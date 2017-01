El frío polar dejará temperaturas de hasta seis grados bajo cero

Prepárense para una semana de lo más invernal en Córdoba y provincia y abríguense muy bien si van a salir a la calle. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado que a partir del próximo martes podría iniciarse una ola de frío en toda España -obviamente, Córdoba no va a ser menos en lo que a sentirla se refiere- que dejará heladas generalizadas que incluso serán inferiores a seis grados bajo cero en zonas como la Subbética. Córdoba capital no se escapa de esta ola de frío polar y partir del próximo miércoles la mínima bajará hasta los menos dos grados. Ese día, que será el más frío de toda la semana en toda la provincia- también se registrará la máxima más baja de toda la semana condenando al mercurio a no sobrepasar los siete grados centígrados.

Las mínimas se prepararán para descender en la capital desde hoy mismo, día en el que se prevé que, al igual que ayer se sitúen en los cero grados. Mañana el mercurio no bajará de los tres grados y el miércoles descenderá hasta los dos grados bajo cero. Ya el jueves, el mercurio se recuperará hasta subir hasta los dos grados; el viernes no bajará de los tres grados; y el sábado la mínima se quedará de nuevo en los dos grados. En contraposición y en lo que respecta a las temperaturas máximas que se alcanzarán durante la semana en Córdoba capital, la Aemet pronostica para hoy y mañana 15 grados y, tras esa condena del miércoles al mercurio para que no pase de los siete grados, el jueves se registrarán 11 grados, mientras que el viernes y el sábado serán más parecidos a los últimos días de la semana que hemos dejado atrás, ya que, según las previsiones de la agencia de meteorología esas máximas subirán hasta los 13 grados centígrados.

En las comarcas de la Subbética y Los Pedroches se sufrirán más las heladas

Como suele ser normal, en las zonas de las Sierras Subbéticas y en Los Pedroches se dejará sentir aún más la ola de frío. En Priego de Córdoba, por ejemplo, el miércoles habrá seis grados bajo cero de mínima, mientras que la máxima no subirá de los cinco grados. Y el jueves, el viernes y el sábado las mínimas en esa localidad subirán algo, hasta los menos tres grados, al igual que las máximas, que el jueves se situarán en los siete grados y el viernes y el sábado en los ocho. También en la Subbética, Cabra sufrirá el miércoles una mínima de menos cuatro grados, día que también será el más frío de la semana -el mercurio no subirá de los cinco grados-. En la zona Norte, Pozoblanco verá como el miércoles el mercurio cae hasta los cinco grados bajo cero -exactamente cinco grados menos que el día anterior- y como no sobrepasa los cinco grados de máxima -seis grados menos que el día anterior-. El jueves esas temperaturas serán de menos tres y siete grados; el viernes, de cero y nueve grados y el sábado de menos uno y también nueve grados. En el caso de Villanueva de Córdoba, el mercurio caerá en los termómetros hasta los cuatro bajo cero y no subirá de los cinco grados el miércoles, mientras que el jueves marcará dos grados de mínima y siete de máxima; y cero grados y nueve el jueves y el viernes.

Esta bajada de las temperaturas prevista por la Aemet para esta semana traerá consigo, de manera evidente, que el consumo eléctrico se eleve en Córdoba. Durante la primera semana del año, por ejemplo, una semana en la que no se bajó de los cero grados centígrados, el consumo punta se disparó en un día hasta alcanzar 677,34 megavatios por hora, según detallaron desde la compañía eléctrica Endesa -concretamente a las 21:18 del domingo 8 de enero-, mientras que el mismo día del año pasado y a la misma hora fue de 556,5 megavatios. Es decir, que en un año se incrementó el consumo eléctrico en un 21,7%.

Ante estas temperaturas, distintas instituciones humanitarias como es el caso de Cáritas o Cruz Roja desarrollan en Córdoba acciones de prevención con aquellas personas que vive en la calle por falta de recursos. El voluntariado de Cruz Roja, por ejemplo, ya ha repartido entre las personas sin hogar de la ciudad sacos de dormir y ropa de abrigo que les permita protegerse del frío. Dicho dispositivo, conformado íntegramente por voluntariado, recorre tres noches a la semana las calles de la capital -martes, jueves y sábado- para ofrecer a estas personas comida y bebida reparadora y apoyo humano.