La plataforma del Metrotrén insiste en que el paso a nivel de Alcolea no afecta al proyecto

La Plataforma Metrotrén Ya insistió ayer en que el paso a nivel de Alcolea no afecta "para nada" al proyecto ferroviaro que demandan entre Villarrubia y Alcolea. El colectivo acudió ayer a la última de estas dos barriadas para informar a los vecinos de los retrasos que sufre dicho proyecto ferroviario, así como de los trámites que está sufriendo y, de paso, puntualizar que "tras el comunicado de Adif que vincula la eliminación del paso a nivel de Alcolea con la puesta en funcionamiento del Metrotrén, era una buena oportunidad para explicar a los vecinos que la fase del Cercanías que es nuestra prioridad, la del ámbito municipal de Córdoba, conocido como Metrotrén, no influye en la supresión de dicho paso a nivel, pues el recorrido finaliza en la estación Alcolea", según sentenció el portavoz de la plataforma, Israel Ortega. El Metrotrén, explicaron, finaliza su recorrido en la estación Alcolea, "por lo que el tren nunca pasaría por dicho paso a nivel que se encuentra en la misma estación pero en la banda contraria". "Ni siquiera requiere bajar sus barreras por motivos de seguridad", añadieron. Para la plataforma "el mencionado paso a nivel no se ve afectado por el Metrotrén pero sí lo sería en el caso de que se ampliara el recorrido a Villa del Río", como es la pretensión del actual equipo de gobierno y de la Junta de Andalucía, que pretende crear una red entre Villa del Río y Palma del Río, pasando por la capital.

Asimismo, tal y como también detalló Ortega, la visita a la barriada de Alcolea ha servido para detallar a los vecinos de la barriada que "llevamos perdidos 10 meses, esperando, por decisión de la alcaldesa [Isabel Ambrosio] un estudio de demanda totalmente innecesario que está elaborando, sin prisa alguna, la Junta de Andalucía". Para la Plataforma Metrotrén Ya que se está incumpliendo por parte de la regidora "el compromiso que contrajo al asumir el dictamen de la Comisión del Cercanías, que fijaba como fecha máxima para ponerlo en funcionamiento antes de que finalizara el pasado año 2016".