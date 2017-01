La plataforma contra el parking del Reina Sofía acusa a Salud de ignorarlos

La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía acusó ayer a la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, de ignorarla, lo que la ha llevado a solicitar una reunión al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, "para ofrecerle diálogo y participación, para alcanzar la unanimidad en el proyecto del parking hospitalario". Según explicó la plataforma, a esta situación se ha llegado "tras el desprecio e indiferencia" de Luna hacia dicho colectivo, ya que, "después de más de un mes desde que se le solicitara una reunión", la delegada "no se ha dado por enterada", cuando lo que debe hacer, según la plataforma, es prestarse "de manera transparente a buscar un consenso que concilie a todas las partes" en torno al proyecto, sobre todo porque "tras la creación de esta plataforma en noviembre de 2016, la Junta se vio forzada a desistir de su intención de privatizarlo". Por último, la plataforma advirtió que no abandonará la posibilidad de recurrir a "movilizaciones en el caso de que, desde cualquier esfera de la Junta , se siga intentando no desvincular el proyecto de la construcción de un edificio para consultas del Materno Infantil, que ha de hacerse con dinero público, de la reforma del parking del hospital".

La delegada de Salud aseguró, por su parte, que se va a "reunir con todas las organizaciones que forman parte" de la plataforma. La delegada dijo que se está "reuniendo con todos los que quieran aportar algo". Es más, a la delegada de Salud le parece que "los partidos políticos, los sindicatos, los alcaldes, y las asociaciones de consumidores y de vecinos deben ser escuchados en las propuestas" que hagan a la Junta, "como ya se hace".