La plataforma del Metrotrén pide a Renfe y al Consistorio que el proyecto se haga ya realidad

La plataforma Metrotrén ¡ya! instaló ayer una mesa en la puerta de la estación de Adif para informar a los usuarios, en especial a los del tren de Rabanales, de los beneficios que conllevaría este proyecto. Además, instaron a "las partes que están negociando, Renfe y el Ayuntamiento de Córdoba, a que lleguen a un acuerdo para que este proyecto se haga realidad", señaló el presidente de la plataforma, Israel Ortega. Así, recordó que está previsto que este servicio se ponga en funcionamiento en septiembre -para el ámbito municipal- y aseveró que "los estudiantes tienen que saber ya si va a estar en servicio o no ese mes para planificar el curso universitario".

Ortega incidió en que el Metrotrén "debería estar en septiembre funcionando y no hay ningún impedimento para que lo esté". En ese sentido, criticó que "hace un año que podía estar en marcha y no hay excusa para que no lo esté".

El presidente de la plataforma recordó que ahora mismo las negociaciones se encuentran en su última fase, "en el tira y afloja, y pensamos que deben concretar ya el contrato".

Los folletos informativos que repartieron reflejaban los horarios que en un principio se barajaron para el servicio del Metrotrén, que "no es el que va a funcionar el cercanías en el ámbito municipal este año". De hecho, Ortega explicó que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, les trasladó en la comisión ciudadana del Ayuntamiento que el servicio sería en principio "más reducido" y de las 19 frecuencias por sentido previstas, marcharían sólo 12 frecuencias el primer año. "No lo vemos un problema porque sería una solución transitoria para empezar a funcionar y se supone que sólo para unos pocos meses de este año", concluyó.