una herramienta que trata de proteger los bienes declarados por la Unesco". Sobre las dudas planteadas de los palcos, Ambrosio afirmó que "la mejor de la propuestas es poner en marcha ese plan de gestión para saber qué acciones se pueden y cuáles no se pueden llevar a cabo".

En otro orden de cosas, el PSOE también presentará en el pleno una moción para exigir al Gobierno central que "desista de la permanente discriminación a Córdoba" con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).