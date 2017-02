Una plataforma vecinal reclama que Capitulares sea semipeatonal

Los vecinos del Centro Histórico se han constituido en la Plataforma Ciudadana Por una Córdoba accesible para reclamar al Ayuntamiento, a través del Consejo de Distrito Centro, la no peatonalización integral de la calle Capitulares. Tras mantener una reunión el pasado viernes con representantes municipales para conocer el plan de tráfico previsto para esta zona, los vecinos reivindican que se respeten "nuestros derechos como residentes a tener unos accesos principales y alternativos a las viviendas y cocheras tal y como establece el Plan de Accesibilidad del Conjunto Histórico de Córdoba", para lo que consideran "imprescindible" que Capitulares sea semipeatonal, "con acceso escrupulosamente restringido para residentes y servicio público".

La plataforma pide que "sea descartada la colocación de una pilona en la calle Pedro López" para evitar "situaciones de riesgo e inaccesibilidad" y que se controle la restricción de acceso a la misma para residentes tal y como se hace en el resto de accesos a las zonas restringidas (a través de cámaras).

Después de conocer el informe técnico del Ayuntamiento, los vecinos creen que hay que adoptar medidas de ordenación del tráfico que "compatibilicen las necesidades de los múltiples usuarios de los espacios, pero sin perder de perspectiva de que es necesario hacer del casco histórico un lugar de convivencia vecinal, que la dote de alma, de vida y atractivo para los residentes" y no "caer en la tentación de hacerlo atractivo solo para el turista", como ocurre en la Judería.

La plataforma comparte con el Ayuntamiento la idea de peatonalizar la calle María Cristina, al igual que habilitar doble sentido al tráfico en la calle Pedro López. Respecto a esta última vía, también reclaman un acceso desde Gutiérrez de los Ríos para los usuarios de las cocheras. También coincide en establecer la calle de la Feria como salida del tráfico comercial de Claudio Marcelo, como indica en la propuesta técnica.

El principal punto de conflicto está en el plan previsto para Capitulares ya que la plataforma quiere que se habilite al tráfico de residentes del entorno de San Francisco y calle Pedro López, así como a los vehículos de servicio de transporte público. La opción del Ayuntamiento es "redirigir todo el tráfico que presuntamente soportaría esta calle hacia San Francisco, Corredera, San Pedro y San Andrés", lo que sobrecargaría "aún más una zona que ya de por sí tiene una movilidad limitadísima, obligando a sus residentes y comerciantes a soportar una mayor intensidad de tráfico, incrementar la densidad del mismo y generar una permanente sensación de peligro por parte del peatón".

Por último, también critican que los residentes en la calla Pedro López deberán recorrer unos 1.600 metros para salir al norte de la ciudad "por no habilitar los 80 metros que mide Capitulares". Algunas de las calles por las que deberían pasar "no alcanzan los dos metros de anchura": en Juan de Mesa, la Palma o Diego Méndez "el peatón no es que no pueda convivir con el vehículo, es que no puede sobrevivir frente a él, a no ser que se refugie en alguno de los zaguanes de las viviendas existentes".