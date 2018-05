La plataforma del Cercanías pide que el tren se inaugure antes del próximo curso

La plataforma Metrotrén ¡Ya! celebró ayer las palabras del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que anunció que, en junio, Renfe y el Estado firmarán el contrato que suponga la puesta en marcha de aquellas iniciativas declaradas como Obligación de Servicio Público (OSP), entre las que se encuentra el Cercanías entre Alcolea y Villarrubia. La plataforma, eso sí, quiso ser cauta y apuntó que espera que los plazos "no se dilaten en demasía", al tiempo que exigió que el servicio de transporte se ponga en marcha antes del próximo curso. Metrotrén ¡Ya! recordó, en este sentido, que serán los estudiantes del Campus Universitario de Rabanales, de la Universidad de Córdoba (UCO), los principales clientes de este servicio.

Ha sido esta misma semana cuando De la Serna, en el marco del debate de las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), anunció que sería el mes que viene cuando Fomento y Renfe cerrarían ese contrato para poner en marcha aquellas OSP que se aprobaron en diciembre. Entre estas obligaciones se incluía la del cercanías de Villarrubia-Alcolea de Córdoba. Esta declaración como servicio público implica que es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la financiación, lo que supone a su vez que ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la Junta de Andalucía tengan que pagar el coste de explotación de los trenes, algo que iba a ser así en un principio.

El colectivo recuerda que serán los alumnos de Rabanales los principales clientes

La plataforma criticó, eso sí, que hayan pasado cinco meses desde que ese servicio se declarase OSP (esto ocurrió en diciembre) y que, sin embargo, aún no se haya puesto en marcha. "Nos encontrábamos en una situación en la que no se entendía el motivo por el que no se inauguraba el servicio, pues ningún portavoz del gobierno había comunicado claramente a que se debía tal retraso", apuntaron desde esta organización. Esos nuevos servicios, añadió Metrotrén ¡Ya! "estaban supeditados a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado"; algo que, criticó, "sospechábamos, pero nadie había aclarado".

Ahora habrá que esperar para ver esa formalización de contrato entre el Ministerio de Fomento y Renfe, lo que representa el último paso para que el Cercanías pueda echar a andar.